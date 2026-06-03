El círculo virtuoso de la iluminación en Signify: bienestar, eficiencia energética y descarbonización

Las claves

Las claves Generado con IA Signify apuesta por la innovación sostenible en iluminación, enfocándose en eficiencia energética, economía circular y reducción de emisiones de carbono. Las soluciones de la empresa permiten consumir entre un 50% y un 80% menos de energía sin perder calidad de luz, contribuyendo al bienestar y salud de las personas. La tecnología de iluminación inteligente de Signify facilita la creación de ciudades y edificios sostenibles, adaptando la luz de forma autónoma según la ocupación y el tráfico. El concepto de 'negavatio' promueve el ahorro energético como clave para descongestionar redes eléctricas y avanzar en la descarbonización urbana y empresarial.

Aunque para muchos el potencial de la iluminación se pueda reducir a ‘ver mejor’, lo cierto es que esta industria se ha convertido en un caladero de innovación también en otros muchos ámbitos; desde la evolución del urbanismo y la eficiencia energética hasta la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Con todo este potencial, Signify trabaja con el objetivo de “ir un paso más allá”. Y es que, desde que se escindiera del negocio de iluminación de Philips en 2016 y empezara a operar bajo su propia marca dos años más tarde, la compañía ha situado la innovación sostenible en el centro de su estrategia.

Ahora, además, con una “ambiciosa” iniciativa que gira en torno a la economía circular, la reducción de emisiones de carbono y la eficiencia energética.

“Nuestras soluciones actuales nos permiten consumir entre un 50% y un 80% menos de energía para ofrecer la misma cantidad de luz”, asegura su presidente y director general en España, David Albertín, a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

En materia de recursos, la empresa ha definido una oferta integral que incluye productos, procesos de refabricación y kits de actualización definidos sobre la premisa de “usar menos, usar más tiempo y reutilizar”. “Hablamos de eficiencia, pero por supuesto también de personas”, añade. “La luz está intrínsecamente relacionada con nuestro ritmo circadiano y con cómo nos sentimos”.

Desterrando mitos sobre la iluminación

Las personas pasamos de media hasta el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, y el 36% en el lugar de trabajo. En este contexto, contar con las luminarias adecuadas ayuda a mejorar la productividad, facilita la concentración y estimula, incluso, el estado de ánimo.

Pero, a pesar de estas ventajas, Albertín considera que la iluminación sigue siendo una gran desconocida a nivel general. En su opinión, en países como el nuestro, en el que tenemos la suerte de disfrutar de muchas horas de luz al día, “descuidamos bastante la calidad de la que instalamos en nuestros espacios, sin tener en cuenta lo que supone para nuestro propio bienestar”.

Por un lado, prosigue, hemos avanzado mucho en cuanto a ‘ledificación’. Sin embargo, no todos los LEDs son iguales: diferentes temperaturas de color, casquillos, tonalidades, intensidad… En definitiva, una infinidad de posibilidades que complica la decisión del consumidor”.

Por otra parte, hay que sumar también la calidad del producto. Y es que no todos los LEDs ofrecen el mismo rendimiento, durabilidad, calidad de luz y, sobre todo, “la seguridad de que vas a tardar mucho en tener que cambiarlo”.

David Albertín, director general de Signify en España.

“Al final, son aspectos que deberíamos considerar. Pero, en general, falta esa información para ser capaces de tomar decisiones basadas en el conocimiento. Falta cultura de la luz”, sentencia el directivo.

La iluminación como columna vertebral de las ciudades inteligentes

Si nos movemos al segmento de urbanismo, es decir, a ciudades y edificios, Albertín cree que la tecnología actual hace posible que la iluminación sea la columna vertebral sobre la que desarrollar ecosistemas inteligentes. “Esto significa prepararlos para que se adapten a las circunstancias de manera autónoma. Por ejemplo, si una planta de un edificio de oficinas está vacía, que la luz se apague o viceversa”.

O en las carreteras, como otro caso de estudio, ya es posible monitorizar el tráfico. “A través de multisensores, las luminarias se pueden comunicar entre sí para que la intensidad de la luz disminuya en momentos de poco tráfico y, por el contrario, en casos de accidentes, la iluminación de esa parte de la vía se intensifique por encima del nivel establecido para favorecer la visibilidad y la seguridad de los conductores”, indica.

A ello se suma, de nuevo, el impacto energético. “Tomando como supuesto una ciudad o municipio, si sustituimos la iluminación convencional por tecnología LED se pueden obtener unos ahorros de hasta el 50% en el consumo energético y en la factura eléctrica. Una factura en la que el alumbrado urbano supone en torno al 50-65%”.

Si esa misma iluminación se conecta con sistemas de control de la iluminación, el ahorro energético se puede incrementar hasta en un 80%, lo que sirve como base para el desarrollo de las smart cities. Porque, al final, recuerda Albertín, “la energía más barata es la que no se consume”.

El ‘negavatio’ y la descarbonización

En este sentido, una de las claves en sostenibilidad para los próximos años pasa por el concepto de ‘negavatio’. Para Signify este significa el ahorro energético logrado a través de la eficiencia y que puede aprovecharse para otro tipo de tecnologías. “Cada vez usamos más sistemas que dependen de la electricidad para funcionar”, asevera el directivo. “Sin embargo, las redes eléctricas están saturadas o cerca de estarlo, por lo que ofrecer soluciones que las descongestionan es imprescindible”.

Por otra parte, reitera, una iluminación eficiente también es sinónimo de reducción de emisiones y ayuda a cumplir con los objetivos de descarbonización de ciudades o edificios. El programa de la empresa para 2030, ‘Brighter Lives, Better World’, fija, entre otros objetivos "aumentar el ahorro de nuestros clientes a la vez que reducimos la intensidad anual de las emisiones de nuestro porfolio”, concluye.