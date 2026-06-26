Nuevo talento para una nueva innovación: así amplifica CEEI Valencia el liderazgo que transforma la economía

De izquierda a derecha: Beatriz Aznar, periodista de DISRUPTORES y moderadora del ciclo 'DeTarde'; Boro Mas, CEO de ChatGPTAdvisor y emprendedor en serie, y Ramón Ferrandis, director general de CEEI Valencia.

Las claves

Las claves Generado con IA CEEI Valencia impulsa el talento y la innovación en la región a través de iniciativas como el ciclo de entrevistas 'DTarde con' y el programa Future Labs. Líderes empresariales como Raúl Royo, Paco Gavilán, Myriam Gimeno y Gracia Burdeos han compartido sus experiencias y claves sobre liderazgo, comunicación y gestión del cambio generacional. El programa Future Labs, en colaboración con siete empresas valencianas, ha abordado retos de innovación abierta en áreas como sensorización industrial, inteligencia artificial, eficiencia energética y economía circular. Estas iniciativas buscan conectar a empresas consolidadas con startups y pymes tecnológicas, fomentando el desarrollo de proyectos innovadores y nuevas sinergias en el ecosistema empresarial valenciano.

El talento es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Si lo aplicamos al sector de la innovación, la tecnología y el emprendimiento este desafío se multiplica de forma exponencial, más si cabe en un momento tan transformador como el que afrontamos al calor de la ola de la inteligencia artificial.

Fomentar, amplificar y conectar talento es una urgencia para la economía actual.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia) ha contribuido a poner al servicio del ecosistema de la región las enseñanzas que exige esta etapa de la mano de los mejores: empresarios y compañías de primer nivel que destacan a escala global por sus señas de identidad y su modelo propio de crecimiento.

Un ciclo de entrevistas para conocer a la persona detrás del empresario y una propuesta de innovación abierta con siete compañías y soluciones tecnológicas de la región han centrado la sólida apuesta de CEEI Valencia para generar y amplificar talento.

Ambas se han desarrollado este año dentro del programa Future Labs, enmarcado en Tech FabLab Comunitat Valenciana que impulsa la Dirección General de Innovación de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana y ha sido llevada a cabo por la red de CEEIs de la Comunitat Valenciana.

El programa está encuadrado en la convocatoria RETECH "Redes de Emprendimiento Digital", financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU, y tiene como objetivo desarrollar nuevos procesos, modelos de negocio y retos en empresas consolidadas valencianas, ayudándolas a desarrollar proyectos innovadores que se alineen con sus estrategias de crecimiento y transformación.

En un mundo hiperconectado, con infinidad de fuentes para acceder al conocimiento, aquellos aprendizajes que emanan de la conversación pausada y serena con los grandes líderes empresariales cobran más importancia que nunca.

'DTarde con': la persona tras el empresario

El ciclo de encuentros DTarde con, organizado por CEEI Valencia este año, ha permitido conocer a la persona tras el empresario en perfiles destacados de la región que han capitaneado proyectos de éxito a escala global.

Raúl Royo, presidente de Invext, Royo Ventures y CEEI Valencia, fue el encargado de inaugurar este nuevo formato y anticipar que la apuesta de la organización estaba llamada a convertirse en todo un revulsivo para acceder al mejor talento valenciano.

"Rodéate de buenos mentores, de gente que te ayude con lo que no sabes" Raúl Royo, presidente de Invext, Royo Ventures y CEEI Valencia

Su figura como empresario, emprendedor o inversor brindó a los asistentes valiosas recomendaciones: "Rodéate de buenos mentores, de gente que te ayude con lo que no sabes", aconsejó Royo a los emprendedores jóvenes.

Paco Gavilán, presidente de NUNSYS Group, ahondó en una enérgica conversación en las claves del éxito empresarial "que no están en los manuales". El empresario está al frente de una de las tecnológicas valencianas, y españolas, que está capitaneando desde la primera línea la transformación digital de entidades públicas y privadas.

El talento y las personas son dos de los pilares que merecen ser "cuidados con mimo", precisó Gavilán, porque en ellas reside una de las claves de la meteórica progresión de su compañía en los últimos años.

"Cada vez que se ha producido una integración, lo que nos ha funcionado siempre ha sido comunicar más. Siempre más. Cuando creas que ya lo has contado todo internamente, que ya no queda nada por decir: vuelve a comunicar, esta es una de las claves para fomentar la cultura de empresa", manifestó Gavilán durante el encuentro el pasado febrero.

Miryam Gimeno, consejera delegada de Nealis, en 'DTarde con' el pasado marzo.

El vasto conocimiento de las empresas centenarias también ha estado muy presente en el ciclo DTarde con como evidencia la prolífica conversación con Miryam Gimeno, consejera delegada de Nealis.

El legado forjado a través de varias generaciones se convierte en un activo de incalculable labor que aquellos que lo reciben están obligados a conservar y, en la medida de lo posible, incrementar.

Y todo ello sin que se pierda la cultura de empresa y valores que llevaron a los fundadores a poner en marcha la iniciativa.

Myriam Gimeno sabe en primera persona lo que es asumir esa gran responsabilidad y, lo más importante, el reto que supone dejar la compañía preparada para cuando las nuevas generaciones recojan el testigo. "Bajo mi punto de vista, el cambio generacional debe planificarse. Es un proceso progresivo que permite que la organización vea el cambio de manera natural, aporta estabilidad, coherencia y también refuerza el liderazgo".

Gracia Burdeos, CEO SPB Global, en la conversación del pasado mayo.

Gracia Burdeos, directora general SPB Global, comparte esta visión con Myriam Gimeno. Aceptó en 2019 el reto de liderar la compañía levantada con tanto esfuerzo por su padre, Miguel Burdeos, con un carácter visionario y adelantado para su tiempo.

El camino seguido por la empresaria hasta asumir la máxima responsabilidad de la compañía dedicada al cuidado del hogar y personal ha estado marcado por la naturalidad y el conocimiento desde la cuna de una forma de entender el proyecto, la de su padre, de la que toda la familia fue siempre partícipe.

“Fuimos profesionalizando poco a poco la compañía. Me ha gustado siempre aprender aquello que no sé y lo mejor era que en SPB podía poner en práctica los conocimientos que iba adquiriendo".

Boro Mas, CEO de GPTadvisor y reconocido emprendedor en serie valenciano, impulsor de empresas como Openfinance o Finematrix, entre otras compañías, puso a finales de mayo el broche de oro al nuevo formato de entrevistas de CEEI Valencia.

El nuevo comienzo que exige la IA

Apasionado por la tecnología, Mas ha vivido de cerca todas las olas tecnológicas y, como era de esperar, la conversación no podía pasar por alto el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa.

Boro Mas insistió en la revolución en marcha y en cómo para muchas empresas, sobre todo para aquellas más tradicionales que no han sido nativas digitales, esta tecnología tan disruptiva y transformadora, supone todo un reto de supervivencia. "A muchas les convendría empezar de cero. Es muy impactante todo lo que viene".

Siete retos de innovación abierta

Por otra parte, CEEI Valencia, dentro del programa Future Labs, ha propiciado nuevas sinergias con retos en innovación abierta en los que han participado siete corporates valencianas: Istobal, Plastic 7A, Veolia, CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, SPB, Citrosol y Tareca.

A lo largo del programa, las compañías participantes han planteado retos vinculados a ámbitos como la sensorización industrial, la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la automatización de procesos, la trazabilidad, la economía circular o la mejora de la atención al cliente.

La compañía Istobal, líder en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones para el lavado y cuidado del vehículo, planteó buscar una solución para sensorizar la máquina para obtener y monitorizar datos con los que modelar el comportamiento de los fallos de forma predictiva, adelantándose a los mismos previendo los mantenimientos necesarios.

Plastic 7A, empresa especializada en el inyectado de materias plásticas para la automoción, expuso el reto de buscar una solución a la implantación de sensores IoT en una línea de pintura para mejorar la calidad de las piezas.

Foto de grupo con las empresas de los retos innovación abierta en una jornada celebrada en CEEI Valencia.

En el caso de Veolia, compañía especializada en tecnologías de tratamiento de agua industrial adaptadas a cada sector, lanzó el reto para buscar el balance positivo de energía en el ciclo del agua: transformar las EDARs en generadoras netas de energía.

En cuanto a CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente, la compañía buscaba relleno de atributos mediante una IA que detecte la tipología al seleccionar el elemento y busque en las tablas según cliente por anejos (Pliego técnico del cliente) y disciplinas (Áreas o capítulos del proyecto).

El reto de SPB, fabricante de cápsulas hidrosolubles para el lavado de ropa y para el lavavajillas, pasaba por disponer de un sistema de detección de fugas de líquido o polvo que fuera eficaz y le permitiera discriminar las cápsulas defectuosas.

En el caso de CITROSOL, lanzó el reto para mejorar la preparación automática de muestras en sistemas de monitorización y control de caldos de tratamiento postcosecha, se necesita disponer de un sensor de medida en tiempo real de microvolúmenes.

Por último, TARECA dispone de un sistema de recogida de incidencias de sus expendedoras que descansa en diversos canales de comunicación. La adecuada atención y solución de dichas incidencias implica una respuesta rápida y coherente con la tipología, importancia, urgencia, criticidad de las mismas… Y de las necesidades de los clientes. Además, cada incidencia ha de quedar debidamente registrada en el ERP.

En conjunto, Future Labs ha permitido a las empresas participantes contrastar sus retos con el ecosistema innovador y explorar nuevas vías de colaboración con startups y pymes tecnológicas.