Las claves nuevo Generado con IA DES 2026 celebrará su décima edición en Málaga del 9 al 11 de junio, centrado en tecnologías exponenciales e inteligencia artificial. Randi Zuckerberg, exdirectiva de Facebook, abordará el impacto de la inteligencia artificial en el crecimiento y la eficiencia empresarial. Ricardo Baeza-Yates, experto en IA y ética algorítmica, aportará una visión académica sobre los desafíos de la gobernanza y la fiabilidad de estos sistemas. El evento reunirá a más de 15.000 directivos y contará con representantes de Microsoft, Banco Mundial y centenares de firmas tecnológicas.

DES 2026 celebrará del 9 al 11 de junio en Málaga su décima edición en un momento de plena aceleración del debate empresarial sobre la inteligencia artificial. El encuentro, centrado en tecnologías exponenciales y digitalización, volverá a reunir a directivos, proveedores tecnológicos, expertos y responsables institucionales en torno a la actual ola de innovación y su impacto real en el tejido productivo.

Entre los nombres ya confirmados figura Randi Zuckerberg, exdirectiva de marketing de Facebook y una de las primeras ejecutivas de la compañía en su etapa de expansión. Su participación, prevista para el 10 de junio, abordará el uso de la inteligencia artificial desde una óptica empresarial, con foco en la capacidad de estas herramientas para impactar en crecimiento, eficiencia y retorno.

Más allá de su vínculo con los orígenes de Facebook, Zuckerberg ha desarrollado una trayectoria propia en el ámbito tecnológico y de la inversión, vinculada al emprendimiento, la producción de contenidos y el apoyo a creadores digitales, tal y como explicaba recientemente en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Junto a ella sobresale también la participación de Ricardo Baeza-Yates, académico del KTH Royal Institute of Technology de Suecia y uno de los investigadores hispanohablantes más reconocidos en inteligencia artificial, recuperación de información y ética algorítmica. Su perfil introduce en el cartel una vertiente más analítica y académica, especialmente relevante en un momento en el que el despliegue acelerado de sistemas de IA convive con interrogantes sobre sesgos, gobernanza, fiabilidad y supervisión.

El programa contará además con representantes de grandes corporaciones e instituciones internacionales, entre ellos Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft, y Trevor Monroe, senior program manager del Banco Mundial.

La organización prevé la asistencia de más de 15.000 directivos internacionales y la participación de centenares de firmas tecnológicas. DES se celebrará, como cada curso, en el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) y la cita -de la que DISRUPTORES - EL ESPAÑOL es media partner- ya anticipa una agenda marcada por la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciberseguridad y la gestión inteligente de datos.