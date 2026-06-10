El CISO de SEUR: "La probabilidad de sufrir un ataque no es una hipótesis, es una certeza diaria"

Las claves

Las claves Generado con IA El sector logístico superó al financiero en número de ciberataques en 2024, acumulando el 24,6% de los incidentes en España y multiplicando por diez los ataques desde 2021. SEUR ha transformado su enfoque de ciberseguridad, pasando de un modelo reactivo a uno proactivo y alineado con estándares internacionales como ISO 27001 y NIST. La estrategia de SEUR incluye una gestión formal del riesgo, un modelo operativo basado en gobierno, personas, procesos y tecnología, y un enfoque integrado con proveedores. El CISO de SEUR destaca que la ciberseguridad es esencial para la continuidad operativa y la competitividad, y que la probabilidad de sufrir un ataque es una certeza diaria.

El transporte y la logística no parecen, a primera vista, un objetivo prioritario para el cibercrimen organizado. Son sectores de camiones y cintas de clasificación, industrias que durante décadas operaron con menor digitalización que otras puntas de lanza tecnológica y menor atractivo para los grupos de amenaza avanzada. Era un terreno más propicio para los delincuentes físicos, inspirados en el sinfín de películas de robos al camión que transporta valiosas mercancías.

Empero, esa percepción cambió radicalmente cuando la pandemia aceleró la automatización de las cadenas de suministro y convirtió a operadores como SEUR en infraestructuras críticas que dependen de cientos de proveedores interconectados, procesan volúmenes masivos de datos y no pueden permitirse ni una hora de interrupción sin que el impacto se propague de inmediato a miles de clientes.

El resultado es que en 2024, por primera vez en la historia del registro de incidentes en España, el sector logístico superó al financiero en número de ciberataques a operadores esenciales, acumulando el 24,6% de todos los incidentes recogidos por el INCIBE. Una cifra que representa un incremento del 43% respecto al año anterior y que, a escala global, se enmarca en una tendencia aún más brutal: los ataques a compañías logísticas se han multiplicado por diez desde 2021.

Firás Atassi, CISO de SEUR, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL cómo está sintiendo este momento. "La toma de conciencia cristalizó al observar la rápida evolución y profesionalización del cibercrimen, concretamente con el modelo de ransomware-as-a-service, que según ENISA concentra casi el 84% de los incidentes en nuestro sector", explica. "Como parte del grupo internacional GEOPOST, vimos claramente que nuestra extensa red de interconexiones y el volumen crítico de datos que manejamos nos convertían en un objetivo prioritario. Comprendimos que la presión iba a seguir en escalada y que debíamos anticiparnos estructuralmente antes de que una disrupción mayor amenazara nuestras operaciones".

La decisión que siguió a este diagnóstico no fue contratar una nueva herramienta ni ampliar la plantilla del departamento de TI. Fue algo más radical: replantearse desde los cimientos qué significa para una empresa logística tener una función de ciberseguridad madura. En la práctica, eso implicó estructurar las capacidades en torno a las tres fases de la amenaza -antes, durante y después- dejando atrás la lógica del bombero. "Ya no nos limitamos a apagar incendios tecnológicos; ahora identificamos proactivamente nuestros riesgos corporativos, alineamos nuestras prioridades de inversión con los objetivos de negocio y garantizamos la continuidad operativa de nuestra cadena de suministro ante cualquier disrupción", describe Atassi.

SEUR no llegaba al proyecto desde la nada tecnológica: "No partíamos de cero en absoluto. Contábamos con herramientas y medidas tecnológicas en funcionamiento, pero operábamos bajo un enfoque más reactivo. Teníamos piezas del rompecabezas, pero necesitábamos ordenarlas bajo los estándares ISO 27001/27005 y NIST para dotar a la función de gobierno, priorización y sostenibilidad a largo plazo".

El problema, por tanto, no era la ausencia de tecnología sino la ausencia de gobierno: no existía un marco formalizado de gestión de riesgos a nivel directivo, ni un modelo operativo claro y escalable que permitiera tomar decisiones con coherencia y trazabilidad. Para los más técnicos en la materia: contar con un SIEM y un EDR instalados no equivale a tener una función de ciberseguridad; equivale a tener sensores sin nadie que interprete sistemáticamente lo que miden.

Organización en tres ejes

La transformación se articuló en torno a tres ejes interdependientes. El primero fue la gestión del riesgo: construir un marco formal alineado con ISO 27001 e ISO 27005 que cubriera desde la definición del contexto y los criterios de decisión hasta el tratamiento y la aceptación del riesgo, y que se tradujera en un Plan Director con horizonte 2026-2028.

El segundo fue el modelo operativo: estructurar la función de ciberseguridad en torno a gobierno, personas, procesos y tecnología, con el marco NIST como columna vertebral para hacer accionable la estrategia. El tercero fue el sourcing: revisar el catálogo de servicios gestionados y diseñar la evolución hacia un modelo más integrado, que incluye el salto de EDR/SIEM hacia MxDR/XSIEM.

"Mientras que los modelos tradicionales ofrecen monitorización y respuesta focalizada, la evolución hacia MxDR y XSIEM nos proporciona una visión centralizada, avanzada y automatizada de todos nuestros activos digitales bajo un único servicio", describe Atassi. "Ganamos en escalabilidad, en correlación inteligente de amenazas en tiempo real y en una reducción drástica de los tiempos de respuesta ante ataques complejos", detalla el CISO de SEUR.

Por otro lado, en un operador logístico de la escala de SEUR, la cadena de suministro digital es tan extensa como la física, y durante años el sector trató el riesgo de terceros como un problema que ocurría fuera de sus fronteras. "El principal punto ciego histórico, no solo nuestro sino del sector, es considerar que el riesgo cibernético de un tercero es un problema puramente externo", reconoce Firás Atassi. "La realidad es que la externalización de un servicio no externaliza el impacto del incidente; si un proveedor crítico sufre una brecha, nuestra operativa, nuestra reputación y nuestra exposición regulatoria se ven directamente afectadas". Para mitigar este escenario, el proyecto también permitió formalizar la gestión de ese riesgo, identificar dependencias críticas y eliminar puntos únicos de fallo que antes quedaban fuera del perímetro de atención.

La resistencia interna fue otro frente que hubo que gestionar con inteligencia. En organizaciones grandes, la ciberseguridad se percibe con frecuencia como una carga burocrática que ralentiza la operativa o como un gasto que el negocio soporta sin entender bien por qué. Atassi gestionó este campo "cambiando la narrativa: demostramos que la ciberseguridad es un habilitador del negocio. Mi labor fue traducir los riesgos técnicos a un lenguaje de impacto real, trabajando estrechamente con el Comité de Dirección y promoviendo una cultura donde la seguridad no se impone, sino que aporta valor, confianza y garantiza que nuestras operaciones logísticas no se detengan".

Con todo ello, el argumento cuantitativo ayudó. Con 1.585 ataques semanales de media según Check Point Research, la probabilidad de sufrir un incidente dejó de ser una hipótesis de trabajo. "En el Comité de Dirección se entiende que la probabilidad de sufrir un ataque no es una hipótesis, es una certeza diaria", subraya Atassi. "Por tanto, la conversación ahora gira en torno a nuestra resiliencia, el apetito de riesgo que estamos dispuestos a asumir y cómo nuestras inversiones garantizan que, cuando el incidente ocurra, el impacto en nuestros clientes y envíos sea mínimo". Es un cambio de marco conceptual tan importante como cualquiera de los sistemas desplegados: pasar de pensar en "si nos atacan" a pensar en "cuando nos ataquen".

Esa lógica conecta directamente con la pregunta sobre el retorno de la inversión, que en ciberseguridad siempre resulta escurridiza porque su principal dividendo es lo que no ocurre. Atassi rechaza esa resignación: "Se puede y se debe cuantificar. Por un lado, se mide en riesgos mitigados: el coste medio de una brecha en nuestro sector es de 4,4 millones de dólares y el 60% de las empresas logísticas atacadas cierran en seis meses si no están preparadas. Evitar ese escenario es un retorno inmenso". Pero hay además una dimensión competitiva directa: en el mercado B2B, poder acreditar ante grandes clientes un marco ISO 27001, un SOC avanzado y pleno cumplimiento normativo es un argumento comercial de primer orden. La seguridad, bien gestionada, vende.

Todavía mucho por recorrer

Las prioridades para lo que queda de 2026 son tres, según el CISO de SEUR: consolidar el nuevo ámbito de GRC para asegurar la trazabilidad de las decisiones; ejecutar la evolución de la estrategia de sourcing hacia el denominado "SOC del futuro"; y garantizar el encaje operativo con las exigencias derivadas de la directiva NIS2, que como entidad esencial obliga a SEUR a emitir una alerta temprana en un máximo de 24 horas ante cualquier incidente significativo y una notificación detallada en 72 horas. La norma también consagra la responsabilidad directa del órgano de dirección sobre la aprobación y supervisión de las medidas de gestión de riesgos, lo que en la práctica refuerza exactamente el modelo de interlocución con la alta dirección que Atassi lleva años construyendo.

En la logística moderna, si se detienen los sistemas, se detienen los camiones y las cintas de clasificación; no hay negocio sin ciberseguridad. Tratar esto como un gasto técnico y no como una inversión estratégica en resiliencia operativa es el camino más rápido hacia la irrelevancia o el colapso ante un incidente que, estadísticamente, terminarán sufriendo más pronto que tarde", insiste el ejecutivo.