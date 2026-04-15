La nueva banca digital: generar confianza, gobernar datos y situar la ciberseguridad en el centro del negocio

Las claves

Las claves Generado con IA La banca digital afronta una transformación centrada en la confianza, la gobernanza de datos y la ciberseguridad como elementos clave para el usuario. El 77% de los bancos ya utiliza inteligencia artificial, que permite ofrecer servicios personalizados y tomar decisiones en tiempo real basadas en datos. La apertura y conexión de ecosistemas financieros exige reforzar la seguridad, la gobernanza y la colaboración entre bancos tradicionales y fintech e insurtech. La regulación y la integración de la ciberseguridad desde el diseño son esenciales para construir una banca fiable, eficiente y preparada ante nuevas amenazas.

Tras el boom de las fintech, el sector financiero vive una segunda ola de digitalización en el que, además de la personalización o la omnicanalidad, es necesario integrar IA, analítica avanzada y modelos sostenibles en el mismo corazón de la banca.

Según McKinsey, el 40% de las entidades europeas están redefiniendo su core bancario hacia arquitecturas cloud y abiertas. Por su parte, Accenture afirma que el 77% de los bancos en el mundo ya utiliza IA para potenciar la eficiencia, y se estima que las tecnologías basadas en IA podrían generar hasta un billón de dólares en valor adicional en el sector financiero global para 2030.

Tecnologías que están revolucionando un sector para el que el reto ya no es solo ofrecer servicios digitales hiper personalizados sino proteger los datos, alinear las inversiones con los objetivos ESG y, por encima de todo, crear confianza.

“El modelo bancario se basa en la confianza y eso se mantiene, da igual si atendemos al cliente en una oficina o a través de la web. Esa es la base y debemos asegurarla siempre”, afirmaba Jesús Lanero, director general de CaixaBank Tech.

Una banca híbrida y con la tecnología como compañero indiscutible pero que, al final, debe ser transparente para el usuario, recordaba Rosa Narváez, directora de Desarrollo de Canales, Clientes y Datos de ING España y Portugal porque “lo importante para ellos es que al abrir su aplicación pueda disfrutar del mejor servicio, lo que hay detrás que lo hace posible da igual”.

La Nueva Banca Digital: confianza, datos y sostenibilidad en el centro del negocio

Confianza que cobra una mayor relevancia aún en tiempos marcados por la creciente importancia de la ciberseguridad que, como aseguraba Javier Torres, CISO en AllFunds, ha dejado de ser “una parte técnica para convertirse en un habilitador de negocio” y esto hace que el usuario “lo que pide es que sus datos se mantengan a salvo y que la entidad financiera, ya sea a través de la web o de la app, sea resiliente y sea capaz de darle una respuesta si pasa cualquier cosa”.

Otro fenómeno que está marcando la transformación de la banca es la integración de las finanzas abiertas, apuntaba Fernando Pastor, director en IZERTIS Financial Tech Solutions. “Estamos ante un nuevo reto en el que la gobernanza y la seguridad cobran más importancia si cabe”, aseguraba.

Fernando Pastor, director en IZERTIS Financial Tech Solutions.

Además, para Fernando Pastor, dicha evolución hacia finanzas conectadas implica abrir ecosistemas, pero también ampliar el perímetro de riesgo: ciberseguridad, terceros y uso del dato. “La clave no es solo abrir, sino gobernar. El reto no es competir en velocidad con los gigantes tecnológicos, sino en confianza. Porque en la nueva banca digital, gana quien mejor gobierna la tecnología”, aseguraba.

Ese nuevo modelo de finanzas conectadas también era destacado por Jesús Lanero, desde CaixaBank Tech que además lanzaba el mensaje de que no únicamente “consisten en compartir información sino en orquestar capacidades tecnológicas, datos y relaciones para reforzar la calidad del servicio, la relevancia de la propuesta de valor y la durabilidad de la relación con el cliente”.

Generar confianza en un mundo híbrido

En definitiva, decía, la banca conectada es “la evolución natural de la banca abierta hacia un modelo centrado en conectar datos, servicios y experiencias para generar valor real a nuestros clientes”.

También desde la Asociación Española de Fintech, AEFI, su presidente Arturo Mac Dowell ponía en valor la importancia de la colaboración entre entidades y agentes del sistema financiero. “Hoy, el verdadero avance no está en competir por desarrollar nuevos productos, sino en colaborar para combinar la solidez, experiencia y escala de entidades tradicionales con la agilidad, especialización e innovación de fintech e insurtech”, explicaba.

Arturo Mac Dowell, presidente de AEFI. Cristina Villarino.

Para Arturo Mac Dowell, por tanto, el reto, “es más estructural que tecnológico: construir un modelo financiero colaborativo. Un modelo en el que la gestión del dato, el uso de la IA, la protección del consumidor y la sostenibilidad se integren por diseño, usando las capacidades complementarias de cada actor.

La irrupción de una tecnología en concreto, la inteligencia artificial, cada vez más presente en la banca, es otro de los grandes hitos que está experimentado el sector.

La IA, entre otros objetivos, ayuda a la banca a ofrecer una experiencia mejor y más personalizada al usuario.

“La IA está permitiendo a las entidades pasar de la segmentación a la personalización, algo esencial en un entorno cada día más competitivo”, exponía desde Datadope España, su CEO Sergio Monge y añadía “el sector financiero está viviendo una transformación profunda, pero no tanto por la tecnología en sí, sino por cómo la estamos utilizando. Se trata de la evolución de un modelo basado en productos a uno basado en decisiones en tiempo real, impulsadas por datos e inteligencia artificial”, añadía.

En este contexto, la observabilidad inteligente es esencial, en su opinión, ya que permite, en caso de cualquier incidente, reducir el tiempo de recuperación y el coste económico pero sobre todo “minimizar así el impacto en la reputación de la entidad de cara al cliente”.

Los datos como base de esa banca más ágil y con capacidad de tomar decisiones en tiempo real pero de los que lo realmente importante, apuntaba Sergio Monge, de Datadope, es cómo extraer el valor que encierran.

Sergio Monge, CEO de Datadope España.

“Hoy en día el problema no es tener datos, los hay de sobra. La pregunta que debemos hacernos es cómo trabajarlos. El desafío es construir un puente entre datos técnicos y datos de negocio, transformar esa información para que realmente sea útil a negocio”.

En la misma línea, la de transformar, se posicionaba Rosa Narváez, desde ING España y Portugal, que reflexionaba sobre el uso de la IA asegurando que “si no se cambia la forma de trabajar y los procesos de nada sirve la inteligencia artificial porque no vas a poder realmente ofrecer con ella una propuesta de valor”.

Rosa Narváez, directora de Desarrollo de Canales, Clientes y Datos de ING España y Portugal. Cristina Villarino.

Ese cambio, ese “efecto wow”, que explicaba hay que intentar lograr, no únicamente es positivo de cara al cliente sino que “internamente, para la entidad, que además de más ágil o eficiente, puede así atraer talento y recapacitar a los empleados”.

La regulación del sector y en concreto de la IA era otro de los temas que marcaron el debate y, en ese sentido, Fernando Pastor, desde Izertis, resumía el pensamiento general de todos al señalar su lado más positivo: “La inteligencia artificial ya no es un habilitador diferencial, sino un componente crítico que debe ser gobernado. Y aquí entra un factor clave: la regulación. En Europa, el marco del Artificial Intelligence Act y su integración con normativas como DORA o CRD están trasladando la IA al perímetro supervisable. Ya no hablamos de ética voluntaria, sino de requisitos auditables: explicabilidad, trazabilidad y control”.

Y, cómo no, de nuevo, la seguridad como telón de fondo de cualquier tecnología e innovación. “La adopción de tecnologías como el cloud, la analítica avanzada o la inteligencia artificial exige modelos de seguridad integrados desde el diseño, con una gestión del riesgo continua y alineada con los objetivos del negocio”, recalcaba Javier Torres, de AllFunds.

Solo entendiendo la ciberseguridad como un elemento transversal, “que acompaña a la transformación digital desde el diseño, será posible construir una banca digital fiable y preparada para crecer en un contexto de amenazas cada vez más sofisticadas”, concluía.

Javier Torres, CISO en AllFunds. Cristina Villarino.

En ese futuro marcado por una banca más eficiente, transparente y centrada en el usuario, para Arturo Mac Dowell, de AEFI, nuestro país puede jugar un papel protagonista, gracias a la fortaleza de su sistema financiero y al dinamismo de su ecosistema innovador.

Ahora bien, para consolidarlo, reclamaba avanzar “hacia marcos regulatorios y supervisores más ágiles y con mayor foco en la innovación y la competencia, y una visión estratégica a nivel europeo que impulse, y no limite, estas sinergias”.

Un encuentro en el que si hubo una palabra clave para todos fue confianza. Ese será el motor y la palanca de cualquier cambio e innovación.