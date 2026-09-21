La presión por avanzar en inteligencia artificial crece más rápido que su grado de madurez en la empresa española

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Las claves Generado con IA El 84,4% de los CIOs españoles priorizan la inteligencia artificial y automatización, aunque el 59,4% todavía está en fase de desarrollo. Capturar valor real de la IA es la principal preocupación estratégica para el 87,5% de los CIOs, superando otras áreas tecnológicas. La ciberseguridad es el ámbito más maduro, con el 84,4% de las organizaciones en fases avanzadas o consolidadas. A pesar de la alta inversión en IA, un 31,3% de los CIOs percibe una gran distancia entre inversión y resultados obtenidos.

La inteligencia artificial es la gran estrella de cualquier estrategia de digitalización que se precie en estos momentos, pero su adopción real dista mucho de las florituras que muchos anhelarían. Así lo constata la encuesta realizada a la comunidad de CIOS DISRUPTORES entre junio y septiembre de 2026, en la que se demuestra cómo la presión por avanzar en IA crece mucho más rápido que su grado de madurez dentro de las organizaciones españolas.

En concreto, el 84,4% de los CIOs sitúa la IA y la automatización entre sus dos niveles máximos de prioridad, pero el 59,4% reconoce que su organización todavía está en fase de desarrollo en este ámbito.

Una fase aún de experimentación no sólo técnica, sino especialmente de negocio: hay que buscar y encontrar los casos de uso que aporten un retorno de la inversión claro y evidente. No en vano, el 87,5% de estos ejecutivos sitúa entre sus principales intereses cómo capturar valor real de la IA, una cifra que convierte esta cuestión en el resultado más contundente de toda la encuesta. El debate, por tanto, empieza a desplazarse desde la voluptuosidad tecnológica hacia la rentabilidad, la productividad y el impacto tangible sobre la cuenta de resultados de las compañías.

Por detrás de la omnipresente inteligencia artificial, la ciberseguridad mantiene una posición prioritaria para un 71,9% de los CIOs encuestados, y además presenta un grado de madurez notablemente mayor que la IA: el 84,4% de las organizaciones declara encontrarse ya en una fase consolidada o avanzada. Los datos constituyen el tercer gran pilar, aunque aquí vuelve a aparecer una brecha: mientras el 62,5% los considera una prioridad elevada, casi la mitad de los encuestados, el 46,9%, todavía sitúa el gobierno del dato en fase de desarrollo.

Lo que resulta de esta encuesta, en la que han participado CIOs de una decena de sectores de actividad, de toda España, es una agenda y una hoja de ruta en plena transición. Y es que, tecnologías que durante años han concentrado buena parte del esfuerzo de transformación, como cloud, infraestructura o workplace, continúan formando parte del mapa, pero pierden protagonismo relativo frente a las grandes tendencias del momento.

IA concentra la esperanza de cambio en los próximos 18 meses

La inteligencia artificial y la automatización aparecen como el principal foco de transformación para los próximos 18 meses. El 84,4% de los CIOs encuestados por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL considera que será uno de los ámbitos donde se producirán cambios más relevantes, y dentro de ese porcentaje destaca un 68,8% que espera el mayor nivel de transformación. La diferencia frente al resto de áreas es considerable y sitúa a la IA como el principal motor de cambio previsto por los integrantes de nuestra comunidad.

La ciberseguridad y la resiliencia ocupan la segunda posición, con un 71,9% de los participantes que esperan cambios relevantes en este ámbito. Los datos, la analítica y el gobierno del dato aparecen a continuación, con un 62,5%, y adquieren especial importancia por su relación directa con la expansión de la inteligencia artificial. De hecho, el 40,6% de los CIOs espera que el dato experimente el mayor nivel de transformación durante este periodo.

Resultados de la encuesta de prioridades estratégicas realizada a la comunidad CIOS DISRUPTORES. DISRUPTORES

La combinación de IA, seguridad y datos concentra buena parte de las expectativas de evolución tecnológica de las organizaciones.

El resto de áreas presenta una expectativa de cambio más moderada. Aplicaciones de negocio y modernización tecnológica alcanzan un 46,9% de respuestas que anticipan cambios relevantes, mientras que Modern Workplace y productividad digital se sitúan en el 25%. En Modern Data Center e infraestructura, ese porcentaje es del 28,1%, y cloud y operaciones híbridas registran también un 25%.

En estos ámbitos existe además una elevada concentración de respuestas en posiciones intermedias, especialmente en workplace, donde el 46,9% de los encuestados prevé un grado de transformación moderado.

La ciberseguridad, lo más maduro

La ciberseguridad es, con diferencia, el ámbito que presenta un mayor grado de madurez entre las organizaciones españolas.

El 84,4% de los CIOs sitúa sus capacidades en una situación consolidada o avanzada, con un 62,5% que ya las considera consolidadas y un 21,9% que habla de un nivel avanzado. Solo el 15,6% permanece todavía en fase de desarrollo y no aparecen organizaciones en una situación inicial.

También Modern Workplace presenta un nivel de madurez elevado. La mitad de las organizaciones, el 50%, considera que sus capacidades están consolidadas y otro 9,4% las sitúa en una fase avanzada. En paralelo, un 28,1% todavía está desarrollándolas y un 12,5% se encuentra en una fase inicial. La productividad digital cuenta, por tanto, con una base bastante extendida, aunque todavía existe un grupo relevante de organizaciones que está completando su evolución en este ámbito.

Una situación similar aparece en Modern Data Center e infraestructura, donde el 62,5% de las organizaciones se encuentra en fases consolidada o avanzada. El 50% declara capacidades consolidadas y el 12,5% avanzadas, mientras que un 31,3% permanece en desarrollo y un 6,3% en una fase inicial. Hablamos, por tanto, de una infraestructura tecnológica relativamente madura, con una parte significativa de las compañías todavía inmersa en procesos de evolución y modernización.

Resultados de la encuesta de prioridades estratégicas realizada a la comunidad CIOS DISRUPTORES. DISRUPTORES

La IA y automatización y el gobierno del dato concentran, en cambio, los mayores niveles de desarrollo pendiente. En IA, el 59,4% de los CIOs sitúa a su organización en fase de desarrollo, frente a un 28,1% que ya cuenta con capacidades consolidadas o avanzadas y un 12,5% que permanece en una etapa inicial.

En gobierno del dato, la situación es todavía más incipiente: el 46,9% está en desarrollo y el 18,8% en fase inicial, mientras que solo el 34,4% alcanza un nivel consolidado o avanzado.

La IA también es donde más cuesta conseguir resultados

La inteligencia artificial es el ámbito donde más distancia perciben los CIOs entre la inversión realizada y los resultados obtenidos: el 31,3% de los participantes considera que esa distancia es elevada, mientras que otro 31,3% la sitúa en un punto intermedio. El 37,5% restante percibe una distancia reducida.

Ciberseguridad y datos presentan una situación parecida, con un 31,3% de los CIOs que percibe una distancia elevada entre inversión y resultados en ambos ámbitos. La diferencia está en que el 43,8% considera reducida la brecha en ciberseguridad y el 43,8% hace lo propio en datos y analítica.

Resultados de la encuesta de prioridades estratégicas realizada a la comunidad CIOS DISRUPTORES. DISRUPTORES

Son, en ambos casos, áreas en las que existe una percepción más extendida de que la inversión está dando frutos, aunque alrededor de un tercio de los participantes sigue viendo un desfase significativo.

En el resto de tecnologías, la distancia entre inversión y resultados es sensiblemente menor. En desarrollo de aplicaciones, el 25% de los CIOs percibe una brecha elevada; en infraestructura y centros de datos, el 21,9%; en Modern Workplace, el 12,5%; y en cloud, apenas el 9,4%.

Así que no es difícil pensar, hilando estas cifras con las anteriores, que las mayores inversiones y prioridades tecnológicas no coinciden necesariamente con las áreas donde se percibe mayor retorno.

Los comités de dirección piden valor real a la IA

No es de extrañar, por tanto, que convertir la inversión en inteligencia artificial en valor real concentre la conversación estratégica de los CIOs con los comités de dirección .

El 87,5% de los participantes sitúa esta cuestión entre las que más conversación generan en sus comités de dirección, y dentro de ese porcentaje el 56,3% le concede la máxima relevancia. Es el tema estrella, por derecho propio, y por la natural inmadurez de esta tecnología que ya hemos constatado en esta misma encuesta a los miembros de la comunidad CIOS DISRUPTORES.

A mucha distancia, la ciberseguridad y la resiliencia ocupan el segundo gran espacio de conversación directiva, con un 65,6% de respuestas que las sitúan entre los asuntos que generan más debate. Unos debates al más alto nivel que se centran en cómo reforzar una capacidad ya extendida mientras aumentan las exigencias sobre cumplimiento, protección, continuidad y capacidad de respuesta.

Resultados de la encuesta de prioridades estratégicas realizada a la comunidad CIOS DISRUPTORES. DISRUPTORES

Los datos, la transformación del negocio y la productividad mantienen una presencia muy similar en la agenda directiva. Convertir los datos en ventaja competitiva y acelerar la transformación del negocio alcanzan ambos el 59,4%, mientras que mejorar la productividad de los empleados llega al 56,3%.

Son porcentajes suficientemente próximos como para dibujar un segundo bloque de preocupaciones estratégicas, en el que la tecnología aparece vinculada directamente a resultados empresariales, eficiencia y capacidad de transformación.

En cambio, reducir la complejidad y modernizar la infraestructura generan bastante menos interés en los comités de dirección. El 31,3% de los CIOs sitúa la reducción de costes y complejidad tecnológica entre los asuntos que más debate generan, mientras que modernizar la infraestructura heredada se queda en el 21,9%.

La diferencia con la IA es especialmente amplia: hay 65,6 puntos porcentuales entre ambas cuestiones.

Las grandes expectativas de la IA

La inteligencia artificial aparece como la gran palanca competitiva para septiembre de 2027, con un 87,5% de los CIOs situándola entre las áreas que tendrán un impacto elevado o máximo en la competitividad de sus organizaciones. Dentro de ese porcentaje, el 56,3% espera un impacto máximo y el 31,3% un impacto elevado.

La distancia respecto al resto de tecnologías es considerable y confirma que, en el horizonte de un año, la IA ocupa una posición hegemónica en las expectativas de evolución competitiva de las compañías.

Los datos y la analítica forman el segundo gran bloque de expectativas, con un 56,3% de respuestas que anticipan un impacto elevado o máximo sobre la competitividad. Un 31,3% adicional espera un impacto intermedio, lo que concentra al 87,5% de los participantes en una percepción de impacto entre medio y muy elevado.

La ciberseguridad también mantiene un peso relevante en la competitividad futura, aunque con una distribución más equilibrada. El 46,9% de los CIOs espera un impacto elevado o máximo, mientras otro 18,8% anticipa un impacto intermedio. En talento tecnológico, las expectativas son similares en intensidad: el 50% prevé un impacto elevado o máximo y el 25% un impacto intermedio.

Resultados de la encuesta de prioridades estratégicas realizada a la comunidad CIOS DISRUPTORES. DISRUPTORES

Las capas tecnológicas más maduras reciben expectativas de impacto más contenidas, especialmente en lo que atañe a infraestructura física y workplace.

Así, modernización de aplicaciones alcanza un 31,3% de respuestas que anticipan un impacto elevado o máximo, mientras Modern Workplace se queda en un 12,5% y Modern Data Center en un 9,4%. Cloud híbrida presenta también una expectativa limitada, con apenas un 3,1% de respuestas en las posiciones de mayor impacto y un 43,8% concentrado en una percepción intermedia.

El contraste con la IA es muy acusado: frente al 87,5% que espera un impacto elevado o máximo de la inteligencia artificial, solo el 12,5% mantiene esa misma expectativa para Modern Workplace y el 9,4% para Modern Data Center.