Cuatroochenta, lista para 'comerse' la desinformación a 'bocados': así impulsará la divulgación científica

Los divulgadores Sandra Ortonobes (La Hiperactina), José Luis Crespo (Quantum Fracture), Carlos Santana (Dot CSV) y Eduardo Sáenz de Cabezón (Derivando) participan en la campaña impulsada por Cuatroochenta para luchar contra la desinformación y fomentar las vocaciones STEM a ambos lados del Atlántico.

Las claves nuevo Generado con IA Cuatroochenta refuerza su compromiso contra la desinformación impulsando la divulgación científica junto a reconocidos divulgadores en España y Latinoamérica. El programa cuenta con figuras como Sandra Ortonobes, José Luis Crespo, Carlos Santana y Eduardo Sáenz de Cabezón, quienes suman millones de seguidores en redes sociales. La iniciativa facilita recursos a los divulgadores para mantener la calidad, autenticidad y rigor en su contenido, sin sacrificar su libertad creativa. Cuatroochenta busca trasladar el modelo de patrocinio habitual del deporte al ámbito de la divulgación científica y tecnológica, promoviendo el pensamiento crítico y las vocaciones científicas.

La tecnológica española Cuatroochenta está preparada para 'comerse' la desinformación, uno de los caballos de batalla de nuestro tiempo. Y no lo hará de cualquier forma. Lo hará a 'bocados' y a ambos lados del Atlántico.

La actual ola de la inteligencia artificial, tan crucial para avances tecnológicos que ayudarán a afrontar los grandes retos de esta era como el cambio climático o el crecimiento exponencial de la población mundial, también lleva aparejados efectos mucho menos constructivos, como la desinformación que aleja de la ciudadanía el espíritu crítico.

Es difícil, en medio de tanto ruido, para la mayoría de las personas saber cuáles son las fuentes y los referentes de confianza para configurar su propia foto fija de esta compleja realidad.

Cuatroochenta, muy comprometida con la divulgación científica, da un paso al frente para brindar a la sociedad las herramientas necesarias en contra de la desinformación, y lo hace de la mano de referentes en la comunicación científica de primer nivel como Sandra Ortonobes (La Hiperactina), José Luis Crespo (Quantum Fracture), Carlos Santana (Dot CSV) y Eduardo Sáenz de Cabezón (Derivando).

No se trata de una propuesta que arranque ahora, sino que refuerza el trabajo que viene desarrollando la tecnológica desde 2024 cuando puso en marcha su Programa de Apoyo a la Divulgación Científica junto al popular matemático Eduardo Sáenz de Cabezón.

La ampliación de esta propuesta viene acompañada de una campaña muy visual cuya pieza central es un disruptivo spot en el que se establece un símil entre lo que se consigue con la divulgación científica y las croquetas: "Hace fácil lo complejo".

En el vídeo, coprotagonizado por los cuatro divulgadores, recoge el espíritu del programa de apoyo de Cuatroochenta y deja patente las señas de identidad de cada uno de ellos, perfiles con millones de seguidores en las redes sociales y el reconocimiento de la comunidad científica.

De esta forma, el programa facilitará a divulgadores los recursos necesarios para desarrollar su actividad manteniendo los estándares de calidad, sin sacrificar autenticidad ni rigor y sin condicionar su libertad creativa.

El proyecto, por el que también ha pasado el experto en ciberseguridad y fundador de Criptored, " target="_blank" rel="nofollow noopener">Alfonso Muñoz, quiere trasladar el modelo de patrocinio habitual del deporte al campo de la divulgación científica y tecnológica en España y Latinoamérica.

Eduardo Sáenz de Cabezón es doctor en Matemáticas y profesor del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja. Es uno de los divulgadores científicos más reconocidos y populares en España y Latinoamérica, a través de su canal de Youtube Derivando, con más de 1,5 millones de suscriptores, y el programa de TVE Órbita Laika.

Ha sido reconocido como mejor divulgador de España con el Premio CSIC-BBVA de Comunicación Científica por su estilo propio, desenfadado y ameno. Fue el primer divulgador en entrar en el programa de Cuatroochenta en 2024.

Por su parte, Sandra Ortonobes es una de las principales referentes de divulgación científica en español a través de su canal de YouTube La Hiperactina, que cuenta con más de 2,5 millones de suscriptores.

Además, ha escrito el libro ¿Qué puede salir mal? Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte y ha participado en el podcast Tú de ciencias y yo de letras. Con un lenguaje claro y sencillo, explica temas de biomedicina, salud y el cuerpo humano, combinando humor y rigor científico para acercar la ciencia a públicos jóvenes en redes como Instagram y TikTok.

Para ayudar a entender la IA, la aportación de Carlos Santana, ingeniero informático especializado en machine learning, es una sólida herramienta para su casi millón de suscriptores en YouTube. Santana es uno de los principales divulgadores de inteligencia artificial en español a través de su popular canal.

Y lo hace con un estilo ameno, riguroso y atractivo visualmente, logra explicar conceptos complejos sobre inteligencia artificial y lo que él mismo considera como la próxima revolución industrial. Además, también es conferenciante habitual en eventos tecnológicos y educativos de referencia y colabora frecuentemente en medios y espacios divulgativos.

Foto de grupo de los divulgadores para la campaña de ampliación del programa de Cuatroochenta.

El cuarteto de Cuatroochenta para reforzar la divulgación científica se completa con José Luis Crespo, físico, y uno de los divulgadores científicos más influyentes en español.

Su canal de YouTube Quantum Fracture cuenta con casi cuatro millones de suscriptores y más de 600 millones de visualizaciones.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con diversos centros y proyectos de investigación como el Instituto de Física Teórica (IFT). Además, participa de forma habitual en grandes eventos de divulgación y presenta la sección de física de Órbita Laika en su décima temporada.

A través de vídeos interactivos, Crespo consigue explicar de una forma amena, entretenida y rigurosa temas complejos de física como la mecánica cuántica, el Big Bang o la astrofísica, acercando el público al "lado más oscuro y real del universo".

"Estamos comprometidos en apoyar a los divulgadores para que trabajen con independencia y sostenibilidad y puedan aportar conocimiento riguroso y pensamiento crítico, al mismo tiempo que incentivan las vocaciones científicas" Alfredo R. Cebrián, CEO y cofundador de Cuatroochenta

Alfredo R. Cebrián, CEO y cofundador de Cuatroochenta, ha destacado la apuesta de la compañía para “alinear objetivos económicos y sociales con acciones honestas y con propósito”.

“Desde Cuatroochenta estamos comprometidos en apoyar a los divulgadores para que trabajen con independencia y sostenibilidad y puedan seguir aportando conocimiento riguroso y pensamiento crítico, al mismo tiempo que incentivan las vocaciones científicas”.

Esta iniciativa está alineada con el compromiso de Cuatroochenta por el conocimiento. Además de responsabilizarse del impacto de la tecnología en la sociedad, con este tipo de proyectos contribuye a un ecosistema de innovación y capacitación en su entorno.

Ejemplo de ello es también el podcast Cuidado con las macros ocultas, otros contenidos audiovisuales o los informes sectoriales o de tendencias. Un impacto positivo que está acreditado y auditado en el Estado de Información No Financiera (EINF), publicado junto con el informe financiero anual desde 2022 como empresa cotizada en BME Growth.

En definitiva, una iniciativa que muestra cómo la tecnología que pone al ser humano en el centro del relato consigue la cuadratura del círculo y brinda las herramientas necesarias para que el ciudadano pueda acceder al pensamiento científico más acreditado y formarse su propia concepción del mundo que le rodea.