Los top semanales del Índice de la Digitalización: un robot ‘insecto’ que flota sobre el agua y monitoriza su calidad

Tiene aspecto de insecto y se desliza sobre el agua sin dejar apenas una diminuta onda a su paso, pero en realidad se trata de una nueva generación de robots que se adaptan a entornos donde el ser humano tiene difícil llegar.

Los han ideado investigadores de la Universidad de Virginia, quienes han creado las primeras máquinas robotizadas que flotan directamente sobre la superficie del agua. En un futuro cercano, estos pequeños dispositivos podrían usarse, por ejemplo, para detectar contaminantes, analizar la calidad del agua o explorar zonas inundadas poco accesibles.

En el top 10 de esta semana, y más allá de los robots flotantes, es posible encontrar un método para crear materiales ultrarresistentes con impresión 3D, una máquina con forma de araña que construye casas en 24 horas, o cultivos de arroz más sostenibles a base de nano-selenio y menos fertilizantes.

Mientras tanto, y cuando tan solo restan dos meses para cerrar el año, este 2025 se consolida como un momento clave en la transformación del talento en España y en Europa.

La aceleración tecnológica se entiende ya en las empresas como un proceso inseparable de la capacidad de las organizaciones para atraer, formar y retener a perfiles altamente especializados, sin olvidar tampoco a la regulación.

En este sentido, y como se explica en el último informe al respecto publicado en Wake Up BOX, cuatro son los ámbitos que concentran la presión en este último trimestre del año, como es el caso, por ejemplo, de la IA generativa o de la ciberseguridad bajo los nuevos marcos normativos.

Robots que levitan en la superficie del agua

Si estos diminutos robots con apariencia de insecto pueden flotar sobre las aguas es debido a su innovador método de fabricación, bautizado como HydroSpread. Esta técnica crea películas flexibles directamente sobre el agua, lo que evita los daños que suelen producirse al transferirlas desde superficies rígidas.

A partir de esas láminas, los investigadores construyeron varios tipos de robots blandos capaces de moverse mediante movimientos de aletas o patas. Su ligereza y autonomía los convierten en herramientas prometedoras para la monitorización ambiental y la exploración en entornos delicados.

Además, de regreso a Europa, en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han desarrollado un proceso de impresión 3D que ‘cultiva’ metales y cerámicas dentro de un gel acuoso, lo que permite obtener estructuras extremadamente resistentes.

A diferencia de las técnicas tradicionales, este método crea primero un andamiaje de hidrogel que se impregna con sales metálicas, que posteriormente se transforman en nanopartículas químicamente. El resultado son materiales capaces de soportar hasta veinte veces más presión que los anteriores, con aplicaciones potenciales en energía, biomedicina y sensores de nueva generación.

Una ‘araña’ para construir casas en 24 horas

Inspirada en la naturaleza y en las necesidades urgentes de la Tierra y el espacio, Charlotte es una araña robótica creada por Crest Robotics y Earthbuilt Technology que bien podría revolucionar la construcción.

Ligera, autónoma y capaz de desplegarse en cualquier terreno, utiliza un sistema de fabricación de casas que compacta materiales disponibles a su alrededor, como arena, tierra o residuos reciclados, y levanta después estructuras sostenibles con un impacto mínimo en carbono.

Su objetivo es lograr edificar una vivienda de 200 metros cuadrados en solo un día, e incluso, en el futuro, poder hacerlo también sobre la superficie lunar.

Por su parte, investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst y de la Universidad Jiangnan, en China, han demostrado que el nano-selenio puede transformar la forma en que se cultiva el arroz.

Aplicado directamente sobre las hojas y tallos mediante el uso de drones, este mineral mejora en su versión nano la fotosíntesis del cultivo en más del 40%, fortalece las raíces y fomenta la presencia de microbios beneficiosos en el suelo.

Gracias a ello, las plantas utilizan el nitrógeno de manera más eficiente, reduciendo la necesidad de fertilizantes y disminuyendo hasta un 45% las emisiones contaminantes.

La gestión del talento, en cuatro claves

Este año 2025 se presenta como un punto crítico para el talento digital, y en este contexto cuatro son los ámbitos clave que dirigirán su rumbo en los próximos meses. Como se desprende del último informe sobre talento digital disponible en Wake Up BOX, el primero de ellos es la inteligencia artificial generativa, regulada por la nueva normativa europea conocida como AI Act.

Las empresas no solo deben implementar estas tecnologías de manera segura y transparente, sino también garantizar que sus empleados estén capacitados para usarlas correctamente.

El segundo ámbito crítico es la ciberseguridad. La normativa DORA, que regula la resiliencia digital en el sector financiero, y la directiva NIS2, que exige estándares mínimos de protección informática a numerosas organizaciones, generan una fuerte demanda de profesionales especializados.

Analistas de seguridad, gestores de riesgos y expertos en cumplimiento normativo son perfiles escasos y muy solicitados. El crecimiento del Instituto Nacional de Ciberseguridad en España o los eventos de formación masiva reflejan la urgencia de cubrir estas brechas y de fortalecer la seguridad digital de empresas y ciudadanos.

El tercer y cuarto ámbitos, por su parte, están relacionados con la sostenibilidad y la soberanía tecnológica. La obligación de las empresas de producir informes de sostenibilidad fiables, regulada por la normativa CSRD y los estándares ESRS, crea un nuevo espacio profesional híbrido donde se combinan finanzas, datos y sostenibilidad.

Al mismo tiempo, la competitividad europea dependerá de factores como la disponibilidad de expertos en semiconductores y sistemas embebidos, impulsados por programas como la Chips Skills Academy y el PERTE Chip en España.