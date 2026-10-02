IA, periodismo... y talento: "Si no hay hambre, mañana cambia la tecnología y estamos fuera"

Medios de comunicación de ámbito nacional e internacional, multinacionales tecnológicas y empresas debaten en Valencia sobre el futuro del sector en el 'II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo'.

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LO ESENCIAL Las claves El II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo debatió en Valencia sobre el impacto de la tecnología en el talento, los modelos de negocio y la comunicación corporativa. Los participantes reclamaron perfiles híbridos, pensamiento crítico y “hambre por aprender” para adaptarse a una tecnología que evoluciona rápidamente. Cabify, EDP, Nealis y Microsoft coincidieron en que la IA ya avanza de la experimentación a la transformación de procesos, eficiencia y medición de impacto. Periodistas y expertos alertaron de la opacidad de la IA y defendieron que el contexto, la verificación y el criterio humano siguen siendo esenciales para informar.

El periodismo no solo es lo que sucede en las redacciones de periódicos, televisiones o radios. Las empresas necesitan comunicar y, en este sentido, tanto los departamentos de comunicación o las agencias cobran un papel fundamental. Pero hay un eje común, el incremento del impacto de la tecnología, con derivadas en el talento, los nuevos modelos de negocio y el trabajo propiamente dicho.

Este ha sido uno de los ejes argumentales de la segunda jornada del 'II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo' que se ha celebrado esta semana en la sede principal de la aceleradora corporativa Innsomnia Group, ubicada en Valencia.

Se trata de un evento patrocinado por AWS, TensorOps, Xalok, Protecmedia, S2i Media Solutions, Cámara Valencia e Ideas UPV.

El congreso ha arrancado este jueves con una interesante mesa redonda que ha ensalzado el papel de las agencias. Jesús Álava, director de consultoría de comunicación corporativa en Kreab; Lorena García Amor, responsable de Growth y Data en ATREVIA; Irene Gómez, responsable de Desarrollo de Audiencias y estrategia GEO en Prodigioso Volcán; e Iván Hernández, socio y director de Medios & Search en Good Rebels, han reflexionado sobre la importancia del talento.

Álava ha explicado que "necesitamos personas que piensen fuera de la caja, con capacidad de abstracción y para hacer preguntas que no son evidentes"; García ha advertido que "necesitamos perfiles híbridos... el cara a cara y la comunicación interpersonal no dejan de ser cualidades humanas esenciales"; Gómez, por su parte, ha remarcado que "la IA ha provocado un efecto de 'sameness' o falta de diferenciación; el gran reto es volver a crear un valor diferencial; y, por último, Hernández ha matizado que "el talento se resume en tener 'hambre por aprender'; si no tenemos ese hambre, mañana cambia la tecnología y estamos fuera".

Minutos más tarde, Esther Castellano, presidenta de la delegación de Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia en la Asociación de Directivos de Comunicación, ha sido la encargada de moderar una mesa que, en este caso, ha tenido a los departamentos de comunicación de las empresas como protagonistas.

En ella, Javier García, director de Asuntos Corporativos de Cabify España; Rafael Solís, director de Public Affairs, Stakeholders & Marca de EDP Europa; Carolina Beguer, directora Corporativa de Comunicación y Sostenibilidad en Nealis; Carlos de la Iglesia, director de Comunicación y Desarrollo Corporativo de Microsoft España, han dejado claro que el binomio comunicación-tecnología es un eje básico para cualquier corporación en la actualidad.

Desde Cabify se presentó a su asistente 'Aura' y se dejó claro que "lo primero que tenemos que cambiar todos es la mentalidad": en EDP tienen muy claro, por su parte, que "la velocidad y la eficiencia están muy claras con la IA, pero el verdadero cambio de juego llegará cuando transformemos nuestros procesos y la realidad de nuestro trabajo"; en Nealis reconocen que "la IA nos permite medir mucho mejor los intangibles y justificar nuestro impacto ante un comité directivo"; y, por último, Microsoft admite que "hemos pasado la fase de experimentación con la IA y ahora estamos en la fase de transformación".

Una de las mesas redondas más esperadas de esta jornada de jueves era la destinada a explicar cómo contar la IA. Carlos del Castillo, periodista de tecnología en eldiario.es; Esther Molina, periodista de innovación y tecnología y cofundadora de la agencia WILDcom; Estefanía Pastor, redactora jefa de Valencia Plaza; y Andrés P. Mohorte, subdirector de Xataka, han sido los protagonistas.

Del Castillo ha alertado de que "el gran problema que tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial es la opacidad"; Molina ha reflexionado sobre el hecho de que "la tecnología va mucho más rápido que la velocidad con la que podemos comprender las consecuencias"; Pastor ha admitido que "lo que la gente percibe como generado por IA, huye de ello"; y Mohorte ha dejado clara la responsabilidad de los medios al comunicar sus avances y riesgos, y la transformación directa del propio oficio periodístico.

Si hay una palabra en el mundo de la IA que está de moda es prompt. Tanto es así que este congreso ha dedicado una ponencia específicamente a este tema. Eso sí, la visión de Alejandro Vignoni, director del área de Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València (UPV), y de Eduardo Alcalde, CEO de la agencia de comunicación EMECE3, aboga por que la IA es algo más que prompts.

Vignoni ha reflexionado sobre que "una cosa es hacer un prompt y usar la IA libremente, y otra manera es construir, darle fuentes, darle el contexto y las restricciones". En esta línea, Alcalde ha insinuado que "probablemente todavía estamos en el primer paso y no hayamos construido una planta de procesos integrados en la mayoría de los medios de comunicación".

Martin Pascua, miembro de IA Core, el equipo especializado en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico de La Nación, ha iniciado la recta final del evento con una ponencia en la que ha afirmado que los modelos de IA otorgan una velocidad y capacidad analítica o de producción inéditas, pero que "carecen de valor informativo por sí solos si no cuentan con el contexto, la verificación y el contenido de calidad que aporta el trabajo humano de los periodistas".

La jornada la ha cerrado Alejandra Rivera, editora DF Lab. Diario Financiero, que ha explicado cómo este diario canaliza sus procesos internos y externos a través de la inteligencia artificial.