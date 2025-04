La construcción se alía con la tecnología para avanzar hacia un nuevo escenario industrial en REBUILD

El recinto de IFEMA en Madrid ha vuelto a ser, un año más, el escenario escogido para la celebración de la mayor feria de Europa sobre construcción industrializada, REBUILD. Esta cita se ha convertido, edición tras edición, en un escaparate sobre las tendencias innovadoras que se están afianzando en el sector de la vivienda, pero también sobre los desafíos que acechan y las fórmulas que se pueden abordar para afrontarlos.

La celebración de este encuentro se produce, además, en un contexto en el que, según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la población española y en el que, desde el Banco de España, afirman que se necesitan 600.000 hogares para cubrir la demanda residencial.

Así, desde ayer, 23 de abril y hasta el próximo día 25, expertos de todas las ramas de esta industria, tanto del ámbito privado como del público, se han congregado y se congregarán en los diferentes pabellones habilitados para ahondar en las estrategias comunes que pueden llevar a cabo el sector, la administración, la promoción inmobiliaria y el entorno financiero para reforzar la oferta habitacional. En total, los organizadores avanzan que se darán cita más de 27.000 profesionales.

El inicio del evento ha corrido a cargo de la directora del mismo, Gema Travería, así como del director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, que también tiene lugar en el marco de REBUILD, Ignasi Pérez. Ambos han destacado el papel de la cita, que se enmarca bajo los conceptos de digitalización, industrialización y sostenibilidad, como un escenario en el que los actores del ecosistema pueden sumar esfuerzos para generar nuevas oportunidades de negocio que ayuden a impulsar la transformación del sector.

En este sentido, han precisado que las 634 firmas que se darán cita a lo largo de los tres días, así como los más de 700 expertos internacionales que participarán en el Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, avanzarán más de 2.400 soluciones innovadoras basadas en conceptos como los gemelos digitales, la tecnología de sensores e incluso el hormigón inteligente, con las que se intentará dar respuesta a problemas como el de la vivienda o el de la falta de talento en el sector.

Un instante durante la inauguración de REBUILD 2025. DISRUPTORES

Por otro lado, en la inauguración oficial han participado la vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro; el delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González; el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el consejero de Vivienda, Transporte de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, el embajador de la Embajada de Austria, Enno Drofenik; y el presidente de REBUILD, David Martínez.

En su turno, Martínez ha puesto el foco en el problema de la vivienda y ha señalado que la "solución es clara": el cambio del modelo productivo de la edificación hacia la industrialización de la mano de la tecnología y la innovación. "El reto es común y la respuesta debe ser colectiva", ha afirmado, insistiendo en la importancia de unir fuerzas entre el sector público y el privado.

En la misma línea, Drofenik ha señalado que la resolución de los desafíos asociados a la promoción de la vivienda asequible requiere de un esfuerzo colectivo. Mientras, Alfaro ha apuntado las claves del proyecto de vivienda que ha llevado a cabo su región en los últimos años y ha puesto el foco en la importancia de no dejar atrás a los colectivos más vulnerables.

Por su parte, González ha señalado la apuesta de Madrid por la construcción industrializada que, en sus palabras, no solo es una "mejora técnica", sino un "cambio en la forma de concebir y ejecutar las construcciones" que mejora la sostenibilidad y la eficiencia. Aquí, ha destacado el papel de las administraciones públicas no solo como reguladoras, sino como promotoras, financiadoras y generadoras de confianza. De acuerdo con González, Rodrigo ha afirmado que este modelo no es una sugerencia, sino una necesidad para evolucionar hacia una industria con una producción más eficaz que permita escalar proyectos, algo que en el sector de la vivienda "marca la diferencia".

Por último, Lucas ha reconocido que los datos atestiguan que el país está aún muy lejos de conseguir suplir la demanda, pero ha matizado que el trabajo que se está llevando a cabo desde las administraciones públicas junto al sector privado está "dando sus frutos" y apunta hacia "una dirección correcta y adecuada". Por ejemplo, ha señalado que en 2024 se ha alcanzado la mayor producción de vivienda de obra nueva en los últimos 12 años y la protegida ha aumentado más de un 60% en este último ejercicio."Tenemos la obligación de seguir esforzándonos en construir viviendas, pero no lo podemos hacer de cualquier manera, lo tenemos que hacer con la calidad necesaria", ha insistido. "Aquí es indispensable la industrialización".

De la industrialización a la sostenibilidad

En la primera jornada del evento una de las temáticas protagonistas ha sido la industrialización, un modelo que, según han afirmado los participantes, permite reducir los tiempos de espera, incrementar la productividad y optimizar los recursos y, así, maximizar de un modo más eficiente la nueva promoción. Sobre este tema se han celebrado varias conversaciones, entre ellas una relativa al papel de la colaboración público privada en este segmento.

A ella se ha sumado la tecnología, que ha estado muy presente esta primera jornada de la feria con ponencias en las que expertos del sector se han planteado cómo las herramientas digitales pueden transformar los procesos dentro de la construcción, desde la reformulación de aspectos tradicionales hasta la introducción de nuevas oportunidades. Aquí, por ejemplo, se ha debatido sobre el Pasaporte Digital de Producto (DPP) como una herramienta que ayude a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia y, sobre todo, la transparencia en la cadena de valor.

Junto a ella, y muy relacionada con la anterior, otra de las más nombradas ha sido la sostenibilidad. A lo largo del día, los expertos han reflexionado en varias ocasiones sobre cómo reducir el impacto medioambiental en este sector, coincidiendo en que la digitalización es una de las grandes aliadas en este campo. En concreto, se ha mencionado de forma recurrente a la inteligencia artificial como una de las soluciones que permitirá avanzar hacia edificios más conectados e inteligentes, pero también energéticamente eficientes.

Este primer día también se han expuesto casos concretos como el de Navarra, a través de una ponencia en la que ha participado su directora general de Vivienda, Elga Molina, junto a otros expertos de la industria; o el de Terrassa (Barcelona), donde se ha presentado un caso de colaboración público privada en viviendas de protección oficial.

También, han tenido su espacio otras localizaciones internacionales como Austria, que ha sido el país invitado, cuyos representantes han dado a conocer los materiales y las tecnologías sostenibles a las que están recurriendo las empresas de dicho país para marcar la construcción del futuro; y, en concreto, su capital, Viena, con una ponencia dedicada específicamente a su posición como referente en vivienda social.

La colaboración entre el sector público y el privado ha sido, de hecho, otra de las grandes temáticas que se han tratado en esta primera jornada de REBUILD, con diferentes expertos contando los proyectos que han llevado a cabo en los últimos años a través de este modelo. Relacionado con esto, lo público también ha estado presente a través de conversaciones centradas en las políticas relacionadas con este sector, desde la implementación del PERTE centrado en vivienda, los cambios en la fiscalidad o las próximas normativas comunitarias.

Una de las notas más interesantes del miércoles ha sido la presentación del arquitecto Dominique Perrault, que ha desgranado las particularidades del diseño de casi 3.000 viviendas de la villa olímpica para la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Perrault ha hecho un recorrido por este proyecto, los desafíos, las necesidades y las decisiones arquitectónicas por las que se apostó durante su desarrollo. También, ha presentado las novedades que introducirá la renovación de la Caja Mágica.