Simplificación y gobierno de las TI, claves del octavo encuentro de CIOS DISRUPTORES

Las claves nuevo Generado con IA El octavo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES se centró en la simplificación y gobierno del stack tecnológico, con especial énfasis en la innovación y la inteligencia artificial. Directivos de empresas como IE, Sercotel, Mahou San Miguel, Dell Technologies, Atos, Microsoft y AMD compartieron estrategias para reducir la complejidad tecnológica y mejorar la integración de sistemas. Se destacaron casos prácticos de uso de IA en educación, integración de software como servicio y la importancia de la automatización y estandarización para optimizar procesos. Más de 60 directivos de empresas y entidades públicas participaron en el evento, abordando retos comunes y proponiendo recetas para avanzar hacia entornos tecnológicos más eficientes y adaptativos.

La necesidad de simplificar el stack tecnológico ha sido el tema de conversación sobre el que ha girado el octavo encuentro de la comunidad CIOS DISRUPTORES, que conjugan estos profesionales junto con la cabecera dedicada a la economía digital de EL ESPAÑOL. Durante la sesión, se puso de manifiesto la necesidad sostener la innovación mediante la toma de decisiones de arquitectura, consolidación y estandarización.

También se abordaron distintas estrategias para reducir la complejidad desde la operación, con diferentes puntos de vista basados en aprendizajes concretos y planes ya en marcha para gestionar estas tensiones dentro de las organizaciones. Y, por supuesto, la IA también tuvo su protagonismo.

La Fundación Pons, en Madrid, ha sido el lugar elegido para una nueva reunión que ha congregado a más de 60 directivos. En esta ocasión, con la participación de Dell Technologies, Atos, Microsoft y AMD.

Como apertura, Carlos Garriga, CIO del Instituto de Empresa (IE), centró su intervención en la inteligencia artificial, tecnología que está revolucionando todos los sistemas de las compañías. En el ejemplo de la educación superior, dijo: “No se trata de un tema de contenidos, sino de que hay que escalar el tiempo experto del profesor”. Este debe, según sus palabras, ganar tiempo para realizar tareas de valor y personalizadas para con los alumnos.

“Hace siglos, la educación era prácticamente individual. Ahora hay decenas o cientos de alumnos, en función de la institución”, señaló. Un reto de base al que hay que hacer frente diseccionando el modelo de aprendizaje y analizando qué puntos son críticos para escalar ese tiempo de calidad.

El IE firmó en 2024 un acuerdo con OpenAI para contar con un número elevado de licencias entre alumnos y profesores. “No es suficiente, pero dio buenos resultados, cambió la mentalidad”.

A partir de ahí, Garriga detalló algunos casos de uso que ponen de manifiesto la importancia de escalar. Uno de ellos consiste en un agente a medida que preparaba, mediante distintos ejercicios y pruebas, a los exámenes.

Carlos Garriga, CIO del IE. Rodrigo Mínguez

Por una parte, permite a los alumnos tener acceso a ejercicios en cualquier hora para validar que están entendiendo las asignaturas. Por otra, habilitaba a los profesores a subir sus contenidos generando un importante feedback con los estudiantes.

Otro ejemplo subrayado pasa por otra aplicación de aprendizaje adaptativo. “Cada uno avanzamos a nuestro ritmo”, aseveró. En este modelo, los docentes generan contenidos interactivos y evalúan el avance de los alumnos. “Es necesario buscar la inspiración y escalar, como hemos visto”, concluyó.

Recetas para simplificar la complejidad

Luis Miguel Martín, CIO de Sercotel, Javier Castillo, director de sistemas de Mahou San Miguel y Óscar Rivas, manager solutions architects en Dell Technologies Iberia, ofrecieron un diagnóstico sobre cómo la complejidad tecnológica afecta a las organizaciones y compartieron sus recetas para combatirla.

Orquestación y homogeneización fueron los conceptos clave que compartió Martín, de Sercotel. “Más del 90% de nuestros recursos convive en software como servicio, no tenemos apenas servidores. El reto está en su integración: crear varias capas que realmente hagan fieles estos términos”. En su opinión, la clave está en simplificar y tener una herramienta para cada funcionalidad, y no varias como viene siendo lo habitual. “Por ejemplo, teníamos tres motores de reservas distintos y los vamos a concentrar en uno solo. Caminamos, también, hacia el mismo CMS, que en estos momentos no compartimos con los franquiciados. Pragmatismo es la solución”, aseveró.

Por su parte, Castillo, de Mahou San Miguel, incidió en dos aspectos. Por un lado, está el hecho de cómo convergen las aplicaciones legacy a las que hay que aplicar IA sin paralizar y encontrando un retorno tangible. Por otra, destacó la gestión de expectativas: “Es una conversación que se tiene que dar en los consejos directivos. No es lo mismo la realidad a la que avanzan los cambios que lo que se espera, y eso puede generar frustración”.

En esta línea, su compañía trabaja en el camino de llevar los procesos a los estándares de los fabricantes para luego poder tener la posibilidad de aplicar inteligencia artificial de manera eficiente. “Vamos hacia la simplificación de todo el stack tecnológico”, dijo. “Aunque también hay límites presupuestarios”.

De izquierda a derecha, Alberto Iglesias (DISRUPTORES), Luis Miguel Martín (Sercotel), Javier Castillo (Mahou San Miguel) y Óscar Rivas (Dell Technologies). Rodrigo Mínguez

Desde el punto de vista de Dell Technologies, Rivas aseguró que el principal error es no contar con un modelo establecido por diseño para implementar determinadas estrategias. “Un CIO tiene mucha visibilidad de su infraestructura, pero puede perder las sinergias debido a la complejidad”.

“Hay que planificar; saber qué herramienta vamos a usar para cada caso de uso, si va a estar onprem o en la nube… Es vital utilizar el menor número de elementos para crear las soluciones. Y la automatización nos va a permitir no solo simplificar, sino también estandarizar procesos”.

Aproximaciones a un mundo híbrido

Nacho Folgado, director de cloud y modernización de aplicaciones de Atos Iberia, José Manuel Gómez, business development executive de AMD para España y Portugal, y Alberto Boris, director de cloud & AI platform sales leader en Microsoft, también protagonizaron una mesa de debate al respecto.

“El mundo es híbrido y va a coexistir con diferentes plataformas”, inició Folgado, de Atos. “La complejidad real está en la integración, la orquestación y el gobierno de esas distintas plataformas. Tenemos una dispersión tecnológica significativa pero, a su vez, tenemos que aportar valor a los negocios”.

Como guía, propuso segmentar las aplicaciones en dominios funcionales. Sin embargo, añadió: “Debe haber una aproximación organizativa asociada a la infraestructura. Además, todos usamos la IA, pero estamos generando una deuda técnica que en un futuro no muy lejano nos puede pasar factura”.

Gómez, de AMD, subrayó que “el procesador importa”. El ponente estima que para hacer más potentes las máquinas virtuales a día de hoy, este es el que va a decidir el rendimiento, la optimización y los ahorros de costes. “Si hablamos de IA, hay que evaluar la tecnología”.

De izquierda a derecha, Alberto Iglesias (DISRUPTORES), Nacho Folgado (Atos), José Manuel Gómez (AMD), y Alberto Boris (Microsoft). Rodrigo Mínguez

También defendió una estrategia basada en sistemas abiertos: “No podemos permitirnos caer en la trampa del vendor locking. La infraestructura nos tiene que permitir trabajar en un entorno abierto”.

Por último, Boris, de Microsoft, confirmó que estamos ante una “época apasionante”. “Hemos vivido ese paso a la nube, la ciberseguridad y ahora la inteligencia artificial”, explicó. “El desarrollador tiene que preocuparse de lo que tiene que ejecutar y no del hardware. En cómo va a escalar los agentes de IA y qué procesos de negocio quiere resolver con las distintas soluciones”.

Para el experto, “no podemos permitirnos no modernizar. Tenemos que analizar cómo de obsoletas están nuestras infraestructuras. Nuestra visión es que las empresas sean capaces de adaptarse y seleccionar la mejor tecnología para su caso de uso”.

Más de 60 asistentes

Estas reflexiones dieron lugar a la posterior charla entre los CIOs presentes; todos abordando estos problemas en sus respectivas compañías.

Entre los mismos, y además de los mencionados, se encontraron Mónica Campament, de Bizum; Felipe Brito y Rui Pedro, de CTT Express; José Luis Sierra, de GASIB; Manuel Ortega, de Heineken; y Marco Boluda, de Mercadona.

Los asistentes disfrutaron de una exhibición de ronqueo de atún. Rodrigo Mínguez

Por parte del sector público estuvieron presentes Fernando de Pablo, del Ayuntamiento de Madrid; José María Veganzones, de la Comunidad de Madrid; y Julián Fernandes de Heredia, de la Cámara de Madrid.

Tampoco faltaron a la cita reputados directivos como Julia Martos y Luis Alfonso Navarrete, de Indra; Iván Bernal, de Logifrio; Marcos Montesdeoca, de Grupo Arbulu; Vicente Escorihuela, de Diners Club; Jesús Domínguez, de Roche; Estela Vilchez e Íñigo Fernández, de MOEVE; Adrián Gómez, de Randstad; o Alicia Álvarez, de SGAD, entre otros.