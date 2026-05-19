DES 2026 convierte Málaga en el epicentro europeo del debate sobre defensa, drones y ciberresiliencia

Las claves

Las claves Generado con IA DES 2026 en Málaga se centra en la defensa, drones y ciberresiliencia, abordando el auge de los ciberataques y las tecnologías duales. El congreso destaca el papel de los sistemas no tripulados y la inteligencia artificial en la transformación de los conflictos militares y la seguridad. Se analiza el uso de plataformas orbitales para proteger infraestructuras críticas y mantener comunicaciones seguras en escenarios de conflicto. La evolución del CISO dentro de las empresas y las nuevas obligaciones legales en ciberseguridad para los Consejos de Administración son temas clave del evento.

La guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo y el auge de los ataques digitales contra infraestructuras críticas han puesto en primer plano una pregunta que hasta hace poco pertenecía al ámbito exclusivo de los Estados: ¿cómo protegen las organizaciones sus activos en un mundo donde los drones, los satélites y la inteligencia artificial han dejado de ser herramientas del futuro para convertirse en armas del presente? DES - Digital Enterprise Show 2026, el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales, aborda esta cuestión de frente en su edición de este año, con un programa reforzado en ciberseguridad y un foro de nueva creación dedicado a la actividad militar y a las llamadas tecnologías duales, aquellas que sirven tanto a propósitos civiles como castrenses.

El congreso malagueño, que desde su fundación ha funcionado como termómetro de la digitalización empresarial en España y Europa, da este año un paso hacia un territorio más espinoso: la intersección entre tecnología y defensa. No es un giro caprichoso. Los ciberataques en entornos organizacionales y críticos han crecido un 70% en Europa desde 2023, una cifra que los organizadores atribuyen, entre otros factores, a la masificación de herramientas de inteligencia artificial accesibles para actores maliciosos.

Uno de los bloques más novedosos del programa gira en torno al papel de los sistemas no tripulados en los conflictos contemporáneos. Eugenia Hernández, miembro del Observatorio de la Vida Militar del Congreso de los Diputados, Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, y Rosalía Machín, comandante de la Guardia Civil en la Jefatura de Transformación Digital y Ciber, analizarán de qué manera las aeronaves autónomas han transformado la conciencia situacional, los ciclos de decisión y la exposición del personal en operaciones militares y de seguridad.

La órbita como nueva frontera estratégica

El programa reserva también un espacio considerable para el debate sobre capacidades espaciales en defensa, un asunto que hasta hace poco resultaba casi exótico en un congreso empresarial y que hoy ocupa reuniones en los ministerios de toda Europa. Francisco Gallardo, ingeniero de sistemas de navegación por satélite en la aeroespacial alemana DLR GfR mbH, Nil Angli, responsable de Aplicaciones Empresariales y Alianzas en la Agencia Espacial Europea, y Joan Mas, director científico del Área Digital de Eurecat, debatirán sobre el papel de las plataformas orbitales en la protección de infraestructuras críticas y en el sostenimiento de las comunicaciones en escenarios de conflicto.

A ellos se suman Enrique Pérez y Alejandra Vicens, representantes del Mando Conjunto del Ciberespacio, que examinarán las estrategias de blindaje proactivo y la resiliencia de las redes frente a ataques de alta sofisticación.

El congreso no elude la contradicción que atraviesa toda la industria: la misma tecnología que permite detectar un ataque puede facilitar su ejecución. Directivos de Prosegur, del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y del Centro de Ciberseguridad de Andalucía abordarán el uso de herramientas de IA tanto para investigar incidentes como para analizar dispositivos incautados en operaciones contra el crimen organizado, un uso que plantea, de paso, interrogantes éticos y legales que Alejandro Sánchez, coordinador de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos, tendrá que desgranar en su intervención sobre biometría y reconocimiento facial.

El CISO, de técnico a ejecutivo estratégico

Quizá la transformación más silenciosa que documenta este DES sea la del propio perfil del CISO -el responsable de seguridad de la información-, que ha pasado en pocos años de gestionar contraseñas y firewalls a sentarse en los comités de dirección para alinear la seguridad con los objetivos de negocio. CISOs de Argal Alimentación, Gigas, Grupo Abertis, Fertiberia y CTT Express compartirán en Málaga cómo aplican marcos como Zero Trust para mantener operativa la empresa bajo presión constante.

Por su parte, y de la mano de la asociación AUTELSI, otro panel reunirá a los responsables de seguridad del Gobierno de La Rioja, Carrefour y la empresa de aguas de Sevilla, junto a Laura del Pino Jiménez, de BBVA, para examinar las nuevas obligaciones que la normativa europea de ciberseguridad está imponiendo a los Consejos de Administración, que ya no pueden delegar estos asuntos sin asumir responsabilidad directa.

Joan Vives, consultor técnico para Iberia de ManageEngine -la división de software empresarial de Zoho Corporation-, completará el cuadro con una sesión sobre gestión de accesos privilegiados, uno de los vectores de ataque más explotados en las grandes brechas de seguridad recientes.