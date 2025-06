De árboles artificiales a los chips del IMEC: el DES 2025 se despide como enlace entre tecnología, industria y sociedad

Pocas ciudades europeas pueden presumir de aglutinar, durante tres días, la intersección soñada entre tecnología, industria y sociedad. Málaga, con su sol mediterráneo y su ADN cada vez más digital, lo ha logrado por cuarta vez con el Digital Enterprise Show, siendo el lugar donde se entremezclan chips y algoritmos, ciencia básica y aplicaciones industriales, inteligencia artificial y geopolítica. Una buena muestra, en definitiva, del pulso digital de nuestros tiempos, que ha anotado además su mejor edición en cuanto a asistencia: 17.639 personas han pasado por la feria en algún momento.

La mención a los semiconductores no es baladí, puesto que uno de los ponentes estrella de esta edición ha sido Jo De Boeck, vicepresidente ejecutivo y Chief Strategy Officer del instituto belga IMEC, bien conocido en nuestras fronteras por la extensión de su ecosistema a Málaga.

"Lo que vamos a construir en España es mucho más que un laboratorio; es un punto de encuentro para todo un ecosistema europeo de innovación", afirmó De Boeck, quien explicó que Europa "necesita mantener el ritmo de la innovación en algoritmos y tecnología", advirtiendo de los puntos débiles que la pandemia y la crisis geopolítica pusieron de manifiesto en la cadena de suministro de chips.

En ese sentido, el nuevo centro de IMEC en Málaga será parte de las pilastras del Chips Act europeo, acogiendo una de las líneas piloto para el desarrollo de semiconductores avanzados, en ámbitos como la fotónica, la computación cuántica, la integración heterogénea o los chips para IA. “Estamos hablando de una inversión de más de 2.500 millones de euros con el objetivo de acelerar la transferencia tecnológica desde la investigación hacia la producción”, recalcó De Boeck. “No se trata sólo de construir fábricas o laboratorios, sino de crear una fábrica de ideas, de talento y de colaboración real. Europa necesita una autonomía estratégica abierta y viva. Y Málaga puede ser uno de sus motores”.

Pero si esos números son ingentes, el directivo no es ajeno a la triste realidad que vive el sector de las deep tech en Europa, y España en particular: “Los tickets semilla de 20 millones de euros no son una rareza en este sector. Necesitamos una comunidad de VCs alineada con el riesgo y el potencial”. Ahí queda la apelación, para que recojan el guante tanto inversores como gobiernos que deben facilitar esas apuestas.

Premiar la excelencia en digitalización

El DES 2025 busca conectar personas relevantes y expandir conocimiento y casos de éxito, pero también reconocer y destacar a quienes están pregonando con el ejemplo. Así es como se entienden sus célebres European Digital Mindset Awards, patrocinados por DISRUPTORES, que pusieron rostro a quienes ya están cambiando el mundo con soluciones concretas.

Impacto de 30 millones de euros Con la celebración de DES2025, se ha generado un impacto económico de más de 30 millones de euros para la capital de la Costa del Sol. Entre el resto de cifras destacadas encontramos la participación de 612 expertos que se han reunido en el Digital Business World Congress, y las 681 innovaciones digitales que han expuesto 408 firmas.

Entre ellos, la farmacéutica GSK se llevó el premio a la Mejor Transformación Digital Empresarial por su uso de IA en investigación médica, producción y atención al paciente. Por su parte, Telos, la revista de Fundación Telefónica, fue reconocida por su labor divulgativa sobre el impacto de la IA en la democracia.

También brillaron proyectos con enfoques sociales y sostenibles. Biotonomy, una startup malagueña, sorprendió con su proyecto TreeHub, un “árbol urbano móvil” impulsado por inteligencia artificial capaz de capturar CO₂, generar energía y purificar el aire. Mientras tanto, la aplicación SIRAJ2, desarrollada por la Diputación de Málaga para facilitar el acceso móvil a antecedentes penales por parte de fuerzas de seguridad, se llevó el galardón a la mejor innovación pública.

En la categoría de startups disruptivas, CloneByMe triunfó con sus avatares hiperrealistas que permiten a cualquier pyme crear asistentes virtuales personalizados sin conocimientos técnicos.

Los parques tecnológicos como catalizadores

Es cierto que el grueso de la feria lo constituyen los CIOS y otros ejecutivos de alta dirección, junto a sus interlocutores de grandes tecnológicas. Pero no es menos relevante el papel de los parques científicos y tecnológicos españoles, presentes a través de su patronal APTE, con medio centenar de entidades representadas. Entre ellos, la directora de Málaga TechPark, Natalia Pérez, recuperó el acuerdo con IMEC que “posiciona a la ciudad como nodo clave en la industria europea del chip”.

Desde el País Vasco, Marian Ibarrondo, del Parque Tecnológico de Euskadi, subrayó su apuesta por tecnologías como la computación cuántica —gracias al único centro de IBM en Europa ubicado en Donostia—, la ciberseguridad y la IA aplicada a la industria. Y desde Salamanca, Pedro José Martínez Córdoba expuso el trabajo de Salamanca Tech en biotecnología, destacando investigaciones en cáncer de colon y proteína alternativa para alimentación animal.

Además, en las mesas redondas promovidas por la Plataforma DISRUPTIVE, los asistentes reflexionaron sobre cuestiones éticas, barreras tecnológicas y el papel del sector público como palanca —o freno— del cambio.