Expo AgriTech 2025: tecnología, datos y sostenibilidad para un nuevo modelo agrícola

La agricultura española encara una época de cambios e incertidumbre. Lo hace entre la presión climática, la necesidad de eficiencia hídrica y de insumos, y la obligación de seguir siendo competitiva en un mercado global cada vez más exigente. Y la respuesta, en muchos de esos casos, viene de la innovación y la digitalización.

En este marco, Málaga acogerá del 28 al 30 de octubre la segunda edición de Expo AgriTech 2025, una cita que busca poner foco -con datos, demostraciones y casos reales- en cómo la tecnología ya está cambiando el día a día del campo.

Bajo el lema “Innovar, la nueva forma de cultivar”, la organización prevé reunir a más de 8.000 profesionales y más de 200 firmas expositoras en 12.000 metros cuadrados (un 30% más que en la primera edición) con novedades centradas en maquinaria avanzada, digitalización y sostenibilidad.

La feria enfatiza el “aprender haciendo”. Así pues, la Explotación 4.0 permitirá recorrer una finca digitalizada en tiempo real; un Olivar 4.0 mostrará las diferencias entre los modelos tradicional, intensivo y superintensivo con monitoreo digital; y el Invernadero Tech del Centro Tecnológico Tecnova ofrecerá una instalación 360º sobre cultivo intensivo bajo techo.

La programación se completa con la Experiencia Agrícola 4.0, que incluye visitas a la Estación Experimental ‘Las Palmerillas’, ‘La Mayora’ y al Centro IFAPA de Málaga.

El componente formativo se refuerza con iniciativas de La Vega Innova: el taller DigiPoda (poda de almendros en realidad virtual) y el AgriHack Sprint, un hackathon con retos reales cuyo equipo ganador accederá al programa de aceleración de startups de la plataforma.

Congreso AgriTech 4.0 y foco sectorial

En paralelo, el Congreso AgriTech 4.0 reunirá a más de 400 ponentes de compañías como Danone, Carrefour, Pepsico, COVAP, Anecoop, Deoleo, Cerealto, Pistacyl, Biosasun u Olivérica, junto a investigadores del CSIC y representantes institucionales.

Los ejes temáticos pasan por PAC, aranceles y UE-Mercosur, la adopción de IA e IoT, ciberseguridad en el agro, agricultura regenerativa, relevo generacional y liderazgo femenino y joven, así como la digitalización de cooperativas en el Año Internacional de las Cooperativas.

Habrá también un foro específico del olivar, con casos sobre IA aplicada a la predicción de calidad y volumen de producción, sensores y analítica para optimizar riegos y costes, y experiencias en almazaras que usan datos para mejorar la calidad del aceite y la eficiencia operativa.

Startups en el campo

Expo AgriTech mantiene el AgriTech Startup Forum como escaparate emergente y añade los Premios Chaleco Agricultor 2025, organizados con ASAJA y concebidos para reconocer a tres profesionales agrícolas que destaquen por innovación, sostenibilidad y tecnología en sus explotaciones.

La organización, que cifra en más de cinco millones de euros el impacto económico de la edición pasada en Málaga, ha desplegado además una app con el catálogo de innovaciones, agenda detallada y alertas de sesiones; los expositores dispondrán de otra aplicación para gestionar contactos y medir el retorno.