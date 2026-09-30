Sigue en streaming el II Foro Iberoamericano de IA aplicada al Periodismo

El evento se celebra en Valencia, en la sede de la aceleradora corporativa Innsomnia Business Accelerator y cuenta con ponentes de gran nivel, entre ellos AWS, TensorOps, Xalok, Protecmedia, S2i Media Solutions, Cámara Valencia e Ideas UPV.

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LO ESENCIAL Las claves La sede de Innsomnia Business Accelerator en Valencia acoge el II Foro Iberoamericano de IA aplicada al Periodismo. El evento reúne a medios nacionales e internacionales, grandes empresas tecnológicas y agencias vinculadas al sector de la comunicación. El foro debate sobre el futuro del periodismo y el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en las redacciones. El evento puede seguirse en streaming, facilitando el acceso a los debates sobre IA y periodismo.

La sede principal de la aceleradora corporativa Innsomnia Business Accelerator, ubicada en Valencia, acoge este miércoles y este jueves el 'II Foro Iberoamericano de IA Aplicada al Periodismo', un evento que se ha convertido en un referente en el sector después de una exitosa primera edición, celebrada en diciembre de 2025.

Medios nacionales e internacionales, así como grandes empresas tecnológicas y agencias relacionadas con los medios de comunicación están ofreciendo interesantes debates sobre el futuro del sector periodístico y el impacto de su digitalización. En este contexto, el evento se erige en el principal termómetro sobre cómo la IA va ganando espacio en las redacciones.

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