CTx Tech Experience Sevilla Hub: el 'matchmaking' inteligente para una conexión real del sector tecnológico

Las claves nuevo Generado con IA CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 reunirá a más de 15.000 asistentes, 1.000 startups y 250 tecnológicas en Sevilla TechPark el 19 y 20 de marzo. El evento apuesta por un sistema de matchmaking inteligente que combina inteligencia artificial y un equipo humano para conectar talento, empresas e inversores de forma personalizada y estratégica. Más de 150 ponentes, entre ellos figuras internacionales como Steve Cadigan y Natalia Olson, abordarán retos del ecosistema tecnológico en 11 escenarios temáticos. China y Singapur serán países invitados y el programa cubrirá verticales como inteligencia artificial, fintech, healthtech, movilidad, deeptech y sectores estratégicos de Andalucía.

El ecosistema tecnológico, innovador y de emprendimiento en España ha cambiado sobremanera en la última década, pero para seguir creciendo y consolidándose en un escenario global lleno de incertidumbres es imprescindible elegir bien a los compañeros de viaje.

No se trata de una cuestión baladí, sino crucial y estratégica para posicionarse en un mundo tecnológico que avanza a velocidad vertiginosa. Podría parecer paradójico, pero en la era de la transformación digital, la inmediatez y la hiperconectividad, no siempre es sencillo hacer match con la persona, profesional o entidad adecuada en el momento exacto. Hasta ahora.

CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 aspira a convertirse en ese punto de encuentro real donde los actores protagonistas del ecosistema tecnológico español encuentren las conexiones que iban buscando para pasar al siguiente nivel. No se trata de un foro más, sino de un lugar donde pasar a la acción. Talento que encuentra talento de forma directa y efectiva.

La cita, que se celebrará los días 19 y 20 de marzo en Sevilla TechPark, está impulsada por Germán Torrado, beon Worldwide y VESS-Venture Studio, congregará a más 15.000 asistentes en un evento diseñado para activar negocio, innovación y colaboración a gran escala.

Pero, ¿qué es el matchmaking inteligente y cómo se aplicará en CTx Tech Experience Sevilla Hub?

Steve Cadigan o Natalia Olson, y destacados líderes del ecosistema español como José Elías, David Carmona o Javier Rodríguez Zapatero. El programa abordará de forma práctica y transversal los grandes retos y oportunidades del ámbito tecnológico, combinando conocimiento aplicado, networking estratégico y visión global de futuro.

Sin duda, su disruptor enfoque para establecer conexiones entre los agentes protagonistas del ecosistema tecnológico es una de las señas de identidad de la propuesta.

Lo mejor de la IA, lo mejor del factor humano

Según explican a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL desde la organización de CTx Tech Experience Sevilla Hub, el sistema de matchmaking inteligente que han desarrollado combina inteligencia artificial con la intervención estratégica de un equipo de matchmakers humanos para facilitar encuentros realmente personalizados entre startups, corporaciones, inversores e instituciones públicas.

El proceso comienza con un onboarding estructurado en el que cada usuario conecta su perfil profesional —incluido LinkedIn— y define su intención: levantar financiación, encontrar socios tecnológicos, acceder a corporates, explorar adquisiciones, impulsar innovación abierta o activar colaboración público-privada.

"No solo recopilamos datos, sino que capturamos contexto, trayectoria, verticales, nivel de madurez y objetivos estratégicos. Toda esa información es procesada por un sistema de IA que convierte el perfil completo en un modelo estructurado de etiquetas ponderadas que representan skills, experiencia sectorial, capacidades diferenciales, rol en la cadena de valor y áreas de interés".

"Esto nos permite ir más allá de las palabras clave y trabajar sobre significado real y afinidad estratégica. A partir de ahí, cada usuario queda representado como un vector multidimensional", añaden las mismas fuentes.

"Se calcula el porcentaje de 'match' entre perfiles en función de coincidencias, complementariedad, nivel de seniority, verticales compartidas, intención declarada y potencial de generación de valor. No medimos similitud superficial, sino probabilidad de colaboración efectiva"

Mediante una fórmula propia se calcula el porcentaje de match entre perfiles en función de coincidencias, complementariedad, nivel de seniority, verticales compartidas, intención declarada y potencial de generación de valor. No medimos similitud superficial, sino probabilidad de colaboración efectiva".

Sobre esa base tecnológica interviene el equipo humano de matchmakers. Su función es validar, priorizar y contextualizar los matches, incorporando variables cualitativas que ningún algoritmo puede captar por sí solo: momento estratégico de la empresa, capacidad real de ejecución, encaje cultural, sensibilidad institucional o timing de mercado.

Presentación de CTX Tech Experience Sevilla 2026.

El resultado es un sistema híbrido en el que la IA aporta escala, objetividad y consistencia, y el equipo humano añade criterio, experiencia y lectura estratégica. "Así garantizamos que cada encuentro no sea simplemente una conexión más, sino una conversación con alta probabilidad de convertirse en negocio, inversión o colaboración real", concluyen las mismas fuentes consultadas de CTx Tech Experience Sevilla Hub.

La iniciativa nace con la ambición de convertirse en un gran hub nacional para generar oportunidades dentro del ecosistema empresarial y tecnológico español. Y lo hace con unas previsiones de vértigo: 15.000 visitantes, 1.000 startups, 250 empresas tecnológicas y más de 100 inversores internacionales en un inmejorable entorno como es el Sevilla TechPark.

Para ello ha convocado a más de 150 ponentes de referencia mundial que no solo interpretan el presente, sino que anticipan lo que está por venir. En 11 escenarios temáticos e innovadores espacios inmersivos, compartirán visiones estratégicas que marcan la agenda global de la innovación, la inversión y el emprendimiento.

Entre los grandes nombres internacionales confirmados destacan Steve Cadigan, fundador de la consultora Cadigan Talent Ventures que asesora a organizaciones como Google, Salesforce, Twitter o BBVA, y la emprendedora en serie Natalia Olson Urtecho, figura clave en la financiación para pymes durante la Administración Obama.

Referentes del ecosistema

Junto a ellos estarán muchos de nuestros referentes más reconocidos, entre ellos José Elías (Audax Renovables), Javier Rodríguez Zapatero (ISDI), el director general de IA e Innovación en Microsoft, David Carmona, José Luis Crespo (Quantum Fracture) o Jon Hernández, uno de los divulgadores de inteligencia artificial más influyentes de España.

El evento también innova en otros formatos como los podcasts en directo, showrooms tecnológicos, keynotes exclusivas y ágoras temáticas para redondear una experiencia inédita.

Con China y Singapur como países invitados, el programa anunciado cubrirá los principales verticales tecnológicos, destacando especialmente la inteligencia artificial.

También habrá presencia de fintech/insurtech, healthtech/biotech, movilidad y smart cities, así como de la amplia gama de deeptech, desde startups de SaaS con modelos ya validados hasta proyectos de alto impacto que buscan inversión y escalabilidad internacional. Gracias a su ubicación en Andalucía, se dará además especial relevancia a sectores estratégicos como agrotech, logística y turismo.

Con el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), CTX Tech Experience prevé que el 50% de su participación sea internacional, por lo que el evento contará con contenidos en español e inglés. La web oficial ya permite el registro de interés para recibir novedades y acceder a la venta de entradas.