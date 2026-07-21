Sercotel convierte nueve hoteles en laboratorios para probar tecnología de startups

Las claves

Las claves Generado con IA Sercotel ha convertido nueve de sus hoteles en laboratorios para probar tecnologías desarrolladas por startups, en el marco de la iniciativa OpenStay Lab. Cuatro startups fueron seleccionadas para implementar soluciones en áreas como automatización de procesos, gestión de datos, sostenibilidad y organización del trabajo hotelero. Las propuestas van desde la optimización de tareas de check-out y climatización, hasta la monitorización de consumo de agua y el uso de robots de servicio para tareas logísticas. El programa busca medir resultados en situaciones reales y detectar oportunidades para transformar la operativa hotelera y mejorar la experiencia del huésped.

La innovación abierta gana terreno en el sector hotelero. Sercotel ha convertido nueve de sus establecimientos en entornos de pruebas para validar soluciones desarrolladas por startups con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, optimizar el uso de recursos y reforzar la experiencia del huésped. La iniciativa, denominada OpenStay Lab y desarrollada junto a la consultora tecnológica Seidor, cierra ahora su primera fase tras varios meses de pilotos en hoteles en funcionamiento.

Durante este periodo, cuatro startups han trabajado junto a los equipos de tecnología e innovación de Sercotel y con los responsables de los hoteles participantes para testar sus desarrollos en situaciones reales de operación. El programa ha abordado desafíos relacionados con la automatización de procesos, la gestión del dato, la sostenibilidad, el consumo de recursos y la organización del trabajo diario.

"OpenStay Lab nos ha permitido llevar tecnología al funcionamiento real de nuestros establecimientos y comprobar qué soluciones pueden aportar valor en el día a día. El programa nos ayuda a aprender con los equipos, medir resultados y detectar oportunidades concretas para seguir transformando nuestra operativa", asegura Luis Miguel Martín, CIO de Sercotel.

Las cuatro startups participantes han centrado sus proyectos en ámbitos distintos de la actividad hotelera. La española Controlá ha desarrollado una solución para optimizar la gestión de habitaciones mediante la detección automática de los procesos de check-out. El sistema facilita la organización de tareas internas y automatiza determinadas acciones relacionadas con la climatización para favorecer un consumo energético más eficiente.

En paralelo, Jaippy ha trabajado en herramientas para mejorar la explotación de los datos y la gestión de la reputación online. Su propuesta permite interpretar con mayor precisión la información disponible sobre los clientes para identificar oportunidades de mejora en el servicio y poner en marcha iniciativas orientadas a aumentar la competitividad de los establecimientos.

Por su parte, ProcessAP Robotics ha probado robots de servicio para apoyar tareas logísticas y de restauración, con el objetivo de liberar tiempo de los empleados para funciones de mayor valor añadido y reducir parte de la carga física asociada a determinadas operaciones diarias. Mientras, Smart Water Flow / Defcon8 ha desplegado una plataforma de monitorización del consumo de agua en tiempo real para detectar incidencias con mayor rapidez, mejorar el mantenimiento preventivo y favorecer un uso más eficiente de este recurso.

La iniciativa recibió 14 candidaturas de startups tecnológicas, de las que finalmente se seleccionaron cuatro proyectos atendiendo a criterios como su grado de innovación, viabilidad técnica y económica, capacidad de replicación e impacto potencial sobre la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Tras concluir esta primera fase, Sercotel analizará cuáles de estas soluciones pueden extenderse al conjunto de la compañía.

OpenStay Lab fue lanzado en noviembre de 2025 dentro del Hub de Innovación de Sercotel con el propósito de conectar el ecosistema emprendedor con las necesidades reales del negocio hotelero y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al sector.