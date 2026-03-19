REBUILD 2026 sitúa la innovación en construcción en el terreno de los materiales, los procesos y la ejecución

REBUILD 2026 se prepara para ser el epicentro europeo de la construcción industrializada con más de 30.000 profesionales_

Las claves nuevo Generado con IA REBUILD 2026 reunirá en Madrid a más de 30.000 profesionales y 700 ponentes para impulsar la industrialización, digitalización y eficiencia del sector de la construcción. El Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 contará con más de quince áreas temáticas, abordando desde vivienda y madera hasta inteligencia artificial aplicada al diseño y operación de edificios. Innovaciones destacadas incluyen hormigón prefabricado, morteros adaptados a requisitos ambientales, sistemas de climatización energéticamente eficientes y soluciones constructivas basadas en paja. La sostenibilidad y la gestión de residuos adquieren protagonismo, con sistemas de evaluación ambiental y debate sobre circularidad que afectan directamente a los costes y márgenes en obra.

Madrid volverá a convertirse, del 24 al 26 de marzo, en el laboratorio donde la construcción intenta reescribirse a sí misma. REBUILD 2026 reunirá en IFEMA a más de 30.000 profesionales y cerca de 700 ponentes en torno a un mismo vector: convertir un sector históricamente artesanal en una industria estandarizada, digitalizada y, al menos sobre el papel, más eficiente.

Para ello, Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, columna vertebral del evento, vuelve a desplegar una agenda masiva y fragmentada, con más de quince verticales que van desde vivienda y madera hasta retail, sociosanitario o inteligencia artificial aplicada al diseño y la operación de edificios.

REBUILD se ha convertido en un espacio donde conviven arquitectos, promotores, tecnólogos, administraciones y startups en una especie de mercado de ideas donde cada uno intenta imponer su relato sobre el futuro del sector. Más de 700 expertos internacionales con arquitectos de la talla de Alessia Galimberti, Martín Lejarraga, Benedetta Tagliabue, Julen Pérez, de Waugh Thistleton Architects, Albert Giralt, del despacho de Renzo Piano, ganador del premio Pritzker, y Lapo Naldoni, de Mario Cucinella Architects estarán presentes para tratar también temas como el de la falta de vivienda o una construcción más saludable.

Como telón de fondo, la industrialización, la sostenibilidad y la digitalización de la edificación y la construcción en España y Europa. Un reto en el que la tecnología y la digitalización aparecen no solo como palanca de competitividad e innovación sino incluso como respuesta a los muchos desafíos que vive el sector de la construcción.

Innovaciones por doquier

La innovación en materiales se concentra en sistemas que ya están en uso y que permiten ganar previsibilidad. Noxifer y Modulaccion trabajan sobre elementos de hormigón armado prefabricado que se producen fuera de obra y se ensamblan después, reduciendo desviaciones y tiempos. En paralelo, empresas como Molins y Grupo Puma desarrollan morteros y soluciones técnicas adaptadas a nuevos requisitos ambientales, mientras Soler & Palau y Geotermia Integral llevan sistemas de ventilación y climatización que mejoran el comportamiento energético del edificio sin introducir complejidad adicional en la ejecución.

Más allá de los materiales, la feria incorpora soluciones muy concretas sobre problemas estructurales del sector. GEOSEC Spain presenta técnicas de consolidación del terreno mediante métodos no invasivos, evitando intervenciones pesadas en rehabilitación; Ecococon muestra sistemas constructivos basados en paja que ya están encontrando aplicación en determinados proyectos; y Exlabesa Building Systems lleva sistemas industrializados para fachada y estructura que buscan reducir tiempos en obra y aumentar el control del proceso constructivo. A este bloque se suma también el proyecto BIM2HAB, vinculado a los fondos europeos, que plantea la integración del modelado digital en procesos de vivienda industrializada.

La sostenibilidad aparece en un plano operativo, con el peso creciente de las Declaraciones Ambientales de Producto, trabajadas por compañías como Molins, Grupo Puma o Soler & Palau, que empiezan a condicionar decisiones de diseño y contratación. En paralelo, el debate sobre circularidad y residuos, con perfiles como Borja Ferreter, Cécile Imbert, Francisco Javier Sabalza, Esther Ramos o Miguel Rodríguez, introduce una variable adicional en la ecuación económica de la obra, donde la gestión de residuos empieza a tener impacto directo en costes y márgenes.