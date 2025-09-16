Gema Traveria: "The District es la gran cita internacional del capital del ‘real estate’ con pulmón europeo"

En el Hall 4 de Fira Barcelona-Gran Via se están ultimando los detalles para recibir a los más de 14.000 asistentes que está previsto que visiten, del 30 de septiembre al 2 de octubre, la cuarta edición de The District.

“Es el gran encuentro internacional del real estate, centrado en el capital y con un pulmón repleto de proyectos europeos”, asegura Gema Tavería, directora del evento.

Con el capital inversor como protagonista, arropado por una completa representación de activos y servicios, la organizadora del encuentro, Nebext, articula una repleta agenda que tiene como principal objetivo generar oportunidades de negocio entre los actores del sector.

The District World Summit 2025, el mayor congreso de capital inmobiliario de Europa, reunirá a más de 450 expertos internacionales en cinco auditorios simultáneos.

También se ofrecerá a los asistentes foros verticales para cada activo, sesiones específicas sobre macrotendencias o situación económica, y encuentros one-to-one destinados a impulsar el networking. “Aquí es donde se define el futuro del sector”, afirma Travería.

Más global

En The District no encontraremos expositores. “Esta es una de las características diferenciales del evento. No tenemos stands, sino áreas de hospitality donde las empresas trasladan su oficina durante tres días para generar contactos y reuniones”, explica. Travería incide en la rápida internacionalización que está viviendo el evento en cuanto a empresas asistentes, que este año superarán el 60% conseguido en la edición anterior.

La directora de este congreso asegura que el joven evento se propone consolidarse como el principal encuentro del sector inmobiliario en el sur de Europa, incrementando año tras año su influencia a nivel global.

Pasillos de The District 2024.

“Nuestro propósito es atraer visitantes de otros continentes, sobre todo de Latinoamérica, aprovechando que family offices de estos países están realizando fuertes inversiones en vivienda en España”, recalca.

Las cifras de la edición anterior corroboran el interés que genera The District en países como Reino Unido, que aportó un 18% de los visitantes; Países Bajos, con un 8%; o Alemania, con un 5%, idénticos porcentajes que anotaron los visitantes de Latinoamérica, Oriente Medio, Asia o Norteamérica.

Ámbitos tractores

La salud actual del sector o el futuro que le espera son cuestiones que presidirán muchas de las intervenciones de reconocidos ponentes que estos días estarán presentes en los escenarios de The District. “Este año destacará todo lo que hace referencia a vivienda asequible, una cuestión social que preocupa en España y que se reproduce en muchos países europeos. Alrededor de esta problemática seguro que será muy interesante escuchar las propuestas de solución de las promotoras”.

Otros activos que generarán interés entre los inversores son “la logística, por la rápida evolución del comercio electrónico a nivel global; y los centros de datos, por la necesidad de gestión del gran incremento de datos”, apunta Travería, mientras que por área geográfica, “el sur de Europa sigue ofreciendo un potencial de negocio muy interesante en todo lo relacionado con el turismo y la hospitality”.

También genera interés entre los inversores el parque de oficinas “totalmente obsoleto y que necesita reescribir el concepto, dotándolo de valores añadidos tanto por lo que se refiere a ubicación como en servicios”.

Pero, advierte Travería, “cualquier espacio que hoy en día necesite una transformación tiene que ir acompañado de los principios de sostenibilidad. Los inversores no tendrán en cuenta la transformación de espacios que no disponga de ratios normativos de sostenibilidad incluidos”.

La digitalización avanza

La tecnología y la innovación, presentes en todas las ediciones de The District, también tendrán este año mucho que decir. “Hemos visto una gran evolución en las proptech y de las soluciones que aportan, resultado de una digitalización del sector que avanza a pasos agigantados. “Estos días veremos ideas muy innovadoras y disruptivas, soluciones que incluyen ya inteligencia artificial específica para el sector”.

Otro aspecto destacado que han aportado estas emergentes es la posibilidad de inversión en el sector. “Hasta ahora, esto era sinónimo de grandes tickets de entrada, pero la llegada de las emergentes y el crowfunding han actuado de atracción para cifras que antes derivaban hacia otros sectores. Las emergentes han hecho posible que cualquier persona pueda convertirse en inversor en real estate”.

Italia es el país invitado de la edición de este año. “Está llevando a cabo desarrollos urbanísticos muy interesantes y, además, es un potente polo de atracción de inversiones del ámbito de la hospitality. Nos pareció muy interesante que representantes del sector pudieran venir a presentar sus propuestas, involucrar su ecosistema en The District”.

Acuden al evento representantes institucionales de Roma y Nápoles, que participarán en sesiones específicas destinadas donde revelarán el potencial del país y darán pistas de lo que busca el inversor italiano en el resto de Europa.

“The District no es un congreso, no es una feria, es un conjunto de oportunidades para generar más negocio con el proveedor de capital en el centro”, sentencia su directora.