España liderará en 2026 el crecimiento económico europeo aupada, entre otros factores, por el sector TIC

España liderará el crecimiento económico de Europa en 2026, tal y como cifra el Informe Economic Outlook 2026 presentado por Mastercard. Y lo hará -un 2,1% frente al 1,2% de la media continental- impulsada, entre otros fuertes indicadores como el gasto personal y el ajuste de los salarios a la inflación, por industrias de alto valor añadido como la tecnológica.

Y es que el sector repunta, según palabras de Natalia Lechmanova, Chief Economist del Mastercard Economics Institute, al ritmo de geografías tan punteras como Estados Unidos, lo cual es ejemplo de que nuestras finanzas se sostienen por agentes que van “más allá del turismo”. Aunque, bien es cierto que la vuelta de millones de visitantes al país tras la pandemia ha sido uno de los principales tractores de la economía en los últimos cuatro años.

El estudio destaca la aportación de los Fondos Next Generation EU, cuyo destino en España se encamina en cotas cercanas al 30% hacia la transformación digital -con partidas estratégicas y mediáticas como el Perte Chip o el Kit Digital-, como un salto en el gasto público. El documento hace hincapié en un despliegue “rápido” de los mismos, mientras que en otros países sólo “se ha desembolsado la mitad de la dotación disponible”. En la región, indicaba la directiva, “el Gobierno está muy enfocado en su aterrizaje”.

Por otra parte, Lechmanova hablaba de un “crecimiento resiliente de toda Europa”. En esta afirmación cabe hacer mención en la aceleración de la digitalización de las pymes y, sobre todo, a la adopción de la inteligencia artificial, que está evolucionando “de la experimentación a la integración plena, respaldada por fuertes inversiones en infraestructuras”.

Sin embargo, la economista matizaba que “los mercados financieros son muy sensibles a lo que está pasando con esta tecnología” y una de las razones por las que ha habido inversiones en el Viejo Continente pasa por unas “expectativas más altas, pero caminamos muy lentamente”, por lo que hay que ajustar y comprobar si “podemos ser más rápidos y competitivos”.

Más que una compañía de pagos al uso

El director general de Mastercard en España, Juan Pablo Vivas, incidía, durante los comentarios al informe, en que “somos más que una compañía especializada en habilitar pagos seguros, sencillos y rápidos tanto para consumidores como para empresas”.

En este sentido, subrayaba las inversiones multimillonarias que ha realizado en ciberseguridad para prevenir el fraude, o en inteligencia artificial, en el terreno de los agentes de pago, amén de la fundación del propio instituto económico, a cargo de este estudio, en 2020.

En el primero de los terrenos, entre otros planes, se ha acelerado la tokenización y la biometría como medidas fundamentales para luchar contra dicho fraude y realizar operaciones más ágiles. “Ya están generando beneficios tangibles, destacando unas mayores tasas de aprobación, así como una menor fricción para el usuario y una mayor conversión para los comercios”, señalaba el directivo el pasado mes de septiembre en un evento de la organización.

Y, en cuanto a la IA, en un mundo que estará muy copado por unos agentes que van a pagar por nosotros, la compañía busca estándares, transacciones ‘invisibles’ y “soluciones universales de accesibilidad” para que pagar sea igual de sencillo para todo el mundo.