Sergio Pajares, CTO de Mercadona: "Queremos tener la mejor IA del mundo para vender lechugas"

Sergio Pajares, CTO de Mercadona en las oficinas de la compañía en Albalat del Sorells, Valencia.

Mercadona apenas necesita presentación. A nivel social, hablamos de una cadena de supermercados en la que confían millones de personas en España y Portugal. A nivel económico, estamos ante una compañía capaz de facturar 38.800 millones de euros -datos de 2024- y generar un beneficio neto de 1.384 millones.

Pero hay algo que no suele aparecer en los grandes titulares que genera la empresa de Juan Roig: su apuesta por la tecnología.

Si queremos conocer en detalle todo lo relacionado con la IA, quizá no haya persona más indicada dentro de la empresa que Sergio Pajares. Ingeniero Informático y Doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Valencia, Pajares es actualmente el director de Tecnología de Mercadona.

Más allá del impacto que ha tenido la tecnología en la cadena de supermercados de origen valenciano, que implica muchos procesos de la cadena de distribución y logística, es inevitable llevar la conversación hacia la tendencia más espectacular del momento: la inteligencia artificial.

La irrupción de esta herramienta tecnológica no podía pasar de largo en Mercadona. Pero con ciertos matices. "En el mundo tecnológico parece que toda la conversación gira en torno a si ya dispones de una IA. En Mercadona, en cambio, nuestro enfoque es mucho más pragmático: queremos desarrollar la mejor IA para vender lechugas", admite Pajares.

Toda una declaración de intenciones sobre la que conviene profundizar. Así, el director de Tecnología explica que "la tecnología es un medio para aportar valor a negocio y únicamente tiene sentido si resuelve problemas tangibles y específicos que surgen diariamente en cualquiera de nuestras áreas: tiendas, logística, prescripción y compras, finanzas, obras etc.".

Dicho de otro modo, teniendo en cuenta que cualquier empresa puede integrar una API "y afirmar que ya tiene IA", el reto estaría en "identificar en qué procesos la IA aporta un impacto real y en cuáles solo se convertiría en un escaparate tecnológico".

Y ahí entra una de las máximas del negocio de Juan Roig, escuchar al jefe -así se refiere el empresario a sus clientes-. También en el ámbito tecnológico. Por eso, según explica Pajares, las respuestas a la pregunta sobre dónde aporta la IA un valor real "no nacen en un laboratorio, sino pisando el terreno de nuestras tiendas y bloques logísticos para detectar dónde están los auténticos dolores de barriga".

Sergio Pajares deja otra frase llena de pragmatismo: "En tecnología tendemos a enamorarnos del algoritmo; pero en la vida real, la inteligencia está en saber dónde aplicarla".

Parte del equipo de IT de Mercadona, durante una reunión.

El caso es que, como respuesta a los diferentes retos que aborda Mercadona en su día a día, la compañía, entre otras innovaciones tecnológicas, ha desarrollado una herramienta para aplicar inteligencia artificial a los datos maestros de producto. "El surtido es la pieza central de nuestro negocio: todos nuestros procesos digitales dependen de él. Si los datos fallan, todo falla", recalca Pajares.

Esta herramienta aporta valor en dos áreas clave. La primera es la automatización de la generación de datos en el alta del surtido, disminuyendo errores y ganando velocidad.

La segunda es el contraste y la garantía de la calidad de los datos, detectando incoherencias que afectan a toda la cadena de suministro. Por ejemplo: validando la codificación de las etiquetas.

Para el director de Tecnología de Mercadona, "la diferencia competitiva estará en cómo cada compañía consiga que la IA entienda su realidad interna". La empresa de Juan Roig defiende que hoy en día existen modelos de IA muy avanzados para programar aplicaciones, sin embargo, ninguno entiende de forma nativa cómo se desarrolla software dentro de una compañía concreta: "Ninguno sabe, de entrada, cómo hacemos las cosas aquí".

Orden y seguridad

"Las empresas que consigan que la IA conozca, interprete y utilice su contexto propio serán las que consigan diferenciarse de verdad", remarca Pajares.

En este sentido, el orden y la seguridad se antojan dos palabras clave. Al menos, para Mercadona. "Cuando cada equipo crea sus propios modelos, cada área desarrolla soluciones aisladas y cada proyecto utiliza tecnologías diferentes, la organización pierde cohesión y se genera complejidad innecesaria. Para evitarlo, en Mercadona hemos definido una Estrategia de IA que establece un marco común y un rumbo claro", argumenta.

En esta estrategia se abordan temas como estandarizar todos los desarrollos de IA mediante frameworks internos robustos, garantizar prácticas comunes en calidad y seguridad o evitar duplicidades y crear una base tecnológica coherente, sostenible y escalable.

"La IA no puede crecer de forma desordenada; debe hacerlo de manera estructurada y con propósito. Solo así se construyen soluciones fiables, duraderas y capaces de aportar valor real al negocio", subraya el director de Tecnología de Mercadona.

Lo cierto, según defiende el directivo, es que "no existe un modelo único capaz de dar respuesta a todos los desafíos".

En Mercadona se está adoptando un enfoque pragmático. Como explica Pajares, cuando el proceso es crítico y parte del core del negocio, "desarrollamos nuestros propios modelos de IA, que nos permite disponer de la máxima adaptabilidad, control y capacidad de evolución".

Sergio Pajares, durante una reunión con un integrante del equipo de IT de Mercadona.

Cita un ejemplo. "Hemos desarrollado un modelo capaz de planificar las vacaciones de los trabajadores de tienda, optimizando sus preferencias y garantizando la continuidad operativa".

Para muchos otros procesos donde no hace falta reinventar nada, admite, "utilizamos modelos de IA generativa, que aceleran tareas, soportan a los equipos y aumentan la productividad".

Otro ejemplo: "Hemos utilizado la IA generativa para el reconocimiento automático de las facturas de nuestros proveedores. En estos casos, en Mercadona apostamos por una arquitectura informática de IA flexible y portable, preparada para trabajar con distintos LLMs sin atarnos a un único proveedor".

Por último, hay otra máxima en torno al binomio tecnología-empresa que Mercadona no quiere dejar de lado: "La inteligencia artificial depende de las personas que la hacen posible: del área de negocio que detecta oportunidades reales, de los ingenieros capaces de traducir ideas complejas en soluciones tangibles y de los equipos que, con colaboración y propósito, convierten la innovación en resultados".

Para Pajares, "las tecnologías de IA pueden ser el motor que impulsa el avance, pero sin la visión, la cultura y el criterio de las personas, ese motor no sabría hacia dónde avanzar".

El director de Tecnología asume el reto: "Mi responsabilidad es asegurar que Mercadona esté preparada tecnológicamente para los retos de hoy y los que vendrán mañana. La IA es una herramienta excepcional, pero su impacto real depende de identificar con criterio dónde aporta valor en cada parte del proceso y de avanzar con una hoja de ruta clara".