Versemar o el reto de combinar tecnología y trabajo de campo para "medir mejor" el mar

Uno de los trabajos en alta mar a cargo de la empresa Versemar.

Esta consultora especializada en estudios ambientales y oceanográficos lleva 20 años de experiencia a sus espaldas y asume el desafío de la gestión eficiente de los datos.

Las claves

Las claves Generado con IA Versemar es una consultora con 20 años de experiencia que combina tecnología avanzada y trabajo de campo para estudios marinos y ambientales. La plataforma Pulse de Versemar permite una monitorización ambiental en tiempo real, detectando desviaciones mediante alertas tempranas y análisis continuo de parámetros clave. Versemar colabora con administraciones públicas y empresas privadas en proyectos de vigilancia ambiental, optimizando la gestión y protección del litoral. El futuro del sector apunta a la integración de inteligencia artificial y gemelos digitales para anticipar la reacción de los ecosistemas antes de realizar intervenciones en el medio marino.

Versemar es una consultora con dos décadas de experiencia en estudios marinos, ambientales y oceanográficos. Con el tiempo ha sabido labrarse un prestigio ofreciendo soluciones avanzadas y eficientes en los que la tecnología y la innovación están cobrando cada vez más importancia.

Tal y como explica Alejo Muruaga, responsable de Versemar, "la exigencia actual en el mar es máxima porque el margen de error es mínimo". En este sentido, afirma que "el peso de los factores ambientales en cualquier actuación litoral es cada vez mayor, y las administraciones y las empresas exigen herramientas capaces de monitorizar las afecciones reales con máximo rigor".

En cuanto a la tecnología, "la instrumentación científica está viviendo un desarrollo sin precedentes que nos permite estudiar el medio marino de manera minuciosa y establecer parámetros e índices de calidad muy precisos".

Esta consultora trabaja con administraciones públicas, empresas de ingeniería y obra civil marítima y entidades gestoras de agua.

En este sentido, las administraciones públicas tienen un peso importante "porque son las autoridades competentes encargadas de regular, supervisar y proteger el litoral. Para diseñar planes de gestión sostenibles o autorizar cualquier intervención, necesitan datos que fundamenten sus decisiones ambientales y garanticen el cumplimiento de la ley. En este marco, actuamos como socio técnico en todo el territorio nacional para entidades como el Ministerio para la Transición Ecológica, la Generalitat Valenciana o el Govern de les Illes Balears, entre otros, además de trabajar habitualmente con autoridades portuarias".

Por otro lado, en el sector privado el perfil más común es el de empresas de obra civil marítima, así como compañías dedicadas a la gestión del ciclo del agua.

Con tantas empresas y administraciones haciendo políticas medioambientales a la vez, la pregunta parece obligada. ¿No existe el riesgo de que haya demasiados datos duplicados?

Aparición de nuevas herramientas

"Es una duda lógica, pero en la práctica la realidad es muy diferente. Por un lado, las administraciones públicas no están dedicadas a la monitorización directa ni a la consultoría marina, ya que para estas labores recurren a empresas como la nuestra", explica Muruaga.

Lo que sí es una realidad, afirma este responsable, "es la aparición de nuevas herramientas que permiten un mejor análisis y un estudio mucho más preciso; no obstante, el verdadero desafío aquí radica en saber interpretar correctamente los datos y las variables de cada trabajo".

Es más, "muchas de esas variables son incluso totalmente ajenas al objeto de seguimiento, lo que exige un gran conocimiento de la zona, valorarlo todo minuciosamente y entender las particularidades de cada entorno. Es aquí donde reside el valor de una consultoría ambiental especializada en medio marino".

En todo este contexto, es importante destacar toda la labor de investigación, que genera información, "pero se mueve con otros tiempos, fines y metodologías completamente distintos".

En todo este proceso entra en escena la plataforma Pulse, desarrollada por Versemar, que tiene la posibilidad de enviar sistemas de alerta temprana en tiempo real antes de cualquier desviación medioambiental.

"Pulse se basa en un sistema de alerta temprana sustentado por un modelo de monitorización en continuo. Para cada caso específico, y según la normativa y las exigencias de un proyecto concreto, se analizan y monitorizan ciertos parámetros fisicoquímicos clave en tiempo real", concede Alejo Muruaga.

Un empleado de Versemar analiza unos datos.

Los datos que se van registrando se vuelcan en el sistema y Pulse detecta desviaciones siguiendo algoritmos específicos cuando se sobrepasan los parámetros establecidos por la ley o por el propio sistema de vigilancia. "Disponer de esta información nos permite conocer con precisión qué está ocurriendo, dónde y cuándo se produce exactamente una anomalía, pasando de un modelo puramente reactivo a una vigilancia totalmente proactiva y anticipatoria", recalca.

Entre los casos concretos de desviaciones que se detectan se encuentra por ejemplo el control de las concentraciones de salinidad relacionados con el vertido al mar de las plantas desaladoras, el registro de temperaturas en continuo de los vertidos de aguas de refrigeración industriales o la turbidez en obras civiles, proyectos de regeneración de playas, puertos, dragados y vertidos.

"Monitorizar estas variaciones de turbidez provocadas por actuaciones de obra civil marítima es vital, ya que estas operaciones pueden provocar afecciones a las comunidades biológicas por la falta de transparencia del agua o incluso el enterramiento directo de los hábitats", resume.

El uso de esta plataforma, no obstante, también lleva aparejados ciertos desafíos, el más importante de los cuales es "la propia naturaleza del medio marino, ya que se trata de un entorno tremendamente hostil para el despliegue de la tecnología".

"Queremos anticipar con precisión cómo reaccionará un ecosistema antes incluso de iniciar una actuación en el medio marino" Alejo Muruaga, responsable de Versemar

"Estamos hablando de trabajar con instrumentación científica equipada con sensórica de alta precisión, la cual debe ser alojada en distintas plataformas o infraestructuras, como las boyas ODAS u otras soluciones flotantes, pero también estructuras submarinas permanentemente sumergidas en el fondo. Todo este equipamiento técnico está expuesto de forma ininterrumpida a las duras condiciones del estado del mar, sufriendo temporales, condiciones extremas, DANAs y borrascas. Por lo tanto, el riesgo físico de que un equipo sufra daños críticos siempre existe", argumenta.

Por otro lado, a nivel digital, la calidad y la correcta interpretación del dato también juegan un papel clave. Por eso, el objetivo central de Pulse no es solo la toma y el registro del dato sino su posterior interpretación y valoración. "Para solucionar este reto, la plataforma cuenta con herramientas integradas que alertan de este tipo de variaciones anómalas en el dato y detectan a tiempo los fallos en la sensórica que se utiliza", admite.

Alejo Muruaga relata algunos casos de éxito. "Hemos intervenido en proyectos muy diversos por toda la geografía española, enfrentándonos a escenarios de todo tipo. Actualmente, nuestro trabajo más destacado es el Plan de Vigilancia Ambiental para la regeneración de más de 11 kilómetros de playas en el litoral valenciano. Es una obra histórica impulsada por el ministerio que se está ejecutando en un plazo récord de cinco meses, movilizando más de 3 millones de metros cúbicos de arena", presume.

La labor de Versemar allí combina la tecnología con el trabajo de campo. "Nuestra propuesta está basada en una monitorización en continuo y en tiempo real con el fondeo de boyas oceanográficas, complementándolo con un intenso muestreo diario de la calidad del agua, sedimentos y comunidades biológicas tanto en la zona de yacimiento como en la zona de aporte. Cruzar esos datos es lo que de verdad nos permite reaccionar al instante y asegurar que los trabajos se hacen sin desviaciones ambientales", reconoce.

Una de las boyas de medición de Versemar.

En clave de futuro, a corto plazo, la prioridad de Versemar es ejecutar con éxito los proyectos de gran escala que están en marcha, aunque "paralelamente, queremos seguir implantando la plataforma Pulse en más trabajos".

A medio plazo, el objetivo sería estandarizar esta forma de trabajar en todo el sector. "Buscamos que la integración de datos digitales y la monitorización continua se conviertan en la herramienta estándar que exijan tanto administraciones como empresas para garantizar la seguridad jurídica y ambiental en el mar", indica.

Por último, en el largo plazo, el reto es pasar de la vigilancia a la gestión predictiva. "Queremos que el uso de gemelos digitales y todo el histórico de datos que estamos acumulando nos permitan anticipar con precisión cómo va a reaccionar el ecosistema antes incluso de iniciar una actuación en el medio marino".

Más allá de las previsiones estratégicas de la empresa, Muruaga también se atreve con una predicción a nivel tecnológico sobre lo que puede deparar el futuro en este sector.

El próximo gran hito

"Bajo nuestro punto de vista, y por lo que ya estamos experimentando en el día a día, el próximo gran hito será la monitorización en continuo en tiempo real y la toma de datos en campo combinada estrechamente con la inteligencia artificial predictiva", explica.

Muruaga afirma que la IA eliminará grandes cuellos de botella como el análisis e interpretación de los datos de los distintos trabajos, así como los recogidos en la propia monitorización en continuo. De hecho, "hace poco participamos como socios tecnológicos en un proyecto para entrenar a un algoritmo que ya identifica automáticamente en vídeo diferentes tipos de hábitats ahorrando tiempo a los técnicos".

Por otro lado, "nuestra firme apuesta es que, al cruzar esta capacidad de visión artificial con modelos predictivos, pasaremos de vigilar el mar a simular su futuro de forma digital. El gran salto vendrá cuando seamos capaces de unificar en una misma plataforma centralizada, tal y como ya estamos haciendo en el desarrollo operativo de Pulse, los datos en tiempo real procedentes de diferentes fuentes con los modelos predictivos que existen en el mercado. Esto nos permitirá saber con la mayor eficacia cómo va a responder el medio receptor ante cualquier tipo de actuación".

Y concluye: "Para nosotros, el hito del futuro próximo no consistirá en medir más rápido, sino medir muchísimo mejor, con una mayor calidad de datos y con una capacidad predictiva que nos permita adelantarnos por completo a la respuesta de la naturaleza".