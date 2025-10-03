Marketing, inteligencia artificial y redes sociales viajan en la maleta de TIS 2025

La ciudad de Sevilla será de nuevo el escenario de la sexta edición del TIS-Tourism Innovation Summit, un evento que cada año trata de mostrar la profunda transformación que vive el sector turístico, uno de los principales activos de la economía española que ya aporta más del 12 por ciento del PIB y que en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, supuso el 12 por ciento del empleo total de España.

Sin embargo, el turismo también enfrenta un mañana marcado por desafíos como la sostenibilidad, la gestión de destinos masificados o la escasez de mano de obra especializada.

Todo ello ha provocado una transformación del sector tan urgente como palpable ya hoy y que centrará la agenda de TIS 2025, con protagonistas como la inteligencia artificial, tecnología que en 2025 ya ha utilizado el 24% de los viajeros españoles para planificar sus vacaciones, duplicando la cifra del año anterior.

El impacto de esta tecnología, según el informe Connected Journeys: How Technology Will Transform Travel in the Next Decade, elaborado por Amadeus y la firma Opinium, será uno de los ejes temáticos del evento que tratará de mostrar cómo los líderes del sector turístico están utilizando la IA para reinventar la manera de inspirar, atraer y fidelizar a los viajeros.

Análisis predictivo, gestión de la afluencia de visitantes o promoción de destinos en diversos idiomas. Las aplicaciones de la IA al sector son múltiples y para analizarla TIS 2025 contará con expertos como Fernando Gallardo, secretario general de Alianza Hotelera, que expondrá casos de éxito en los que el diseño de experiencias únicas, con tecnologías como la inteligencia artificial, ha logrado marcar realmente la diferencia, porque "los viajeros de hoy ya no quieren simplemente ver un destino, quieren vivirlo", afirman desde TIS.

Contenidos personalizados, marketing de 'influencers'

IA que también está siendo una herramienta de gran valor para la generación de contenidos y su difusión en redes sociales, un canal que cobra cada vez más importancia entre los viajeros para elegir sus destinos y alojamientos. Con ayuda de la IA, las empresas turísticas pueden generar contenidos cada vez más personalizados y responder mejor a las demandas de su audiencia.

De ello, entre otros, hablarán en TIS2025 Anna Grigoryan, Managing Director Mobility and Experiences de HBX Group, Dan Christian, Host & Founder de Travel Trends Podcast o marcas nativas digitales que ya integran la IA en su día a día para anticipar tendencias, personalizar ofertas y optimizar operaciones en tiempo real, como mostrarán Alessandro Petazzi, CEO de Lastminute.com; Pere Vallés, CEO de Exoticca; y Andrea D’Amico, CEO de WeRoad.

Tecnologías que están propiciando también un nuevo marketing en el sector turismo que también será uno de los temas estrella de la próxima edición del evento. En ese sentido, el informe `Viajes y Turismo en un Punto de Inflexión: Principios para un Crecimiento Transformador´, del Foro Económico Mundial ya apunta al marketing como un motor clave de transformación en la industria turística.

Estrategias y campañas más precisas permiten a los destinos y las organizaciones turísticas diseñar propuestas especializadas, adaptarse mejor a la estacionalidad y conectar de forma más eficaz con los viajeros, afirma el informe.

Uno de los paneles celebrados en TIS en una imagen de archivo.

Algo que tratarán de demostrar expertos como Carlos Hernández, Group Vertical Director de TikTok; Zuriñe Eguizábal, Senior Industry Manager Travel en Google o Xavier Pin, CMO de Waynabox e Ismael García, CMO de Civitatis, que abordarán cómo el marketing de influencers está ganando cada vez más peso en la industria.

Y precisamente el marketing es también protagonista de una de las novedades del próximo TIS-Tourism Innovation Summit ya que los Tourism Innovation Awards 2025, galardones que reconocen los proyectos más innovadores de empresas turísticas y compañías tecnológicas, este año estrenarán la categoría Martech Innovation Award para reconocer las campañas más innovadoras y efectivas de marketing, aquella que utilizan "nuevos canales, estrategias basadas en datos y enfoques creativos y medibles para alcanzar segmentos específicos de turistas, estableciendo así nuevos estándares de excelencia en marketing turístico", explican desde la organización del TIS.

Una tecnología que no elimina la esencia de la hospitalidad que realmente marca la diferencia: la calidez, la empatía y el trato humano, como podrá también comprobarse a lo largo de ponencias y mesas de debate sobre cómo "conectar con un viajero que ya no busca únicamente inspiración o buenos precios sino también propósito, autenticidad, conexión emocional y un verdadero sentido de comunidad", añaden.

“La adaptación del turismo a las últimas innovaciones y tecnologías; la aplicación de la IA en la planificación del turismo; la importancia de cultivar estrategias de sostenibilidad y sociales; la regeneración turística para crear valor en las comunidades locales; y la capacidad de saber satisfacer las nuevas demandas de los viajeros, que van en línea con experiencias personalizadas y transformadoras”, son algunos de los temas que abordará la edición de este año, según desgrana Silvia Avilés, directora de TIS.

Viajes con propósito, narraciones inmersivas, actividades prácticas, participación digital e itinerarios personalizados son tendencias que tendrán su espacio también en TIS 2025, a través de la experiencia de más de 400 líderes nacionales e internacionales, en una edición que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre y a la que se espera acudan más de 8.000 profesionales para, bajo el lema ‘Innovation in motion, tourism reimagined’, compartir un auténtico viaje al futuro.