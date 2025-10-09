Gestionar el negocio desde la palma de la mano: Square lanza el dispositivo definitivo para comercios y restaurantes

Square presenta esta semana en Nueva York sus nuevos productos para revolucionar y abrir la digitalización a todo tipo de comercios y restaurantes, desde corporaciones a pequeños negocios de barrio. Square

Square ha demostrado esta semana en Nueva York por qué se ha convertido en un líder tecnológico global en el que confían más de cuatro millones de negocios en varios continentes para ser más competitivos y llevar la experiencia del cliente al siguiente nivel.

La Ciudad que nunca duerme ha sido este 8 de marzo el escenario del lanzamiento a escala global de un revolucionario dispositivo que ayudará no sólo a los grandes comercios y restaurantes, sino también a los negocios más pequeños, esos que conforman los barrios de cada ciudad, a exprimir todo el potencial que brinda la tecnología.

La compañía cofundada hace 16 años por Jack Dorsey fue pionera en desarrollar el primer lector de tarjetas para dispositivos móviles, decisivo para democratizar el sector de los pagos digitales. Desde 2009, la empresa ha ido sumando herramientas que van mucho más allá de los pagos presenciales: desde la gestión de empleados y el comercio online, hasta la gestión de inventario y análisis con inteligencia artificial.

El anuncio realizado este 8 de octubre supone un punto de inflexión que dará a comercios y restaurantes una herramienta definitiva para ser más competitivos y mejorar la atención que se brinda al cliente para una experiencia aún más satisfactoria y personalizada.

Se trata de Square Handheld, su dispositivo TPV portátil más potente hasta la fecha, que viene a revolucionar el sector fintech en este nicho de mercado.

Además de combinar "un diseño elegante y resistente con un software completo y versátil, Square Handheld permite a los negocios administrar todas sus operaciones estén donde estén, desde los pagos hasta las operaciones internas", ha explicado la compañía en un comunicado.

Ya sea una acogedora cafetería, en un restaurante, en un local de comida rápida muy concurrido o en una de esas tiendas locales que dan vida a cada ciudad, Square Handheld ofrece a los negocios de todos los tamaños una solución potente para que el negocio siga creciendo.

Potencia y portabilidad en un solo dispositivo

Square Handheld está diseñado para negocios con operaciones complejas y de ritmo acelerado. Ofrece un formato ergonómico y de bolsillo -pesa solo 315 gramos y tiene 1,57 cm de grosor- y cuenta con la certificación IP54, lo que garantiza su resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua. Equipado con una gran pantalla táctil de 6.2” con Corning® Gorilla® Glass y una batería diseñada para rendir durante toda la jornada, Square Handheld incorpora funciones avanzadas.

Entre ellas, un sistema completo de procesamiento de pagos, compatible con pagos sin contacto (NFC) y tarjetas con chip, junto con una integración fluida con el ecosistema de software de Square, lo que simplifica la gestión del negocio como nunca antes.

También incorpora el escaneo de códigos de barras para pagos rápidos, lectura de tarjetas regalo y gestión eficiente del inventario.

Por último, es importante destacar su cámara de 16 MP para fotografiar nuevos productos y actualizar fácilmente el catálogo de artículos y el inventario.

Software para todo tipo de negocios

En definitiva, "es portátil, fiable y potente. Con Square Handheld, los negocios y su equipo consiguen la agilidad y eficiencia necesarias para evitar problemas de gestión y ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes", indican desde Square.

"Esto beneficia tanto a aquellos restaurantes que atienden mesas y quieren gestionar su negocio desde la palma de su mano, como a las tiendas que manejan inventarios amplios y buscan ofrecer a sus clientes la opción de pagar desde cualquier punto del establecimiento".

Square Handheld funciona con la nueva app unificada TPV Square, que reúne años de innovación en comercio y tecnología en un solo y potente centro de control concebido para negocios de cualquier tipo y tamaño.

El software cuenta con un nuevo diseño y ahora ofrece siete modos diferentes para que cada negocio pueda personalizar su experiencia con funciones específicas del sector al que pertenece —como el modo comercio, o los modos servicio de mesa o servicio de barra para restaurantes— y añada modos nuevos o cambie fácilmente a otros cuando sus operaciones lo requieran.

Fácil integración en los flujos de trabajo

Las funciones específicas del dispositivo, como las configuraciones rápidas para ajustes sencillos y las notificaciones en tiempo real, hacen que Square Handheld pueda integrarse fácilmente en cualquier flujo de trabajo y mejorarlo, especialmente en restaurantes y comercios, que representaron el 78% del volumen bruto de pagos de Square en Europa durante el 2024.

«Es un dispositivo mucho más fino, más pequeño; cabe en la mano y en el bolsillo. ¡Es súper práctico! Podemos coger comandas, podemos cobrar… Nos vamos a ahorrar miles de pasos al día", asegura Eugeni de Diego, propietario de Colmado Wilmot, Bar Lombo y Pintarroja Menorca.

"¡Un éxito! La verdad es que no pesa nada y la batería dura todo el día. Lo cargas por la noche y te olvidas hasta el cierre", añade.

"Si en el restaurante vendéis productos, tiene cámara y escáner: con un solo clic podréis escanear el código de barras y el artículo estará listo para vender".

Nuevas herramientas

Además de Square Handheld, Square también lanza un conjunto de nuevas funcionalidades para ayudar a los restaurantes a simplificar los pedidos, mejorar la experiencia de sus clientes y ofrecer un servicio en mesa más personalizado y eficiente:

Por una parte, la integración con CoverManager: mediante la vinculación de TPV Square con CoverManager, la plataforma de gestión de reservas líder en España, los restaurantes pueden ofrecer una experiencia más fluida y personalizada a sus clientes. Esta integración permite, entre otras cosas, que el servicio comience más rápido gracias a la apertura automática de las mesas y que el personal pueda ofrecer un mejor servicio gracias al acceso instantáneo a los datos de los clientes desde el propio TPV.

También permite realizar combos: los distintos negocios pueden crear paquetes predefinidos y flexibles de artículos que se venden juntos a un precio fijo (por ejemplo, el menú del día) para agilizar el proceso de pago.

Por último, organización de los modificadores: los restaurantes pueden ahora definir y controlar el orden en que se muestran sus conjuntos de modificadores directamente desde su panel de control, creando así cartas personalizables y agilizando los pedidos.

En definitiva, una apuesta por brindar la tecnología más puntera en el sector de los pagos digitales a todo tipo de empresas que marca un antes y un después.