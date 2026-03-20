CTx Tech golpea 'dos veces': la nueva conexión real entre startups, empresas e inversores sale al 'ring' tecnológico

Las claves nuevo Generado con IA CTx Tech Experience 2026 reúne en Sevilla a más de 15.000 asistentes, 1.000 startups, 250 empresas tecnológicas y más de 100 inversores internacionales. El evento impulsa la conexión real entre startups, empresas e inversores, apostando por la gestión del talento y la inteligencia artificial como motor de oportunidades de negocio. Expertos destacan la necesidad de crear grandes empresas tecnológicas y fomentar la retención y atracción de talento, combinando salario, propósito y cultura empresarial. España se posiciona como el sexto país del mundo en uso de inteligencia artificial, con la pyme como gran beneficiada por el avance tecnológico y la digitalización.

CTx Tech Experience 2026 ha lanzado un 'gancho directo' al corazón del sector tecnológico, innovador y de emprendimiento con la puesta de largo de su propuesta disruptiva que lleva al siguiente nivel la gestión del talento en la era de la inteligencia artificial. Un nuevo enfoque es posible y su apuesta pasa por reinventar cómo startups, empresas e inversores conectan para generar nuevas oportunidades de valor y, lo más importante, para traducir todo ese esfuerzo en negocios rentables.

El congreso que ha arrancado este 19 de marzo en Sevilla Tech Park -y que continúa este 20 de marzo- es una nueva iniciativa impulsada por beon. Worldwide y VESS-Venture Studio, además del patrocinio institucional de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que echa a andar en medio de un apasionante momento en la industria digital copado por la inteligencia artificial que obliga a posicionarse y ser proactivo.

Los primeros compases del evento "nacido desde Sevilla y Andalucía para conectar España con el mundo" -detallaba su director y fundador, Germán Torrado- en una entrevista concedida a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL- no ha defraudado en afluencia de público y calidad de los speakers -más de 250 al más alto nivel- y se ha convertido en toda una manifestación de intenciones sobre el papel que aspira a desarrollar en los próximos años.

Sevilla Tech Park congregaba este 19 de marzo a los visitantes desde primeras horas de la mañana, un emplazamiento de excepción en la capital hispalense donde se han distribuido los diferentes espacios de esta primera edición para dar cabida a los más de 15.000 asistentes, 1.000 startups, 250 compañías tecnológicas y más de 100 inversores internacionales.

La mesa redonda Talento made in Spain ha sido especialmente reveladora para conocer cómo puede nuestro país no sólo retener a los perfiles más cualificados que están capitaneando la transformación digital de la economía, sino también captar nuevo talento más allá de nuestras fronteras.

Participantes en la mesa redonda 'Talento made in Spain' este 19 de marzo en CTx Tech Experience 2026.

Victoria Pérez, socia directora en Andalucía Canarias y Extremadura de NTT DATA Europa y Latam, ha defendido el salario pero también el propósito como dos de las claves que en la actualidad más valora el talento más demandado a escala global. "

"Buscan proyectos con impacto real, resolver una problemática que además tenga ese impacto en la sociedad y el medio ambiente. Y también demandan cada vez más, aparte de la flexibilidad horaria y el modelo de trabajo, el tema de la cultura; poder desarrollarse en un entorno inclusivo y diverso donde ellos mismos se reconozcan", ha precisado Pérez.

Robots humanoides CTx

Por su parte, José Antonio Pérez, cofundador de CoverManager, unicornio andaluz con proyección a escala internacional, ha ratificado en el panel que "hay talento, pero faltan mecanismos para escalarlo". "No sólo se trata de crear startups, sino de construir grandes empresas tecnológicas".

Y para ello es necesario derribar obstáculos que persisten en el ecosistema español. "El salario es importante, por supuesto, pero también impulsar mejores "planes de stock options" o "rebajar el tema fiscal para construir un Marca España que permita "creérnoslo todavía más"; ha indicado el impulsor de CoverManager.

La 'pelea' en aplicaciones de la tecnología

Javier Rodríguez Zapatero, presidente ejecutivo y cofundador del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), ha animado al ecosistema andaluz a posicionarse como referente en el segmento del mercado de las aplicaciones tecnológicas.

"Estamos en una situación en la que posiblemente ya no podemos competir con las grandes tecnológicas. He estado liderando Google durante más de nueve años y la infraestructura tecnológica y el poder de computación lo tienen estos gigantes, aquí va a ser difícil librar batalla".

"Es una oportunidad excelente para crear no sólo grandes tecnológicas, sino grandes empresas que utilicen la tecnología para ser diferenciales en su en su dominio" David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery y Quantum

Su receta es centrar la atención en otro nicho mucho más accesible: "Sin embargo, sí vamos a poder pelear en el mundo de las aplicaciones que utilicen esa tecnología, que es donde el talento puede encontrar su proyecto".

"Andalucía cuenta con un sector agrario espectacular, con muchísimas oportunidades en defensa y sector aeronáutico. Ahí es donde debemos generar posibilidades para que el talento se desarrolle".

Por su parte, David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery y Quantum, ha evidenciado las nuevas oportunidades que la IA está generando para la industria.

"Es una oportunidad excelente para crear no solo grandes tecnológicas, sino grandes empresas que utilicen la tecnología para ser diferenciales en su en su dominio. La clave es unir industrias en dominios existentes con tecnología". "Va a haber una transformación radical que brindará muchísimas oportunidades a empresas nuevas que quieren entrar a ese terreno y ahí España puede estar muy bien posicionada".

Steve Cadigan: "Tenemos un modelo de trabajo roto"

La visión más internacional de cómo la IA está redefiniendo los márgenes del talento ha llegado a CTx Tech en su jornada inaugural de la mano de Steve Cadigan, fundador de Cadigan Talent Ventures, uno de los platos fuertes del programa.

El experto ha incidido precisamente en cómo esta tecnología tan disruptiva ha impactado en la creación de equipos ganadores con Silicon Valley como telón de fondo. La rotación en este tipo de compañías tan disruptivas se ha reducido a tan sólo 1,5 años.

Steve Cadigan, fundador de Cadigan Talent Ventures, durante su ponencia magistral en CTx Tech este 19 de marzo.

"En este contexto donde todo transcurre tan rápido, si te mueves, ganas. Si la gente te conoce, ganas. Y los líderes lo saben, porque necesitan nuevas habilidades, nuevas formas de hacer las cosas".

La clave es, precisamente, la innovación y, hoy en día, todo pasa por la inteligencia artificial. "¿Por qué creen que Tesla vale más que el resto de compañías automovilísticas juntas? Porque crea más rápido que el resto durante los últimos 100 años", ha precisado Cadigan.

Pero ¿en qué posición en cuanto a uso de IA se encuentra España? ¿Es un momento para preocuparse o para convertir las dificultades en oportunidad? La visión más optimista ha llegado de la mano del presidente de Microsoft en España, Paco Salcedo, quien confía plenamente en la capacidad de las empresas y trabajadores españoles para afrontar el reto.

"España se encuentra en una posición privilegiada, en la pole position desde el inicio, situándose como el sexto país a nivel mundial en uso de IA, con un 40% de la población utilizándola".

"España se encuentra en una posición privilegiada, en la 'pole position', situándose como el sexto país a nivel mundial en uso de IA, con un 40% de la población utilizándola" Paco Salcedo, presidente de Microsoft en España

Salcedo ha incidido en que "la tecnología ha evolucionado de ser puramente predictiva a entender el entorno y poseer capacidades de lenguaje y razonamiento. Estamos pasando de asistentes que nos ayudan a encontrar información, a agentes inteligentes a los que de manera autónoma se les pueden delegar tareas completas".

Salcedo ve en la pyme, el tejido mayoritario en España, uno de los campos donde esta tecnología impactará de manera más clara en los próximos años.

"Se han registrado mejoras de productividad de hasta 13 veces en ciertos servicios gracias a la aceleración que permite la IA. Para una pyme, esto significa la capacidad de generar más servicios y resultados en una fracción del tiempo habitual".

Tradicionalmente, las empresas solo han podido aprovechar un 10% de sus datos, aquellos estructurados. Según Salcedo, la IA es experta en analizar datos no estructurados, "lo que permitirá a las pymes elevar su conocimiento funcional y dar un salto en innovación y experiencia de cliente".

El impacto de la IA en la Defensa

Hablar de IA y oportunidades de negocio a medio y largo plazo sitúa en el centro del relato al sector de la defensa. CTx Tech ha contado en su primera jornada con una interesante ponencia de José Luis Carbonell, jefe de la Sección de Transformación Digital del Ejército de Tierra.

El militar ha explicado en qué consiste la transición desde una estructura departamental a una gestión por procesos transversales que busca mejorar la eficiencia operativa mediante la digitalización.

José Luis Carbonell, jefe de la Sección de Transformación Digital del Ejército de Tierra, en CTx Tech 2026.

Un pilar fundamental es el concepto de "mando de misión", el cual "descentraliza la toma de decisiones para que los combatientes actúen con mayor autonomía basados en datos compartidos". Asimismo, destaca la importancia de la interoperabilidad y conectividad no sólo dentro del propio Ejército, sino también con aliados de la OTAN y la Unión Europea para garantizar el éxito en operaciones conjuntas.

En definitiva, una primera jornada de CTx Tech que ha propiciado 'dos ganchos directos al mentón' al ecosistema tecnológico. El primero, por lo que ya ha sido capaz de demostrar. Y el segundo, por todo lo que no es difícil atisbar que está por llegar de la mano de la innovadora propuesta para tejer comunidad entre startups, inversores y empresas y traducirlo en negocio monetizable.