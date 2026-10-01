Medios de comunicación de ámbito nacional e internacional, multinacionales tecnológicas y empresas debaten en Valencia sobre el futuro del sector en el 'II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo'.

El futuro de la IA periodística, a debate: de la "gobernanza del caos" a la "invisibilidad"

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LO ESENCIAL Las claves El II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo reúne en Valencia a medios, tecnológicas y expertos para debatir el impacto de la inteligencia artificial en el sector. Solo el 13% de las organizaciones periodísticas cuenta con políticas oficiales de uso de IA, y el reto principal es gestionar costes, privacidad y gobernanza. La IA se utiliza tanto para eficiencia en redacciones como para investigaciones periodísticas avanzadas, pero se insiste en la necesidad de ética, formación y supervisión humana. Directivos y responsables de medios destacan la importancia de adaptar la IA a problemas concretos, evitar la homogeneización y mantener el valor diferencial en el contenido.

La sede principal de la aceleradora corporativa Innsomnia Group, ubicada en Valencia, ha acogido este miércoles la primera jornada del 'II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo', un evento que se ha convertido en un referente en el sector después de una exitosa primera edición, celebrada en diciembre de 2025.

Medios nacionales e internacionales, así como grandes empresas tecnológicas y agencias relacionadas con los medios de comunicación están ofreciendo interesantes debates sobre el futuro del sector periodístico y el impacto de su digitalización. En este contexto, el evento se erige en el principal termómetro sobre cómo la IA va ganando espacio en las redacciones.

Se trata de un evento patrocinado por AWS, TensorOps, Xalok, Protecmedia, S2i Media Solutions, Cámara Valencia e Ideas UPV.

La primera jornada la ha abierto Rafa Navarro, fundador y CEO de Innsomnia Group, quien ha explicado que "los medios siguen teniendo un gran producto que es lo más cercano a la verdad y en un mundo lleno de fakes, ese producto hay que ponerlo en valor con la IA como protagonista". Asimismo, ha matizado que "más del 50% de la actividad la están controlando las máquinas".

Sobre el evento, Navarro ha recordado que "nace de una colaboración iniciada el año anterior con SIPConnect (de la Sociedad Interamericana de Prensa) y se plantea sin ánimo de lucro".

Tras estas palabras, ha comenzado el congreso. La ponencia inaugural ha tenido como protagonistas a Alberto Gurbindo, Enterprise Solutions Architect Manager de AWS y Gad Benram, Cofounder & CTO de TensorOps.

La sesión ha abordado el cambio de paradigma de la IA en el periodismo, transitando desde el uso de la tecnología como una simple herramienta de eficiencia hasta la llegada de agentes autónomos y el paso de prototipos a entornos de producción masiva.

Una de las mesas redondas del foro. Vicent Bosch

Gurbindo ha dejado claro que, aunque la mayoría de los periodistas ya utiliza la IA, solo el 13% de las organizaciones cuenta con políticas oficiales de uso. "El reto principal implica gestionar costes, privacidad y gobernanza al escalar, junto con un cambio cultural donde el profesional pasa de ejecutar tareas a dirigir la tecnología", ha reconocido.

Por su parte, Benram ha explicado casos de uso de IA en los que, por ejemplo, se vio cómo los agentes de IA pueden actuar como "compañeros de equipo" continuos, capaces de conectarse a grupos de WhatsApp o Telegram para detectar acontecimientos locales, recordar datos y explicar el contexto al periodista. Y, sobre todo, "la IA permite llevar a cabo investigaciones periodísticas antes inalcanzables".

La primera mesa redonda de la jornada ha abordado el impacto de la IA en las redacciones y cómo integrarla con éxito. Olalla Novoa Ojea, directora de Inteligencia Artificial de PRISA Media; Víctor Solanas, AI Transformation Manager en Grupo Godó; y Diana González, directora de Estrategia, Transformación Digital y Negocio de la Agencia EFE, han puesto sobre la mesa casos de uso reales en sus respectivas empresas de comunicación.

Novoa ha remarcado que PRISA apuesta por "normas claras, formación masiva y el acompañamiento al periodista"; Solanas ha planteado el concepto de "gobernanza del caos" en la que "el Grupo Godó establece reglas líquidas que otorgan libertad a las distintas cabeceras, siempre garantizando la privacidad y la residencia de los datos en Europa"; y González ha definido el papel de EFE como proveedora de "agua limpia" (información neutral y contrastada) en un "ecosistema saturado de información" y ha destacado el uso de la IA para "despertar el gigante dormido" de su archivo histórico mediante búsquedas semánticas.

Carlos Ardila, Global Sales Manager de Protecmedia. Vicent Bosch

Carlos Ardila, Global Sales Manager de Protecmedia, por su parte, ha impartido una ponencia en la que ha introducido la importancia del salto cualitativo hacia la IA agéntica. "El éxito no viene de la automatización, no viene de la mecanización; cualquier decisión de implantación de cualquier tecnología tiene que ser no solamente la parte mecánica, sino también la parte de orquestación", ha refrendado.

Asimismo, Ricardo Fortes, director comercial de S2i Media Solutions, ha centrado su intervención en la "IA invisible, una tecnología orientada no al desarrollo de contenidos, sino a la eficiencia operativa del back-office". Con todo, "el objetivo de automatizar estos procesos no es eliminar puestos de trabajo, sino liberar a los profesionales de tareas mecánicas".

Especialmente interesante ha sido el bloque dedicado al sector audiovisual. En él han participado Manuel Zotano, director de Sistemas e Innovación de RTVE; Javier de Mora, Chief Digital Officer de Ábside Media (COPE y 13TV); y Fuencis Rausell, jefa de Digital de À Punt.

Desde RTVE ha abogado por la "desmitificación" de la tecnología "para entenderla como un asistente que requiere verificación constante"; Ábside Media, por su parte, ha detallado su estrategia iniciada hace años con una "guía ética pionera" y ha explicado la "gobernanza de costes" para que la plataforma elija el modelo más eficiente sin sobrecargar al redactor; por último, desde À Punt se ha incidido en el hecho de que se enfoca la IA hacia la accesibilidad y el tratamiento del valenciano.

La necesidad de perder el miedo a ser superados por la máquina y asumir el control tecnológico, garantizando la ética, la gobernanza y la supervisión del periodista en cada paso ha sido el tema principal de una ponencia dedicada al control editorial de la IA en la redacción. Rocío Sahagún, Account Manager de Xalok Hiberus Media Labs, y David Sancha, CEO de Xalok Hiberus Media Labs, han sido los protagonistas.

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el nombre de este congreso, Latinoamérica tenía que ser protagonista. Así, Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reflexionó sobre la IA en el periodismo del otro lado del charco.

Ha incidido en que en América Latina, el principal déficit no es la falta de software o licencias, sino la "falta de capacitación, estrategia y gobernanza clara dentro de las empresas"; considera que la IA es "un multiplicador de capacidades que devuelve tiempo al periodista"; y ha lanzado una advertencia sobre la "pérdida de criterio y la homogeneización si todas las redacciones usan las mismas herramientas".

Durante esta primera jornada del congreso también se ha hablado de negocio y de cómo la IA ha supuesto un "terremoto". Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica; Iker Barinagarrementeria, director de Producto de Vocento; David Pou, jefe de Producto e Inteligencia Artificial en El Español; y Aurelio Mateos, subdirector de La Razón, han reflexionado sobre ello.

Alberto Gurbindo, Enterprise Solutions Architect Manager de AWS. Vicent Bosch

El directivo de Prensa Ibérica, ha advertido que la IA debe aplicarse "respondiendo a problemas concretos y con una estrategia clara que redefina la manera de explicar el periodismo"; el representante de Vocento ha detallado los cuatro pilares de la compañía, que son la gobernanza, cultura/formación, herramientas y negocio; desde El Español, explican que el "terremoto" publicitario y de audiencias "no crea nuevos recursos de la nada, sino que los desplaza", por lo que el objetivo es captar esos nuevos flujos; y en La Razón, por último, afirma que la competencia actual ya no es "papel contra papel", sino contra el consumo volátil e instantáneo en redes.

La recta final de esta jornada de miércoles ha servido para echar otra mirada al exterior, en este caso a un país como Noruega. Juan Carlos López Calvet, director de Datos e IA de Schibsted News Media ha explicado que "la investigación, el trabajo de campo de los reporteros y la información de ámbito local son aspectos insustituibles por la IA".

También ha tenido protagonismo la ética en el universo de la IA. A través de ejemplos concretos, Iñaki Hernández, responsable del departamento de audiencias digitales y coordinador editorial de proyectos I+D en Europa Press; Álex Herrera, director adjunto de 20 Minutos; y Juanan Jiménez, jefe de Producto y Audiencias de Vozpópuli, han dejado clara la importancia de tener responsabilidad por parte de los medios de comunicación.

Hernández ha comentado cómo pasaron del recelo inicial a crear grupos de trabajo y formar a la redacción en IA; Herrera, por su parte, ha destacado que el pilar en 20 Minutos ha sido plasmar su experiencia en un código ético; y Jiménez ha lanzado un aviso contra el riesgo de "hacer cosas que no valen para nada" solo por usar la tecnología y ha reconocido que si el lector no percibe un valor diferencial en lo que lee, la estrategia de IA fracasará.

La cultura del dato ha sido el tema principal de la ponencia que ha servido de clausura de esta primera jornada del congreso, protagonizada por Manuel Amutio, director del Centro Nacional de Industrias del Español de la Fundación de la Transformación de La Rioja, y Pilar Estrella Palomares, Head of AI & Analytics Project Delivery de Telefónica Tech.