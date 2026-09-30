Mercadona desarrolla una IA propia para programar y ya la utilizan más de 500 ingenieros

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LO ESENCIAL Las claves Mercadona ha desarrollado ATENEA, una plataforma de inteligencia artificial propia para el desarrollo de software, utilizada ya por más de 500 ingenieros. ATENEA integra modelos de IA con el conocimiento y los procesos internos de Mercadona, permitiendo la ejecución autónoma de tareas específicas en el ciclo de desarrollo. La plataforma incorpora información sobre las normas, herramientas y criterios de calidad de Mercadona para asegurar que las soluciones se adapten a sus procedimientos internos. El objetivo futuro es ampliar el uso de ATENEA a todo el ciclo de desarrollo y permitir la integración con modelos de IA de diferentes fabricantes.

Mercadona ha desarrollado ATENEA, una plataforma propia de inteligencia artificial orientada al desarrollo de software que ya utilizan más de 500 ingenieros de la compañía. La herramienta combina modelos de IA con el conocimiento, los procesos y los criterios técnicos internos de Mercadona para intervenir en distintas fases de la creación de aplicaciones.

ATENEA ha sido desarrollada por Mercadona IT, el área encargada de la digitalización tecnológica de la empresa. Su funcionamiento se basa en distintos agentes especializados que pueden asumir tareas concretas dentro del ciclo de desarrollo.

Así, y a diferencia de las herramientas de IA que se limitan a responder consultas o generar contenido a petición del usuario, la plataforma puede ejecutar determinadas tareas de forma autónoma, según explica la compañía.

El proyecto afecta a una organización tecnológica que cuenta con más de 1.400 perfiles, según los datos incluidos por Mercadona en el material difundido este miércoles.

Por el momento, la implantación de ATENEA se está apoyando en un equipo de ingenieros denominado "early adopters", encargado de extender la herramienta a los distintos ámbitos de desarrollo y de acompañar a los equipos durante el proceso de adopción.

La compañía quiere llevar los agentes a todo el ciclo de desarrollo

Uno de los elementos centrales del proyecto es incorporar a la IA información específica sobre la forma de trabajar de Mercadona. Antes de abordar una tarea, ATENEA proporciona a los agentes datos sobre sus procesos, herramientas, normas, diseños y criterios de calidad, con el objetivo de que las soluciones generadas se ajusten a los procedimientos internos.

Sergio Pajares, CTO de Mercadona, sostiene que el principal reto ha sido conseguir que la IA comprenda el funcionamiento interno de la empresa y pueda operar mediante distintos agentes especializados. "La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada", señala en el comunicado.

La siguiente etapa del proyecto pasa por ampliar el uso de agentes al conjunto del ciclo de desarrollo y evolucionar la plataforma para que pueda trabajar con modelos de inteligencia artificial de distintos fabricantes.

ATENEA se suma a otras aplicaciones de inteligencia artificial que Mercadona ya utiliza en diferentes procesos, entre ellas la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de facturas de proveedores y un proyecto destinado a gestionar datos maestros de producto.