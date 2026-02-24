Europa prueba en Málaga su modelo de ciudad coordinada: cuando la movilidad se convierte en datos

Las claves nuevo Generado con IA El eMobility Expo World Congress en Málaga reunirá a más de 6.000 profesionales para debatir sobre la transformación digital de la movilidad urbana. El evento se centra en la integración de datos en tiempo real para coordinar transporte público, operadores privados, energía y logística urbana. Se abordarán temas como centros de control urbano, gobernanza del dato, inteligencia artificial y la interoperabilidad de sistemas para una movilidad eficiente y sostenible. La logística de última milla y el estacionamiento inteligente serán analizados como nodos clave para la eficiencia, junto con la inclusión y accesibilidad en la movilidad digitalizada.

El 10 y 11 de marzo, el eMobility Expo World Congress reunirá en el FYCMA a más de 6.000 profesionales y cerca de 375 expertos para debatir sobre movilidad autónoma, electrificada, conectada y sostenible. Pero lo que realmente se discutirá en Málaga no es el futuro del coche eléctrico, sino algo más profundo: la transformación de la movilidad en una infraestructura digital integrada donde el dato pasa a ser la materia prima estratégica.

Durante años, el relato de la movilidad eléctrica ha girado en torno a baterías, autonomía y puntos de carga. Ese debate sigue presente, pero el congreso de Málaga apunta hacia una segunda capa que atañe a la coordinación entre transporte público, operadores privados, energía, logística urbana y planificación metropolitana mediante gobernanza del dato en tiempo real.

La propia organización del evento insiste en que Europa está avanzando hacia un modelo de movilidad inteligente e integrada, donde infraestructuras, vehículos y ciudadanía interactúan de forma coordinada gracias al uso estratégico de tecnología y datos. Dicho de otra manera: la movilidad deja de ser una suma de operadores para convertirse en un sistema nervioso urbano.

El elenco de ponentes refleja esa mutación. Directivos de Cabify, BlaBlaCar o Moeve compartirán escenario con responsables de transporte público de Madrid, Barcelona y Andalucía. Movilidad privada, energía, logística y administración sentados en la misma mesa.

No es casual o baladí, puesto que la pregunta ya no es cómo mover coches eléctricos, sino cómo integrar capas de información que permitan optimizar rutas, coordinar transporte público y privado, gestionar la última milla sin colapsar los centros urbanos y reducir emisiones sin penalizar competitividad económica.

Así pues, la movilidad conectada se ha convertido en un activo estratégico porque permite usar datos en tiempo real para integrar desplazamientos en el sistema urbano. Eso implica algoritmos que optimizan tráfico, plataformas que coordinan multimodalidad y centros de mando integrados donde la información fluye entre operadores.

La ciudad como centro de mando

Uno de los ejes más interesantes será la digitalización urbana. Se hablará de centros de control integrados, modelos avanzados de gobernanza del dato y comunicación continua entre infraestructuras y ciudadanía. Es la lógica del “control room” aplicada a la movilidad metropolitana.

Aquí es donde la movilidad se cruza con la inteligencia artificial, la analítica predictiva y la planificación energética. Por ello, en el evento se hablará de gestión de tráfico no como un problema de semáforos; ya que es realmente un problema de modelos matemáticos, interoperabilidad y capacidad de integración de sistemas heterogéneos.

En ese contexto, el concepto de neutralidad climática urbana aparece como objetivo político, pero el instrumento real es tecnológico. Sin interoperabilidad de datos entre transporte público, operadores privados, redes eléctricas y logística urbana, la sostenibilidad es solo discurso.

Logística, energía y estacionamiento: los nodos invisibles

Otro bloque clave será el de logística urbana y distribución. Empresas de gran consumo y operadores logísticos analizarán cómo digitalización y nuevos modelos operativos pueden mejorar trazabilidad y eficiencia. La última milla se ha convertido en uno de los grandes cuellos de botella de las áreas metropolitanas.

También el estacionamiento emerge como pieza estratégica. De infraestructura pasiva pasa a convertirse en nodo multimodal capaz de integrar recarga eléctrica y logística urbana. Y, de la nada, el parking se transforma en activo energético y logístico.

Si se conecta esto con tecnologías que ya están ganando terreno en el sector, como el Vehicle-to-Grid o la carga inteligente integrada en red, el resultado es evidente: la movilidad eléctrica está empezando a comportarse como infraestructura energética distribuida.