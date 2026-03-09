Germán Torrado: "CTx Tech aspira a ser el puente entre Europa, Latam y Asia para pasar de las ideas a la ejecución"

Las claves nuevo Generado con IA CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 se celebrará el 19 y 20 de marzo, posicionándose como el gran evento de innovación y tecnología del sur de Europa. El evento, dirigido por Germán Torrado, busca ser un puente operativo entre Europa, Latinoamérica y Asia, facilitando la transición de ideas a la ejecución en sectores como IA, ciberseguridad y smart cities. CTX destaca por su modelo de networking guiado y personalizado, ayudando a los asistentes a generar reuniones relevantes, acuerdos y oportunidades reales de inversión y colaboración. Participarán más de 60 ecosistemas de emprendimiento, líderes empresariales internacionales y contará con el respaldo institucional de la Agencia Digital de Andalucía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 calienta motores. Los próximos 19 y 20 de marzo Sevilla albergará "la gran cita de innovación y tecnología del sur de Europa en primavera, nacida desde Sevilla y Andalucía para conectar España con el mundo".

Así describe para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL el evento su director y fundador, Germán Torrado, en la entrevista concedida a esta redacción para conocer los últimos detalles de una cita marcada en rojo en el calendario tecnológico e innovador.

En un momento de eclosión de este sector y en plena ola de la inteligencia artificial CTx Tech Experience afronta el reto con una vocación muy clara, precisa Torrado, "ser el puente operativo entre Europa, Latinoamérica y Asia, en un momento en el que la IA está redefiniendo sectores enteros y obliga a pasar de las ideas a la ejecución".

Por eso CTx Tech Experience no es "otro congreso". "Es el evento donde ocurren cosas. Diseñamos una experiencia en la que el evento trabaja para ti: contenidos de primer nivel, sí, pero sobre todo agenda y networking guiado para que te cruces con las personas y organizaciones que de verdad te interesan (corporates, inversores, instituciones, universidades y founders), en el formato y el ambiente adecuados".

"El objetivo es simple y medible: que en tres días salgas con reuniones relevantes, acuerdos en marcha, oportunidades de inversión y socios para escalar, alrededor de grandes prioridades como IA aplicada, ciberseguridad, industria, smart cities, salud, talento y crecimiento internacional.

Y todo ello aderezado con líderes empresariales, referentes tecnológicos y grandes comunicadores científicos que actúan como "talismán por su capacidad de arrastre y, sobre todo, por la credibilidad de lo que han construido", argumenta Torrado.

Entre los nombres más destacados están Steve Cadigan (ex-CHRO de LinkedIn), una de las voces globales más influyentes en talento, cultura y transformación; José Elías, empresario e inversor, referente en creación de compañías y mentalidad de ejecución; Javier Rodríguez Zapatero (exCEO de Google España), una figura clave para entender escala, plataformas y liderazgo tecnológico; Paco Salcedo (Microsoft), uno de los ejecutivos más reconocidos del sector en España y Europa, con foco en IA y adopción empresarial; Laia Grassi, referente internacional en IA creativa y nuevos formatos entre tecnología, marca y cultura y Jon Hernández y QuantumFracture, como grandes divulgadores que ayudan a conectar ciencia y tecnología con audiencias masivas.

Y, más allá de los "nombres propios", CTX se apoya en una capa diferencial: "más de 60 ecosistemas de emprendimiento nacionales e internacionales presentes y activando conexiones, junto con 12 eventos satélite organizados por entidades del sector que se celebran dentro de CTX, multiplicando el dealflow, las oportunidades de colaboración y la densidad real de networking".

Precisamente, su disruptora propuesta para abordar el networking es otra de las grandes bazas del evento. Como bien apunta, Torrado, "en CTx el networking no es pasillo: es una experiencia diseñada con dos capas que se refuerzan entre sí: tecnológica y humana".

"Contamos con un equipo dedicado a conectar a las personas que realmente deben conocerse, creando el contexto adecuado para que ocurra la conversación correcta, no solo 'intercambiar tarjetas'"

La capa tecnológica permite que el evento 'trabaje para ti': "A través de la evaluación de perfiles y objetivos, recomendamos y guiamos a cada profesional hacia las actividades, encuentros y formatos donde más valor puede obtener (inversión, clientes, partners, talento, expansión internacional, etc.). Es decir: menos azar, más intención".

Y sobre esa base actúa la capa humana, que es la que marca la diferencia: "Un equipo dedicado a conectar a las personas que realmente deben conocerse, creando el contexto adecuado para que ocurra la conversación correcta —no solo “intercambiar tarjetas”, sino activar oportunidades reales.

Por eso CTX "no se vive como un evento masivo donde te pierdes". "Se vive como un entorno en el que, en pocos días, puedes cerrar reuniones clave, generar alianzas y salir con un mapa claro de partners. Y además, con una densidad única: corporaciones, fondos, founders, instituciones y ecosistemas internacionales concentrados en el mismo lugar y con un objetivo común: hacer que pasen cosas".

Este planteamiento se convierte en un aliado de España para dar el salto que todavía le resta para eclosionar verdaderamente todo su potencial tecnológico, innovador y emprendedor.

"España necesita eventos con ambición internacional, sí, pero sobre todo necesita eventos con foco y retorno: que conecten capacidades reales del país con inversión, industria y mercado global", destaca Germán Torrado.

Y añade: "Lo de 'creérnoslo' ha mejorado: hoy hay talento, startups sólidas, corporaciones activas y casos de éxito. Lo que todavía falta es escala, más densidad de capital y más conexión entre regiones. CTx quiere aportar justo ahí: visibilidad internacional, acuerdos y cooperación público-privada para acelerar el salto de 'buen ecosistema' a 'ecosistema líder' en verticales concretos".

Un país "más policéntrico de lo que se cuenta fuera"

Sobre la capacidad de España para aprovechar el talento generado en la última década y aprovechar las sinergias mucho más allá de los grandes núcleos de Madrid y Barcelona, Torrado lanza un mensaje clarificador: "Estamos avanzando, pero todavía queda recorrido".

"España es un país mucho más policéntrico de lo que se cuenta fuera: hay hubs muy potentes en Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Murcia, Aragón, Canarias… y, aun así, muchas veces no tienen el mismo escaparate internacional".

"CTx Tech Experience nace para demostrar que se puede construir un evento de referencia global desde Sevilla, activando toda la red de talento y capacidades"

Ahí es donde entra en juego CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 . "Nace precisamente para demostrar que se puede construir un evento de referencia global desde Sevilla, activando toda la red de talento y capacidades: universidades, parques tecnológicos, industria, corporaciones, administraciones y comunidades emprendedoras".

Porque, a su juicio, la oportunidad está "en sumar especialización regional (industria, energía, agro, logística, turismo-tech, salud, aeroespacial, ciber…) y conectarla con inversión y mercado. CTX es una palanca para que esas regiones no solo 'muestren', sino que construyan alianzas y proyectos".

Falta ya muy poco para comprobar el resultado de esta disruptora y puntera apuesta por el ecosistema innovador y tecnológico español que se desarrollará durante el 19 y 20 de marzo.

Cabe recordar que la convocatoria cuenta con el patrocinio institucional de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), como actor clave en la estrategia de transformación digital regional, con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, sumando además sponsors como Sevilla TechPark, Eurofirms Group | People first, Qonto, Google Cloud, Inetum, Vector Horizonte, Instituto de Estudios Cajasol, Crowe y Ayuntamiento de Madrid. La web oficial ya permite el registro de interés para recibir novedades y acceder a la venta de entradas.