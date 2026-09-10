Xavier González-Frías (The District): “Madrid concentra más del 60% del capital latino que llega a España”

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Las claves Generado con IA The District celebra su quinta edición en Madrid, del 22 al 24 de septiembre, reuniendo a más de 20.000 profesionales y 500 inversores internacionales del sector inmobiliario. Madrid se consolida como puerta de entrada de capital latinoamericano a España, concentrando más del 60% de estas inversiones y posicionándose entre las ciudades europeas más atractivas para invertir. El congreso abordará temas clave como vivienda asequible, logística, centros de datos, inteligencia artificial y nuevos modelos residenciales, con Portugal como país invitado. The District impulsa la innovación y el ecosistema proptech, facilitando el encuentro entre startups tecnológicas, fondos y grandes compañías para potenciar el desarrollo y la inversión en el sector.

Durante cuatro años, The District convirtió Barcelona en punto de encuentro para fondos, promotores, asesores y compañías tecnológicas vinculadas al sector inmobiliario. La quinta edición de este congreso cambia de escenario y se celebrará por primera vez en Madrid, del 22 al 24 de septiembre, en IFEMA, con el objetivo de reunir a más de 20.000 profesionales, alrededor de 400 empresas y más de 500 inversores internacionales que atenderán sesiones en cinco auditorios paralelos.

Bajo el lema Where Capital Takes the Lead, el evento pondrá el foco en la inversión, las nuevas estructuras de financiación y la transformación de activos como la vivienda, la logística, los hoteles, los centros de datos, las oficinas, el retail o las infraestructuras. El programa contempla más de 190 sesiones, ocho foros verticales y diez agendas temáticas, con la vivienda asequible, la inteligencia artificial, el living, el hospitality y el impacto de los criterios ESG entre los asuntos centrales.

El desembarco en Madrid tiene además una lectura geográfica y financiera. The District quiere reforzar el papel de la capital como puerta de entrada para el capital latinoamericano y como nodo de conexión entre España, Portugal y el resto del continente. No en vano, nuestro vecino luso será el país invitado de esta edición, en una cita que pretende observar el mercado inmobiliario desde la perspectiva de quienes financian, desarrollan y transforman sus activos.

Xavier González-Frías, Event Manager de The District, defiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que el traslado responde a una evolución natural del encuentro y a la posición que Madrid ocupa actualmente en el mapa europeo de la inversión inmobiliaria.

Madrid concentra y conecta el capital internacional

El cambio de sede constituye la principal novedad de una edición que mantiene el ADN de The District, aunque amplía su ambición internacional. González-Frías explica que la decisión se apoya en el atractivo que Madrid ha adquirido para los inversores y en su capacidad para reunir en un mismo espacio a agentes que hasta ahora operaban en circuitos parcialmente separados.

“Una de las novedades importantes es el traslado a Madrid. La ciudad se sitúa entre las diez ciudades europeas más atractivas para invertir y en 2025 alcanzó la segunda posición, por detrás de Londres. Además, más del 60% del capital latinoamericano que llega a España se canaliza a través de Madrid. Eso conecta directamente Europa con Latinoamérica y convierte a la ciudad en un punto estratégico para todos los inversores que quieren entrar en el mercado europeo”, señala a este medio.

The District. DISRUPTORES

El directivo subraya también el respaldo institucional con el que cuenta la cita en la capital: “Para nosotros también es muy relevante el apoyo de la Comunidad de Madrid. Siempre ha estado presente como miembro fundador y ha acompañado la evolución del evento. Madrid tiene una posición muy importante en términos de inversión, de capacidad empresarial y de atracción de talento. Por eso creemos que este traslado permite abrir una nueva etapa, sin perder la relación con otros mercados ni con otras ciudades que también han sido importantes para The District”, añade González-Frías.

En ese sentido, el directivo presenta el encuentro como un espacio que pretende ir más allá de la exhibición inmobiliaria tradicional. El objetivo real es reunir en un mismo recinto a fondos, promotores, entidades financieras, asesores, empresas tecnológicas y compañías especializadas en los distintos segmentos del mercado.

“Nosotros siempre decimos que aquí se alinean inversión, conocimiento y tecnología para anticipar el futuro del 'real estate'. No hablamos únicamente de operaciones inmobiliarias; hablamos de logística, de centros de datos, de vivienda asequible, de nuevas fórmulas de alojamiento, de tecnología y de todos aquellos activos que van a marcar el próximo ciclo. El visitante viene a conocer proyectos, pero también a tomar decisiones, cerrar oportunidades y encontrarse con el capital que necesita para desarrollar sus iniciativas”, detalla.

Vivienda asequible, centros de datos y logística

La agenda de The District se desplegará sobre un sector inmobiliario sometido a múltiples tensiones simultáneas. La escasez de vivienda asequible convive con el crecimiento de los centros de datos, la expansión logística asociada al comercio electrónico y la aparición de nuevos modelos residenciales. El congreso abordará estas cuestiones desde la perspectiva de la inversión y de la viabilidad de los proyectos.

“La vivienda asequible es uno de los temas fundamentales. Ya no podemos tratarla como una tendencia pasajera porque forma parte de los grandes retos del próximo ciclo. Hay que encontrar soluciones y hay que hablar de cómo se pueden desarrollar nuevos proyectos, cómo se pueden financiar y qué papel tienen las administraciones, los promotores y los inversores”, sostiene Xavier González-Frías.

La presencia de Portugal como país invitado permitirá ampliar esa conversación y comparar modelos de desarrollo residencial dentro del mercado ibérico. Italia, que ya tuvo un papel destacado en la edición anterior, continuará también vinculada a la programación: “Portugal será el país invitado y tendrá una presencia importante con todo su ecosistema. España, Italia y Portugal tienen modelos muy interesantes que pueden generar debates relevantes sobre vivienda, inversión y desarrollo urbano. Cada país tiene sus propias fórmulas y sus propias dificultades, pero compartir experiencias permite identificar soluciones que pueden funcionar en otros mercados”.

Junto a la vivienda, Xavier González-Frías sitúa la logística y los centros de datos entre los activos que despiertan mayor interés entre los inversores. La expansión de la inteligencia artificial está impulsando la demanda de capacidad de computación, mientras que la reorganización de las cadenas de suministro mantiene la presión sobre las infraestructuras logísticas.

“Los centros de datos están adquiriendo cada vez más importancia, también por el crecimiento de la inteligencia artificial y por la necesidad de disponer de nuevas infraestructuras digitales. La logística sigue siendo un activo muy atractivo y continúa creciendo. Son sectores que necesitan respuestas concretas porque tienen un impacto directo sobre el territorio, sobre la energía y sobre la capacidad de las ciudades para seguir desarrollándose”, explica a renglón seguido el máximo responsable de la feria..

Fin del modelo residencial único

La transformación del mercado también se refleja en la proliferación de fórmulas residenciales. El senior living, el flex living, el coliving, el student housing y otros formatos asociados a determinados perfiles demográficos ocupan un espacio creciente en las carteras de los inversores. La vivienda ha dejado de responder a una única fórmula de uso y también ha dejado de encajar en una única categoría financiera.

González-Frías considera que esa diversidad estará presente en los contenidos de la edición madrileña, aunque evita reducir The District a un único segmento.

“Tenemos un congreso muy potente, con más de 190 sesiones y cinco auditorios. No hablamos solamente de un tipo de activo. Abordamos el living, la vivienda social, el hospitality, los hoteles, las oficinas, el retail, los centros de datos, la logística y muchos otros ámbitos. Cada uno tiene sus propios especialistas y sus propias oportunidades de inversión”, apunta.

La amplitud de la programación pretende reflejar la creciente complejidad de la industria. Los grandes fondos siguen teniendo un peso determinante, pero comparten espacio con operadores especializados, compañías tecnológicas, promotores de vivienda social y empresas que desarrollan activos alternativos.

“Contamos con expertos de compañías y fondos de referencia internacional, con entidades como JLL, BNP Paribas, Sabadell o grandes gestores de capital. Pero también queremos dar espacio a proyectos y empresas que están transformando el sector. La calidad del congreso está precisamente en esa transferencia de conocimiento y en la posibilidad de poner en contacto a actores muy diferentes”, afirma.

Una imagen de la tercera edición de The District. DISRUPTORES

El encuentro contará además con una zona de hospitalities en la que más de 360 firmas trasladarán parte de sus oficinas al recinto para presentar proyectos y celebrar reuniones con inversores. La feria se convierte así, al menos durante tres días, en una ciudad inmobiliaria de usar y desmontar, con despachos provisionales, agendas comprimidas y una concentración de capital que difícilmente podría reproducirse en una semana ordinaria.

La inteligencia artificial llega al sector con cautela

La inteligencia artificial será otro de los ejes del programa. Su impacto alcanza ya las fases de análisis de mercados, gestión de activos, comercialización, atención al cliente y toma de decisiones, aunque el sector inmobiliario todavía se encuentra en una etapa de exploración. La tecnología avanza con más rapidez que la capacidad de muchas empresas para integrarla en sus procesos.

El responsable de The District reconoce que el entusiasmo convive con una cierta prudencia: “La inteligencia artificial se está introduciendo en el sector y muchas empresas jóvenes están empezando a trabajar en este ámbito. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser una herramienta muy buena si se utiliza correctamente y también puede generar problemas si se aplica sin criterio. No se trata de incorporar la IA porque todo el mundo hable de ella; hay que entender para qué sirve, cómo se adapta a cada negocio y qué valor aporta realmente”, matiza.

Por ello, esta cita pretende que la conversación sobre inteligencia artificial se sitúe lejos de los discursos grandilocuentes que suelen acompañar a cada nueva tecnología. En un sector acostumbrado a valorar los activos por su localización, su rentabilidad y su capacidad de generar ingresos a largo plazo, la IA tendrá que demostrar que puede modificar procesos concretos.

“Creo que todavía estamos en una fase de exploración. La inteligencia artificial va a ser esencial en el futuro, pero ahora mismo hay que analizar bien cómo se aplica. No todo se puede resolver con una herramienta tecnológica; hay que combinar la tecnología con el conocimiento del sector, con la investigación y con la experiencia de quienes toman las decisiones”, defiende González-Frías.

'PropTech': convertir la innovación en inversión

The District reserva un espacio específico para el ecosistema 'proptech'. El objetivo es facilitar que las empresas tecnológicas puedan presentar sus modelos de negocio ante fondos, promotores y grandes compañías inmobiliarias. La organización pretende que las startups no se limiten a exhibir sus soluciones, sino que encuentren interlocutores capaces de financiar su crecimiento o de incorporar sus productos.

El programa incluye también el PropTech Startup Forum, una iniciativa que selecciona a cinco finalistas y reconoce a una de las empresas participantes. El premio busca prolongar la relación con el evento y facilitar el acceso de las compañías emergentes a redes de inversión y conocimiento: “El reconocimiento es importante, pero también lo es lo que ocurre después. En algunos casos se ofrece un cheque o la posibilidad de participar en una mesa redonda con grandes actores del sector. Queremos que las empresas puedan seguir creciendo y que The District sirva como una plataforma para encontrar el capital y los contactos necesarios”, señala.

El directivo recuerda que algunas compañías que comenzaron su recorrido en The District han logrado levantar financiación y consolidar sus proyectos: “Creemos mucho en el futuro de estas empresas. Durante estos años hemos visto crecer a compañías que empezaron aquí y encontraron el capital necesario para continuar. Esa es una de las funciones que queremos cumplir: ayudar al sector, conectar a quienes tienen una solución con quienes tienen un problema y facilitar que la innovación no se quede únicamente en una presentación”.