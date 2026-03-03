La inteligencia artificial define el nuevo escenario de una ciberseguridad predictiva, integral y ética

Más inteligente, predictiva y autónoma, así es la ciberseguridad que dibuja la inteligencia artificial. Mónica Mollá

Durante años, la ciberseguridad se ha construido sobre una lógica esencialmente reactiva. Detectar, contener, responder. Un esquema válido cuando las amenazas eran más lentas, más ruidosas y, sobre todo, menos automatizadas.

Ese marco ha quedado definitivamente obsoleto con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), que ha acelerado tanto la capacidad de ataque como la de defensa.

Hoy los incidentes ya no se anuncian: se encadenan, se camuflan y se adaptan en tiempo real. En ese contexto, la promesa de una ciberseguridad predictiva, capaz de anticipar comportamientos maliciosos antes de que se materialicen, se presenta como el nuevo horizonte al que aspiran empresas y administraciones.

De “bonito” califica Roberto Lara, director de la unidad de negocio de Ciberseguridad de Vodafone Business el estado actual de la ciberseguridad ya que “es cierto que hay más ataques, más sofisticados y rápidos pero, al mismo tiempo, nuestra capacidad de respuesta también es mayor, más ágil y contundente”.

Y ambas realidades tienen detrás un nombre, el de la Inteligencia Artificial que, según apuntaba desde Evolutio Ricardo Sanz, director de Ciberseguridad, “ha cambiado la velocidad del ataque, pero también nos permite transformar la defensa avanzando hacia la ciberseguridad predictiva que no es simplemente adelantarnos para detectar un ataque sino ser capaces de anticipar el impacto real que va a tener en el negocio y así tomar las medidas más adecuadas en contención y remediación, en tiempo y forma”.

Una tecnología que permite analizar grandes volúmenes de datos que de otro modo sería imposible, “permitiendo un primer cribado más rápido” pero que, al tiempo, requiere de datos correctos, gobernados y visibles así como de cambios en los procesos, nuevos enfoques organizativos”, apuntaba en ese sentido María Mira, Manager Sales Specialist de Fortinet.

Esa transformación en la propia organización “porque la ciberseguridad no solo es tecnología” era también puesta de manifiesto por Rosalía Machín, comandante de la Guardia Civil destinada en el Estado Mayor, en el área de Transformación Digital y Ciberseguridad.

En su opinión, “la adopción de la IA está ayudando sin duda a prevenir nuevos ataques pero también obliga a un cambio en la propia organización, con nuevos perfiles y responsabilidades, un desafío común tanto para los organismos públicos como para la empresa privada”.

Gobernanza y normativa

Así, además de resaltar el valor que regulaciones como la AI Act van a tener “en el correcto uso de la inteligencia artificial, garantizando los derechos fundamentales de las personas”, Rosalía Machín destacaba también que “lo más importante es la concienciación y la formación y en eso la IA puede ser de gran ayuda ya que permite que llegue a todos, que sea algo transversal”.

Concienciación que también resaltaba Iñigo Fernández, Account Executive de Cyber en Howden Iberia quien además ponía el foco en la importancia de construir, con la ayuda de tecnologías como la IA pero también con procesos y cultura corporativa, organizaciones resilientes.

“Incluso con las mejores capacidades predictivas, ningún sistema es infalible. Por eso, la verdadera resiliencia combina tres pilares: prevención, preparación y transferencia del riesgo. Durante años hemos trabajado para detectar y responder más rápido, pero la realidad es que eso ya no basta. La velocidad y la sofisticación de los ataques nos obligan a anticiparnos, a actuar antes de que el daño ocurra. La predicción no es futura: es presente", apostillaba.

Un nuevo enfoque en el que además la ciberseguridad debe estar en el centro del negocio y “la dirección comprometida al máximo”, añadía María Mira, de Fortinet, y los profesionales de ciberseguridad “más ligados al día a día de la compañía, conociendo más sus procesos, su operativa. En definitiva, debemos salirnos un poco del lado técnico y hablar más de riesgos de negocio”.

El debate llegó a uno de sus puntos clave, la posible excesiva confianza en la inteligencia artificial en la que podemos estar cayendo, empresas y usuarios, algo que, en opinión de Ricardo Sanz, de Evolutio, es “el principal peligro que corremos”.

Por ello, en su opinión, es imprescindible seguir investigando las capacidades de esta tecnología y hacerlo con supervisión humana. “La IA no sustituye al analista. Lo potencia. Porque la ciberseguridad predictiva no es magia. Es disciplina, integración y operación constante. Y nuestro objetivo es claro: convertir datos en decisiones y esas decisiones en reducción medible de riesgo”.

Nuevos perfiles, nuevas responsabilidades

En ese escenario en el que se sigue necesitando la supervisión humana, desde Vodafone, Roberto Lara también traía a la conversación otro gran desafío: el del talento “escaso y con gran predominio de los perfiles junior”.

Pero si la inteligencia artificial resulta especialmente útil en las tareas de cribado de amenazas y primeras respuestas a las mismas, en lo que se denomina el primer nivel de respuesta, apuntaba ahí también Ricardo Sanz, “tenemos que pensar en cómo vamos a poder tener perfiles más curtidos, con una mayor experiencia, si ya no van a pasar por ese nivel inicial, si no van a conocer todo el proceso desde el inicio”.

Desafíos y cambios que abre esta nueva ciberseguridad del futuro que, afirmaba desde Howden Íñigo Fernández, “no es reactiva ni aislada: es anticipatoria, integral y económicamente sostenible."

Una mirada al mañana que también recogía la comandante de la Guardia Civil, Rosalía Machín que advertía de que “no todo lo tecnológicamente posible es jurídicamente admisible. Por eso, los proyectos de IA supervisada en analítica avanzada o detección temprana de amenazas deben diseñarse desde el cumplimiento normativo, con gobierno del dato y control previo”.

Y, como conclusión, declaraba: “Nuestro reto es integrar una IA segura, auditada y proporcional, fortaleciendo la ciberresiliencia sin comprometer los derechos fundamentales. Porque la seguridad del futuro será inteligente y como país europeo, también garantista”.