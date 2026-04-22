Víctor Blanc (Advanced Factories): "Será la edición más hiperautomatizada y robotizada con el foco puesto en las pymes"

Las claves

Las claves Generado con IA La décima edición de Advanced Factories se celebra en Fira de Barcelona, con más de 750 firmas expositoras y más de 33.000 visitantes esperados. El evento presenta 1.300 innovaciones en robótica, automatización, inteligencia artificial, digital twin y machine learning, con un especial enfoque en las pymes. El Industry 4.0 Congress reunirá a expertos internacionales y empresas líderes para compartir casos de éxito y tendencias tecnológicas disruptivas. En el Foro de Regiones Industriales Innovadoras participarán regiones como Euskadi, Lombardía, Baden-Württemberg y otras, exponiendo sus políticas industriales avanzadas.

Ya casi todo está a punto en el Hall 2 de Fira de Barcelona Gran Vía para inaugurar la décima edición de Advanced Factories (AF), el evento líder en automatización, robótica industrial e Industria 4.0, que alberga además el mayor congreso europeo de industria avanzada y digital.

"Este año estamos convencidos de que superaremos los 33.000 visitantes y las 750 firmas expositoras en el mayor salón de Fira de Barcelona, un total de 32.000 m2 repletos de innovación", explica Víctor Blanc, Event Manager de AF.

Bajo el lema Next-Gen of Automation, 14 marcas de robots darán la bienvenida a los asistentes en el Hall of Fame of Robotics del 5 al 7 del próximo mes de mayo. La edición de este año presenta más de 1.300 innovaciones en robótica, automatización, integración de sistemas de producción, soluciones basadas en inteligencia artificial, digital twin, seguridad, machine learning y cloud industrial. "Los visitantes conocerán las últimas novedades en tecnología aplicada", especifica Blanc.

El crecimiento que ha experimentado AF respecto a las firmas expositoras ha sido exponencial. “Cada vez tenemos más empresas catalanas y españolas, que desde hace años apuestan por AF, y también hemos incrementado el número de startups del ámbito industrial que quieren estar presentes.

Además, crece la cifra de firmas procedentes de Europa, Estados Unidos y Asia. Incrementar el número de expositores de Portugal, el sur de Francia y Alemania es el objetivo que se imponen para futuras ediciones.

Diferencial y valor añadido

El formato que presenta Nebext, la organizadora del evento, combina los elementos propios de una exposición con el Industry 4.0 Congress, que marca la diferencia y añade valor a la feria. Se trata del mayor congreso europeo sobre innovación industrial donde expertos de primer orden internacional darán las claves para implementar nuevos modelos de negocio y profundizar en las tendencias tecnológicas más disruptivas.

"Aquí es donde se darán a conocer las experiencias industriales, los casos de éxito, explicados por sus protagonistas". AF cuenta con cinco auditorios de contenidos simultáneos, que ofrecerán más de 200 experiencias industriales de empresas líderes en los respectivos sectores, como Navantia, Mars, Repsol, Volkswagen, Michelin, Eurofragance, Ficosa, Pepsico o Damm, entre muchas otras.

Público durante una edición anterior de Advanced Factories.

"En el ámbito del Congreso, se hablará de tecnología y de innovaciones ya implementadas por parte de empresas de diversos tamaños, para que las pymes se animen a dar este paso hacia delante y mejorar en competitividad industrial, integración de sistemas, automatización y digitalización. Estos ámbitos se suman al de la sostenibilidad, que sigue siendo uno de los pilares presentes en AF a lo largo de esta primera década", relata Blanc.

Una región industrial europea ha sido cada año la invitada de honor del evento. "Siempre hemos destacado a las regiones con políticas industriales más avanzadas y han estado en AF para explicar cómo la implementación de estas políticas las han hecho avanzar en competitividad", comenta Blanc.

Regiones invitadas al décimo aniversario

Este año, para celebrar por todo lo alto su décimo aniversario, AF ha invitado a todas ellas. "Euskadi y Lombardía -las protagonistas de la primera edición-, Baden-Württemberg, Andalucía, Valencia, Galicia, Aragón, Madrid, Castilla y León, y Navarra expondrán en el Foro de Regiones Industriales Innovadoras sus políticas para los próximos años".

El décimo aniversario marca la consolidación de AF y la apuesta de los organizadores porel impulso a las pymes sigue tan vivo como en la primera edición.

Victor Blanc, Event Manager de Advanced Factories.

"Las queremos más digitalizadas, automatizadas, competitivas e internacionalizadas porque si no avanzan en este sentido, se quedarán obsoletas. Por ello nuestro foco no va a cambiar. A nivel nacional seguimos teniendo muchas oportunidades de mejora y AF siempre está y estará al lado de la industria", asegura Blanc.

El evento, según explica su Event Manager, "ofrece agendas especializadas para cada perfil de visitante, soluciones y espacios de networking concretos para cada uno de ellos, y todo enfocado a la industria. Esto es lo que marca la diferencia de AF respecto a cualquier otra feria del sector". Para Blanc, "AF es una cita ineludible para el sector industrial".