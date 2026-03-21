CTx Tech 2026 o cómo un evento de tecnología diferente se erige en altavoz desde Sevilla de otro modo de generar talento

El Innovation Hub se ha erigido en el espacio más disruptivo de CTx Tech 2026, punto de encuentro de startups. Numeroso público durante la segunda jornada del evento este 20 de marzo.

Las claves nuevo Generado con IA CTx Tech 2026 destaca en Sevilla como un evento tecnológico innovador, centrado en generar talento y sinergias entre empresas, startups e inversores. El congreso ha reactivado espacios emblemáticos de la Expo'92, impulsando la colaboración público-privada y el networking en la Isla de la Cartuja. La inteligencia artificial y la digitalización han sido temas clave, con expertos resaltando su impacto en la administración pública y el reto de adaptarse a nuevas arquitecturas tecnológicas. Ponentes como Mauricio Hoyos y José Elías han reflexionado sobre la democratización del conocimiento, la resiliencia emprendedora y los desafíos de mantener la relevancia personal ante la automatización.

La segunda jornada de CTx Tech 2026 arrancaba este 20 de marzo con lluvia a primera hora en la capital hispalense y, aunque hubo que esperar a mediodía para que el sol hiciera acto de presencia en el Sevilla Tech Park, los asistentes regresaron de nuevo a la antigua ubicación de la Expo'92 para confirmar que un nuevo tiempo llega a esas instalaciones que tan buenas noticias reportaron a la región y el conjunto de España, y que ahora parecen resurgir de sus cenizas.

Sin duda, el evento impulsado de Germán Torrado (VESS-Venture Studio) y beon. Worldwide, que cuenta con el patrocinio institucional de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), tiene mucho que ver en ese futuro prometedor que echa a andar y que, a tenor de lo acontecido en la primera edición de CTx Tech, está llamado a seguir consolidándose en los próximos años.

En una etapa donde el sector tecnológico avanza a velocidad vertiginosa al calor de la inteligencia artificial y otras tecnologías muy disruptivas, es preciso rodearse de los mejores para generar sinergias y afrontar los desafíos con garantías. La apuesta de Sevilla se llama CTx Tech, y mira más allá de la región, al conjunto de España y al mundo.

Porque CTx Tech es, ante todo, un evento de tecnología diferente, que se sale de los cánones más tradicionales. Dónde si no es posible ver en un mismo escenario a Paco Salcedo (Microsoft), Steve Cadigan (Cadigan Ventures), Mauricio Hoyos (TValley y Sencia), José Elías (Audax Renovables), Mario Conde o José Luis López Fernández, 'El Turronero', entre otros perfiles.

Diversidad de talento en un presente ecléctico y desafiante donde es preciso aunarlo todo en el tiempo y el espacio para generar, a su vez, nuevo talento. Las instalaciones de la Isla de la Cartuja han sido el lugar seleccionado.

Aquellas instalaciones que tan buenos momentos reportaron a Sevilla y España en la Expo' 92 han recobrado vida gracias a un congreso diseñado para propiciar conexiones reales -y efectivas- entre empresas, startups e inversores. "No es un evento de stands, es un evento de reuniones. Todo el tiempo", explicaba este 20 de marzo Germán Torrado en conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Y para ello ha sido necesario poner todo el potencial de Sevilla Tech Park a trabajar y recuperar emplazamientos que desde hace más de 30 años no se habían habilitado para dar cabida de nuevo a miles de personas.

El caso más carismático ha sido el Innovation Hub, el espacio dedicado a la disrupción más puntera de CTx donde han tenido lugar multitudinarias hackathones y sinergias con los fundadores que están construyendo una nueva economía cada día más digital y tecnológica.

Emprendedores en el espacio reservado para 'hackathones' en el Innovation Hub este 20 de marzo.

Un ir y venir de emprendedores se entremezcla en cada uno de los sets habilitados para charlas, mientras se producen al mismo tiempo encuentros profesionales y por todo lugar networking... mucho networking.

La colaboración público-privada también ha contado en esta segunda jornada con ponentes que están al frente de ayuntamientos, la administración más próxima al ciudadano, que están marcando tendencia en gestión pública de la transformación digital. Madrid y Sevilla son el ejemplo más claro.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y el segundo teniente alcalde y delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel han puesto sobre la mesa el gran impacto que la inteligencia artificial y la digitalización tienen sobre el ciudadano, sobre todo con los más vulnerables como las personas mayores, al tiempo que han lanzado una advertencia.

"La IA generativa en la Administración pública debe ser totalmente garantista. Esta tecnología desarrolla procesos donde aparecen las alucinaciones y garantizar que esos procesos se ejecutan de forma correcta es fundamental para nosotros"; ha explicado Ángel Niño.

Ángel Niño y Álvaro Pimentel, este 20 de marzo durante la mesa 'De la política a la acción: dos ciudades, dos visiones" en CTx Tech.

Al respecto, Álvaro Pimentel ha incidido en una realidad que aún subsiste en la esfera pública. "Hay un pequeño miedo en la Administración a usarla, que se va superando, pero existe. La IA es un elemento fundamental y no podemos seguir siendo una Administración de papel en pleno siglo XXI. Desde el Ayuntamiento de Sevilla estamos volcados en este cambio".

No cabe duda de que los responsables públicos tienen en la transformación digital y en la implementación de estas herramientas por parte de los funcionarios uno de los desafíos más apasionantes de las últimas décadas.

Convertir la IA en acción para la ciudadanía

Sobre este asunto, Ana Alonso Muñemer, vicepresidenta senior para el Suroeste de Europa del negocio de Sector Público de Salesforce, argumentó durante su paso por CTx Tech 2026: "Estamos viviendo un punto de inflexión en la evolución del software empresarial. La inteligencia artificial agéntica no es una mejora incremental del SaaS, sino una auténtica revolución que permite a las organizaciones convertirse en empresas agénticas, donde personas y agentes inteligentes colaboran para impulsar la productividad, optimizar operaciones y mejorar la experiencia de clientes y ciudadanos".

"Este cambio es especialmente relevante en el sector público, donde la IA puede ayudar a ofrecer servicios más eficientes, personalizados y accesibles. Hoy ya es posible automatizar hasta un 70% de las tareas, liberando a los empleados para centrarse en actividades de mayor valor", ha precisado Alonso Muñemer.

Ana Alonso Muñemer, Vicepresidenta Senior para el Suroeste de Europa del negocio de Sector Público de Salesforce.

Pero ¿cuál es la receta para lograrlo? La experta de Salesforce es clara: "Avanzar hacia una nueva arquitectura basada en la conexión de datos, contexto, trabajo y agentes, apoyándose en plataformas seguras y gobernadas que permitan convertir la inteligencia en acción y responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. En este contexto es donde Agentforce y Slack están jugando un papel clave".

España parte bien posicionada para ser un referente en este proceso de cambio que conlleva la IA. Lo dijo en el primer día del congreso Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, y lo ha vuelto a recalcar este 20 de marzo Francisco Hortigüela, presidente de Ametic. El representante de la patronal digital es optimista con la capacidad de respuesta de nuestro país "ante un tiempo incierto".

"Europa tiene que reivindicar sus valores en este momento. Tenemos talento y ganas para lograrlo. Hay que recuperar la fuga de talento que se fue, acabamos de aprobar esta semana el Estado 28, vamos a poder crear en 48 horas una empresa que podrá operar en cualquier país europeo", ha destacado.

Y España no está llamada a jugar, según Hortigüela, un papel secundario: "Este país quiere ser la locomotora de la digitalización en Europa. Y puede lograrlo. Digitalización y talento son determinantes para que Europa recupere sus estructuras económicas, académicas e industriales en los próximos años".

Francisco Hortigüela, presidente de Ametic, en el segundo día de CTx Tech en Sevilla.

La agenda en la recta final del congreso aún aguardaba platos fuertes como el colombiano Mauricio Hoyos, CEO de Sencia y cofundador y miembro de junta directiva de T Valley, entre otros proyectos de primer nivel, y José Elías, uno de los empresarios más influyentes del panorama español, presidente de Audax Renovables.

Mauricio Hoyos ha realizado una somera ponencia en la que ha reflexionado sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial han democratizado el conocimiento, permitiendo que cualquier persona compita al más alto nivel.

Mauricio Hoyos en CTX Tech 2026.

A través de anécdotas personales, como "el reto del cubo Rubik con su hija", el inversor y emprendedor natural de Bogotá ha ilustrado que las herramientas digitales actuales otorgan "una capacidad intelectual equitativa" a nivel global. "Nos encontramos en un momento histórico único donde la adaptación y la mentalidad son claves para que los emprendedores transformen sus ideas en legados exitosos".

Sin embargo, este avance también plantea el desafío de "mantener la relevancia personal y la confianza frente a la automatización y la creación de avatares digitales".

Por su parte, José Elías José Elías ha compartido las experiencias, decisiones y aprendizajes que han marcado su trayectoria de éxito con más de 200 empresas en su haber.

José Elías, entrevistado por el periodista David Jiménez en el auditorio ADA de CTx Tech este 20 de marzo.

Y ha brindado al auditorio de CTx Tech dos lecciones de vida: "De estar bien a estar arruinado pueden pasar dos semanas, la vida es tan radical y tan poco empática que mejor no saques pecho". Su otro aprendizaje vital: "Más vale que tengas resiliencia".

Elías se ha mostrado muy crítico con la fiscalidad española, "que asfixia a empresarios y autónomos", y con "la pésima distribución de los recursos". Para el empresario, "el dinero amplifica las cualidades, pero también los defectos".

CTx Tech 2026 baja el telón con una puesta de largo que ha dejado claras las cartas que las que quiere jugar a partir de ahora y que pasa inexorablemente por un nuevo concepto de evento tecnológico en un tiempo nuevo que obliga a mover ficha rápido y a hacerlo de forma conjunta, con los mejores talentos. ¿La próxima edición? Ya falta menos para saber qué caminos explorará.