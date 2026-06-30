Datos y formación: claves para una medicina preventiva y personalizada

Las claves

Las claves Generado con IA La transformación digital en la sanidad impulsa una medicina predictiva, preventiva y personalizada basada en el uso efectivo de datos y la inteligencia artificial. La formación de profesionales sanitarios y pacientes es esencial para aprovechar las nuevas tecnologías y garantizar la correcta gestión e interpretación de los datos. El éxito de la innovación requiere apoyo desde la dirección, integración de equipos multidisciplinares y adaptación cultural dentro de las organizaciones sanitarias. El paciente debe asumir un papel más proactivo y formarse en el uso de herramientas digitales, facilitando la transición de una medicina paliativa a una medicina predictiva.

La transformación digital de la industria sanitaria avanza con el objetivo de aterrizar una medicina basada en datos: predictiva, preventiva y personalizada. Sin embargo, no son pocos los retos que hay que afrontar. Más allá del escenario tecnológico que abre la inteligencia artificial, los ejes fundamentales a tratar pasan también por la gestión del cambio -a nivel organizativo e incluso legislativo- y por la formación de profesionales y pacientes.

De estos pilares dependerá el éxito a corto y medio plazo de un sector vital, valga la redundancia, para el país. De hecho, y aunque sea uno de los más digitalizados históricamente, el abanico de posibilidades que se abre es tal que la puesta en común de ideas, estrategias y opiniones se antoja necesaria para una actividad que impacta de lleno en la vida de los ciudadanos.

Así lo pusieron en común destacados directivos del sector durante el debate que ha celebrado DISRUPTORES – EL ESPAÑOL entre los que participaron Joaquín López, director general de negocio en HM Hospitales; Aida Suárez, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX); César Morcillo, director médico de Sanitas y Bupa para España y Latinoamérica; y Francisco Javier Domingo, director del Máster de Formación Permanente en IA Aplicada a la Salud en UNIE Universidad.

“Nos encontramos en un momento de altas expectativas”, comenzó Joaquín López, de HM Hospitales. “Tenemos que entender bien los datos que tenemos para llegar a una sanidad personalizada y preventiva”. El directivo, que hablaba de cómo aprovechar la IA en este escenario, puso los desafíos técnicos en tres áreas: proceso administrativo, historia clínica y experiencia de usuario para poder llegar a “gestionar una enfermedad casi antes de que aparezca, o en estadios previos, y que no llegue a una fase aguda”.

En este sentido, César Morcillo, de Sanitas, desgranó el ecosistema digital de salud que su compañía lleva implementando desde 2016 cuando comenzó con la videoconsulta, que ya copa el 30% del total de las que realiza, y que ha ido afianzando en torno a soluciones móviles que permiten hasta “medir las constantes vitales solo por la expresión facial”.

Asimismo, el experto subrayó el éxito de su proyecto de genómica que predice las enfermedades que una persona puede desarrollar en el futuro con alta probabilidad. “Esto no va solo de gestionar riesgos, sino de tener la oportunidad de detectarlos a tiempo. Es aquí donde tenemos la oportunidad de salvar vidas: podemos evitar el destino que está marcado en el ADN”.

Pero para llevar a buen puerto este tipo de innovaciones, la formación del personal sanitario es un imperativo. Aida Suárez, de la UAX, comentó que en la última década ha habido una gran evolución para dar más cabida a las competencias frente a lo teórico. En este escenario, “la tecnología es una herramienta más”.

A partir de ahí, la estrategia ha ido expandiendo la formación no solo a los médicos, sino a todo tipo de ramas sanitarias: farmacia, enfermería… “Queremos que nuestros profesionales sepan trabajar con datos, en equipos multidisciplinares y tengan las capacidades adecuadas para supervisar la IA”, dijo. “Y también que ganen en esas habilidades tan humanas como la comunicación y la empatía con el paciente”.

Por su parte, Francisco Javier Domínguez, de UNIE Universidad, habló de que, si la toma de decisiones en base a hechos y datos es importante en el mundo de los negocios, en la medicina impacta de lleno en la vida de los ciudadanos.

Joaquín López, director general de negocio en HM Hospitales Cristina Villarino

"Es el momento de entender bien los datos para llegar a una sanidad personalizada y preventiva"

“Hay que alimentar los sistemas con la información correcta, lo que va a tener un impacto clave en el futuro de la sociedad y nos va a permitir tener unas correlaciones a las que hasta ahora no llegábamos. La clave es que el doctor pueda entenderlas. Y esto no pasa por convertirle en un ingeniero, sino en que simplemente sepa interpretar el modelo y sus consecuencias y, con ello, poder pautar lo mejor a cada paciente”.

Un nuevo paradigma tecnológico, social y cultural

La hoja de ruta es clara pero, ¿están ya preparadas las organizaciones hospitalarias para actuar en torno a este nuevo ecosistema tecnológico? En HM Hospitales tienen claro que para que una disrupción tecnológica pueda llegar al éxito tiene que estar promocionada por el consejo de administración.

“En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una oficina de inteligencia artificial liderada por el CIO para ir viendo cómo llevar la innovación a todos los departamentos”, contó Joaquín López. “Claro que acentuamos la formación, pero para que cale tiene que estar esponsorizada por los directivos”.

Aida Suárez, decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX Cristina Villarino

"Queremos que nuestros profesionales sepan trabajar con datos, en equipos multidisciplinares y tengan las capacidades adecuadas para supervisar la IA"

De la misma opinión se mostró Aida Suárez. “No hay una tecnología aislada que se tan potente de manera individual, lo importante es su confluencia. Es más, en un lustro no reconoceremos ni las herramientas actuales. El verdadero impacto está en la formación de los profesionales. Tenemos que hacerlo porque la barrera reside en el aspecto cultural”.

Al respecto, Francisco Javier Domingo puso de relieve que el 45% de los sanitarios utiliza soluciones de ehealth en su día a día sin ningún tipo de formación previa. Por otra parte, se mostró crítico con la regulación europea: “Hemos sido el primer gran continente en legislar la IA con una aproximación que nos está impidiendo desarrollar todas sus posibilidades. […] Nos encontramos en la era de los datos, de su análisis y su comprensión. Pero no creo que sea un problema de datos, sino de que nos dejen analizarlos y de que seamos capaces”.

César Morcillo, director médico de Sanitas y Bupa para Europa y Latinoamérica. Cristina Villarino

"Esto no va solo de gestionar riesgos, sino de tener la oportunidad de detectarlos a tiempo"

“Hay que acompañar a los usuarios que van a utilizar la IA e integrarlos en equipos multidisciplinares”, prosiguió César Morcillo. “En Sanitas, todos nuestros trabajadores ya tienen este tipo de herramientas a su disposición”.

La última milla: el paciente

La última milla de este escenario, y no menos importante, es, por supuesto el ciudadano de a pie: el paciente. Este también ha de tener cierta proactividad y conocimientos para utilizar este tipo de aplicaciones.

Joaquín López defendió que todavía falta concienciación, a lo que añadió que solo el 5% de la población es tecnóloga. Aunque, “la tecnología puede ayudar. Necesitamos que muchos modelos viren hacia la monitorización con recuerdos, por ejemplo, a la hora de tomar fármacos, distintos tipos de alarmas…”

Francisco Javier Domingo, director del Máster de Formación Permanente en IA Aplicada a la Salud en UNIE Universidad. Cristina Villarino

"Hay que alimentar los sistemas con la información correcta, lo que va a tener un impacto clave en el futuro de la sociedad"

En este aspecto, Aida Suárez sí que ve una mayor preparación de la que percibimos. “Las nuevas generaciones ya tienen integrada la IA en su ritmo cotidiano y hacerlo en su faceta asistencial va a ser fácil. El reto está en edades superiores. Sin embargo, muchos dispositivos ya mejoran la percepción que el propio paciente tenía del seguimiento domiciliario tradicional”.

“Nosotros también lo hemos vivido con la videoconsulta”, añadió César Morcillo. Es cada vez más demandada. Hay que guiar y acompañar a las personas en la proactividad. En Sanitas estamos creando todo un ecosistema digital de salud destinado a ellas”.

Por último, concluyó Francisco Javier Domingo: “Estamos ante un cambio de paradigma en el que hay que hacer entender al paciente que vamos de lo paliativo a lo predictivo; es decir de curar una enfermedad a prevenirla”.