Los top semanales del Índice de la Digitalización: una batería que almacena hidrógeno sin frío extremo ni altas presiones

Las soluciones más sostenibles llegan esta semana a los top semanales del Índice de la Digitalización.

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores chinos han desarrollado una batería experimental capaz de almacenar hidrógeno y electricidad en condiciones ambientales, eliminando la necesidad de frío extremo o altas presiones. La nueva batería utiliza magnesio y gas hidrógeno en sus electrodos, alcanzando una eficiencia energética cercana al 94%, superior a la de los sistemas tradicionales. Entre otras innovaciones destacadas, se incluye un aluminio ultrarresistente a altas temperaturas, un test de orina para detectar cáncer de pulmón precozmente y un material que produce agua oxigenada solo con agua, oxígeno y electricidad. La prueba de orina para cáncer de pulmón, desarrollada en Cambridge, identifica células senescentes y permite anticipar recaídas o resistencias a tratamientos mediante un sencillo análisis.

Guardar energía en forma de hidrógeno requiere de condiciones exigentes y poco amigables, como temperaturas que superan los 250 grados bajo cero o presiones cientos de veces mayores a la atmosférica. Estas circunstancias, más que complejas, han limitado durante años el despliegue de una tecnología considerada clave para avanzar hacia un sistema energético más limpio.

Ahora, no obstante, investigadores del Instituto Dalian de Física Química (DICP), en China, han presentado una batería experimental que combina el almacenamiento de hidrógeno y electricidad en un único sistema y que opera en condiciones ambientales.

El dispositivo, más allá del logro técnico, aborda uno de los principales cuellos de botella de la economía del hidrógeno: encontrar métodos de almacenamiento eficientes que eviten las condiciones extremas y no requieran de grandes cantidades de energía. Por ello, esta tecnología podría facilitar el desarrollo de drones impulsados por hidrógeno y de sistemas energéticos más limpios, eficientes y autónomos.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias.

En el top 10 de esta semana, y además del desarrollo de estas nuevas baterías, se encuentran un compuesto de aluminio ultrarresistente a las altas temperaturas, un test de orina que podría detectar el cáncer de pulmón años antes de los primeros síntomas, o un material que produce agua oxigenada solo con agua, oxígeno y electricidad.

Almacenar hidrógeno en condiciones ambientales

La clave de este nuevo sistema de almacenamiento desarrollado en China reside en los llamados iones hidruro, una forma de hidrógeno con carga negativa que transporta energía dentro de una batería. Sin embargo, este tipo de iones destacan por su elevada densidad energética y su inestabilidad en condiciones ambientales. Para superar estos obstáculos, los investigadores han creado materiales que conducen los iones hidruro de forma estable, un campo en el que se llevaba trabajando varios años.

Por su parte, la batería utiliza magnesio metálico y gas hidrógeno como materiales activos de sus electrodos. Durante la descarga, el hidrógeno se transforma en iones hidruro y el magnesio reacciona para formar hidruro de magnesio, un compuesto capaz de almacenar hidrógeno. Cuando el proceso se invierte, la batería libera el hidrógeno almacenado y recupera su estado inicial generando electricidad. Gracias a este mecanismo, el dispositivo puede almacenar simultáneamente energía eléctrica e hidrógeno en un único sistema.

El prototipo, que ya ha sido testado, funciona de manera estable en temperaturas comprendidas entre los 20 grados bajo cero y los 90 grados, y conserva más del 70% de su capacidad tras 60 ciclos de carga y descarga. Además, según los investigadores, el sistema alcanza una eficiencia energética cercana al 94%, un tercio superior a la de las tecnologías térmicas convencionales empleadas para almacenar hidrógeno.

Aluminio que resiste a 350 grados

Sin salir del país asiático, investigadores del Instituto de Investigación de Metales de la Academia China de Ciencias han desarrollado un nuevo compuesto basado en aluminio que conserva una elevada resistencia y rigidez incluso a temperaturas de hasta 350 grados centígrados. El avance busca superar una de las principales limitaciones de los materiales compuestos de matriz de aluminio, muy utilizados en sectores como el aeroespacial por su ligereza, pero cuyo rendimiento suele deteriorarse cuando trabajan en entornos de altas temperaturas.

Para conseguirlo, los científicos partieron de un material precursor que, tras ser sometido a un tratamiento específico, genera pequeñas partículas reforzantes dentro del aluminio. Dichas partículas quedan repartidas de forma homogénea por toda la estructura y actúan como puntos de refuerzo que ayudan a aumentar tanto la resistencia como la rigidez del material, especialmente en condiciones de temperaturas muy elevadas.

En los ensayos de laboratorio, el material conservó unas prestaciones mecánicas destacadas a 350 grados centígrados. Los investigadores señalan que su combinación de ligereza, resistencia y rigidez supera la de varios materiales utilizados habitualmente en aplicaciones industriales de alta exigencia, por lo que podría convertirse en una alternativa para la fabricación de componentes destinados a aeronaves, vehículos espaciales o sistemas de defensa.

Producir agua oxigenada de forma mucho más simple

Desde Estados Unidos, en la Universidad de Florida Central (UCF) han desarrollado un nuevo material basado en carbono capaz de producir agua oxigenada (o peróxido de hidrógeno) solo con agua, oxígeno y electricidad. Por lo general, la producción de este compuesto químico, que se emplea ampliamente en ámbitos como la desinfección médica o el tratamiento de aguas, suele depender de procesos industriales complejos y con un elevado consumo energético.

El método desarrollado puede funcionar durante más de cien horas sin pérdidas significativas de rendimiento y alcanzar niveles de producción compatibles con aplicaciones industriales. Además, se estima que esta tecnología podría reducir el impacto ambiental y que podría aplicarse al diseño de otros materiales avanzados destinados a procesos químicos y energéticos más sostenibles.

Un test de orina para anticipar el cáncer de pulmón

Por último, investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado una prueba experimental de orina que podría detectar signos muy tempranos de cáncer de pulmón e incluso anticipar posibles recaídas o resistencias a los tratamientos antes de que aparezcan síntomas evidentes. La tecnología se basa en la identificación de determinadas células envejecidas, conocidas como células senescentes o ‘zombi’, que dejan de dividirse aunque permanecen en los tejidos y favorecen el desarrollo del cáncer.

La base de este avance es un nanosensor inyectable capaz de interactuar con proteínas liberadas por estas células envejecidas. Cuando detecta su presencia, el sensor desencadena una reacción que generaun compuesto identificable en la orina. De este modo, se pretende convertir cambios biológicos invisibles en una señal sencilla de medir.

Sus resultados ya han sido validados con muestras de pacientes y grandes bases de datos genéticos, y los próximos pasos pasan por probar la tecnología en ensayos clínicos con personas. De probarse adecuadamente, esta prueba podría facilitar diagnósticos tempranos y un seguimiento más preciso de los pacientes con cáncer de pulmón gracias a un procedimiento sencillo y de bajo coste.