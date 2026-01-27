Los CIOs se enfocan en gobernanza, seguridad y riesgos ante una IA que ya empieza a ofrecer resultados tangibles

Las claves nuevo Generado con IA La inteligencia artificial está generando impactos tangibles en la operativa y competitividad de las empresas, dejando atrás la fase de experimentación. El 73% de las compañías aún está desarrollando o consolidando políticas de gobernanza, riesgo y cumplimiento para una adopción segura de la IA. El 94% de las organizaciones espera un retorno de inversión en IA, principalmente en tecnología, ciberseguridad, datos y atención al cliente. El 57% de las empresas prefiere despliegues híbridos de IA para cumplir requisitos de control y cumplimiento, preparando el terreno para agentes autónomos y automatización avanzada.

La inteligencia artificial ya no es sólo un deseo a futuro. Se ha convertido, por fin, en un elemento que está incidiendo y decidiendo cómo las empresas operan, compiten y crecen en el mercado. En definitiva, nos encontramos ante el año en el que los pilotos y la experimentación avanzan hacia proyectos reales con resultados tangibles.

Esta es la principal conclusión de la tercera edición del informe ‘La carrera por la IA empresarial’, elaborado por Lenovo y la consultora IDC, que pone en órbita cómo esta tecnología está revolucionando los tejidos corporativos y, a su vez, el rol del CIO en toda la región de EMEA.

En cualquier caso, apuntan desde la organización del estudio, la fotografía completa no se enmarca solo en “predicciones optimistas aisladas”, sino que también pone el acento en expectativas, retos, limitaciones y prioridades de los directivos de TI, sobre todo tras el aterrizaje de la vertiente generativa de la IA.

Y es que, esta nueva era obliga a replantear las políticas de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Un proceso que por el que están pasando casi todas las compañías; y muchas de ellas reconocen -hasta el 73%- que todavía se encuentran en estado de desarrollo o consolidación. Por ejemplo, hay una cierta preocupación por el hecho de que la seguridad de los datos pueda ser aún insuficiente, lo que puede provocar la amenaza de que se produzcan efectos secundarios.

Dichos desafíos pueden llegar a poner en peligro una adopción masiva de la IA y obligan a los CIOs a tener una visión holística empresarial que va más allá de la pura perspectiva tecnológica per se.

El retorno de la inversión se empieza a notar

Volviendo a esa mirada entusiasta de la inteligencia artificial, hasta el 94% de las organizaciones ya esperan un retorno de la inversión tras sus iniciativas. Estos se producirán principalmente en los departamentos de tecnología, ciberseguridad, datos y de servicio al cliente.

Sin embargo, también hay otros parámetros que muestran una recompensa no fiduciaria en las áreas de satisfacción del empleado, experiencia de usuario y en la toma de decisiones eficientes.

Esto concuerda con el hecho, según reza el documento, de que el aprovisionamiento de la inteligencia artificial está siendo respaldado por las necesidades de los negocios y preparado para respaldar los resultados financieros.

Además, también va en consonancia con las prioridades declaradas por los CIOs para este 2026; entre las dos primeras se encuentran precisamente el aumento del impacto en la cartera de resultados y cómo la inversión realizada debe redundar en fortalezas en todos los departamentos. Hasta el 93% espera incrementar su gasto en los próximos 12 meses.

Aproximación híbrida por defecto

Para conseguir estas premisas, los retos son los mismos que en ejercicios anteriores: la capacitación de la fuerza laboral, infraestructura, datos, integración de los flujos de trabajo y ciberseguridad.

“Escalar la IA es imposible sin los fundamentos adecuados”, tal y como examinan algunas declaraciones recogidas por el estudio. “Hemos tenido que aprender rápidamente que la calidad de los datos, los controles estrictos de protección y que las políticas de gobernanza no son opcionales. Tampoco que las personas necesitan contar con las habilidades suficientes para entender el funcionamiento de la IA y de sus riesgos”.

En este sentido, el 57% de las compañías tienen preferencia por los despliegues híbridos para gestionar el control, los resultados y el cumplimiento. “Esto significa que se está llevando la IA a los lugares, en una gran variedad de entornos, en los que se recopilan los datos. Ya sea en el edge, el centro de datos o la nube".

"Y, cada vez más, los CIOs están considerando los requisitos legislativos, lo que les exige pensar en términos híbridos y no solo optar por una sola ruta para su infraestructura y ambiciones de escalado”.

Preparados para la IA agéntica

El último gran foco de las compañías europeas pasa por el estado del arte de la IA agéntica. Estas están empezando a preparrse para la denominada ‘tercera ola’ de la inteligencia artificial a medida que buscan una automatización más profunda de las tareas.

De ellas, sólo el 16% emplea estos agentes de manera recurrente, mientras que el 54% está iniciando sus casos piloto al respecto.

Por el momento, los agentes autónomos están actuando en los departamentos de seguridad, control y mantenimiento, soporte y atención al cliente, producto y análisis y reportes financieros.

“Con los agentes, la conversación cambia. La gente reconoce su capacidad para automatizar procesos enteros. La cuestión que subyace es cómo van a cambiar los roles futuros, pero el enfoque humanista siempre es necesario”.