Indesia Tech Day 2025: el sector industrial español busca su nueva brújula en la era del D.A.T.O.

Madrid acogerá este miércoles la primera edición del IndesIA Tech Day, una cita que nace con vocación inequívoca: ordenar el ruido, poner contexto y separar expectativas de realidad en un momento en el que la inteligencia artificial ha entrado de lleno en la agenda industrial española.

Bajo el lema “La IA y el D.A.T.O. - Decisiones, Algoritmos, Tiempo y Oportunidad”, la jornada (que cuenta con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL como media partner) reunirá a buena parte del ecosistema tecnológico y a compañías que están redefiniendo qué significa competir en entornos intensivos en datos.

El encuentro -que se celebrará de 10h a 14h en el Mr. Fox Studio, en el distrito madrileño de Chamartín- está impulsado por IndesIA, la alianza que agrupa a grandes compañías industriales y tecnológicas con el objetivo de acelerar el uso de datos y de IA en el tejido productivo. La sesión no solo aspira a ser un ciclo de ponencias, sino un ejercicio de co-creación: los participantes trabajarán en la elaboración del documento IndesIA Tech Day Insights 2025, un informe que se publicará tras el evento y que pretende sintetizar las tendencias que marcarán el próximo año.

La apertura correrá a cargo de Iñaki Tabernero, CTO de IndesIA, responsable de la estrategia tecnológica que la organización despliega en torno a IA, datos e Industria 4.0. Su bienvenida marcará el tono de la jornada: un punto de encuentro para debatir con franqueza sobre retos técnicos, impactos reales y decisiones empresariales que ya no pueden posponerse.

De los chatbots a los agentes cognitivos

La primera gran sesión, liderada por Julia Hernández, AI Specialist de Google Cloud, se centrará en uno de los debates más urgentes en las empresas: la transición desde los chatbots tradicionales hacia agentes cognitivos que entienden contexto, razonan y ejecutan tareas complejas. Hernández profundizará en las arquitecturas necesarias para escalar estos sistemas y en cómo vencer sus limitaciones actuales mediante técnicas como RAG, el uso de LLMs conectados a Live APIs o la orquestación de herramientas de negocio. También abordará los desafíos menos visibles -latencia, gobernanza, multimodalidad- que están condicionando la adopción real de estas soluciones en la empresa española.

La segunda intervención, a cargo del experto en IA y ciberseguridad Jordi García, tocará una de las cuestiones más críticas y, paradójicamente, menos visibles: cómo proteger sistemas de IA en entornos industriales donde los fallos no son anecdóticos, sino estructurales. Desde ataques adversariales (data poisoning, model inversion, prompt injection) hasta vulnerabilidades en pipelines de MLOps, García expondrá cómo la expansión de modelos distribuidos, LLMs corporativos y edge computing abre nuevos vectores de ataque. También mostrará ejemplos reales y reflexionará sobre la presión creciente que viven CISO, CTO, CIO y CDAIO para equilibrar innovación con seguridad y gobernanza.

De la experimentación al entorno productivo

La sesión de Eduardo Ordax, una de las voces más influyentes en IA generativa en Europa, pondrá foco en el paso más complejo del ciclo de vida de la IA: llevar un modelo desde la experimentación con prompts hasta un entorno de producción robusto y auditable. Ordax analizará los errores más comunes que cometen las empresas al desplegar IA generativa y presentará la idea del agente interno como capa de control que evita comportamientos inesperados, aporta trazabilidad y añade una gobernanza alineada con los riesgos operativos reales.

El tramo final de la jornada estará dedicado a un taller interactivo liderado por Multiverse Computing, startup española de deep tech convertida ya en referente internacional. Sus expertos Gorka Unamuno y Alejandro Barredo compartirán cómo la convergencia entre IA, computación cuántica y optimización híbrida está redefiniendo la eficiencia energética de los modelos de IA. Tecnologías como CompactifAI, capaces de comprimir LLMs hasta un 95 %, serán protagonistas de un debate que trasciende lo experimental para tocar sectores concretos como energía, finanzas o industria avanzada. Un anticipo de hacia dónde se dirige el impacto real del deep tech europeo.

La jornada culminará con la presentación de las líneas maestras del informe IndesIA Tech Day Insights 2025, resultado del trabajo conjunto entre ponentes y asistentes. Será un documento que condensará lecciones, tensiones y predicciones sobre la IA que llega: más gobernada, más industrial, más conectada a datos reales… y sometida, como nunca antes, al imperativo de demostrar valor.