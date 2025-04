Luis Miguel Martín, CIO de Sercotel: “No tenemos 'legacy', y eso para la transformación digital es oro puro”

Luis Miguel Martín Montes es licenciado en químicas, un origen diferente para un CIO como él que lleva 25 años al frente de la digitalización de algunas de las grandes multinacionales catalanas. En su haber figura la gestión de la tecnología del Grupo Damm, Selenta, Serunion o, actualmente, el grupo hotelero Sercotel. Una trayectoria envidiable que combina con el liderazgo de diferentes comunidades de directivos en TI, siempre con una sonrisa en la boca y su ritmo incansable.

Aunque quizás habría que definirlo como un puro constructor, porque no es la primera ocasión en que este CIO ha tenido que montar desde cero su equipo y estrategia digital: "Me incorporé a Sercotel a finales de 2023, después de que me llamara José Rodríguez Pousa [su presidente]. Y lo que me encontré es que había un departamento de infraestructuras, pero todas las aplicaciones se gestionaban en cada una de las áreas. No había un departamento de TI como tal, que fue lo mismo que me pasó en Selenta, que también tuve que montar el área desde cero".

Sercotel es una marca que, quizás sin hacer mucho ruido, ha construido una red de más de 80 hoteles —en propiedad, gestión o franquicia— y un modelo muy orientado al viajero urbano. Y, como toda empresa en crecimiento que se precie, ve la necesidad de enfrentar una transición hacia ser un grupo más ágil, digital y centrado en el cliente, con la tecnología como el hilo conductor. Y Luis Miguel Martín, su tejedor.

Pero empezar desde cero y con esta panorámica inicial tenía que tener alguna ventaja escondida para este CIO. En este caso, que toda la arquitectura ya era cloud. "No tenemos legacy, y eso para la transformación digital es oro puro. Teníamos Oracle Opera Cloud, Salesforce, Workday, todo en la nube. Pero claro… estaban sin integrar", apunta el ejecutivo, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. "Lo que más he hecho estos meses es crear una capa de orquestación, integrar, armonizar. Había buenos sistemas, pero no coordinación entre ellos".

Huelga decir que a Luis Miguel Martín Montes ni se le ha pasado por la cabeza revertir esa apuesta decidida por la nube: "Hubiera sido un dispendio brutal repatriar todo a on-premise. Además, estamos creciendo. En ese contexto, el cloud es lo que más sentido tiene por agilidad, escalabilidad y velocidad".

Sercotel confía principalmente en la infraestructura de Microsoft Azure, pero su CIO no cierra la puerta a una estrategia multicloud y a ser completamente dependiente de los servicios en la nube pública: "Vamos a revisar qué hacemos con un pequeño CPD que aún tenemos. Si lo migramos, podríamos estar cerca del 100% cloud este mismo año. No es una quimera".

En el epicentro de su estrategia cloud está el PMS (Property Management System) de Oracle, Opera Cloud, que cubre la atención al público, reservas, check-in/checkout, asignación de habitaciones e incluso la política de tarifas: "Cuando llegué, me encontré que ya se había implantado en 48 hoteles en menos de un año. Y me sorprendió, porque somos capaces de implantarlo en dos días por hotel. Dos días, contando la integración, formación y puesta en marcha. Eso con otras tecnologías hubiera llevado años", explica el directivo.

Integrar para tener una visión de conjunto

Superado el gran reto de muchos otros CIOS en el paso a la nube, el gran reto que tiene sobre la mesa Luis Miguel Martín es la ya mentada integración de sus actuales soluciones en un esquema que aporte valor a la empresa y, sobre todo, que permita tener una visión de conjunto de lo que sucede en la hotelera.

"Por ejemplo, teníamos una herramienta de business intelligence, pero solo para el área comercial. Ahora hemos creado un datalake común para toda la compañía, que armoniza los datos de todas las aplicaciones", con un gran proyecto de datos maestros en marcha, tal y como indica su CIO: "Es la base de todo. Si no tenemos datos maestros comunes, no podemos avanzar. Hacemos parches, sí, pero lo bueno vendrá cuando terminemos esa capa base, esperemos que este mismo año".

No es un desafío menor, teniendo además en cuenta que el equipo de Luis Miguel Martín es de apenas diez profesionales: "No somos técnicos puros, son perfiles que hacen más de business partner. La parte técnica la subcontratamos, pero el conocimiento lo tenemos dentro. La clave no está en el RPA o en la herramienta que uses, sino en conocer el proceso que estás automatizando".

Inteligencia artificial, pero con cabeza

¿Y cómo no sacar a colación el tema del momento, la inteligencia artificial? Aquí el CIO de Sercotel se moja, sin rodeos ni palabras grandilocuentes: "Hay mucho hype. Hace poco nos reunimos 40 o 50 CIOS para hablar del tema y no había ni un solo proyecto real. Pilotos sí, pero casos de negocio reales, muy pocos”.

Por ello, reivindica la necesidad de poner los pies en la tierra: "Nosotros estamos haciendo cosas pequeñas: modelos para prever cancelaciones, para priorizar propuestas de grupos según su rentabilidad… Cosas muy orientadas al dato. Pero nada de castillos en el aire", defiende Luis Miguel Martín.

Y sentencia: "El objetivo debe ser el caso de negocio. Meterte en esto sin tenerlo claro no tiene sentido. Muchas de las iniciativas que encajan ahí no son nada espectacular, pero son útiles... y rentables".

En paralelo a la IA, Sercotel ha lanzado dos iniciativas que muestran su ambición digital. Una es el proyecto Horizon, con el que remodelarán por completo su web, buscando mejorar la conversión y ofrecer una experiencia más fluida. La otra es un hub de innovación en colaboración con Seidor: "Queríamos generar cultura de innovación interna y, además, abrirnos a startups. Si de ahí sale algo, perfecto. Si no, al menos nos habremos agitado por dentro", afirma orgulloso.