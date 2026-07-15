Valero Marín (IndesIA): "En Europa se debería hablar menos de regulación y más de invertir en inteligencia artificial"

Las claves

Las claves Generado con IA Valero Marín, presidente de IndesIA, defiende que Europa debería centrarse más en invertir en inteligencia artificial que en regularla. La adopción de la IA en España es desigual: las grandes empresas avanzan rápido, pero las pymes encuentran dificultades por falta de recursos y resistencia al cambio. IndesIA ha desarrollado una plataforma con cinco herramientas de IA para facilitar tareas empresariales y reducir tiempos de gestión hasta en un 60%. La asociación lanza el programa IAx250 para acelerar la adopción de IA generativa en más de 250 pymes, incluyendo formación y acompañamiento especializado.

En estas fechas, en pleno periodo estival, las agendas están especialmente apretadas. La premura por cerrar el primer semestre con los deberes hechos y calificaciones aceptables -como si los compromisos laborales se midieran por cursos escolares- convierte en misión casi imposible encontrar hueco en el calendario.

Y complica que el encuentro entre Valero Marín, presidente de IndesIA, y DISRUPTORES - EL ESPAÑOL se produzca de manera presencial, como sí ocurrió hace dos años.

Afortunadamente, la tecnología juega a nuestro favor, y ambas partes conseguimos rascar más de media hora a nuestro tiempo para conversar y hacer balance de lo hablado en aquella ocasión, de lo que ha cambiado y lo que no.

Cada uno desde su lugar de trabajo, pero cara a cara gracias a una videollamada, una herramienta que se convirtió en cotidiana durante el confinamiento y que, seis años después, permanece como uno de los pocos hábitos heredados de la pandemia.

Desde entonces, los cambios han sido muchos. En los últimos 24 meses, la inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en las empresas, Europa ha aprobado el AI Act y la situación geopolítica ha enrarecido la competición entre Estados Unidos, China y la Unión Europea en varias categorías de la carrera tecnológica.

Adopción desigual de la IA

Sin embargo, cuando la conversación gira hacia el estado de la inteligencia artificial en la industria española, el optimismo deja paso a la prudencia.

"La foto no ha cambiado mucho", reconoce al analizar el grado de adopción de la inteligencia artificial en la industria española. Mientras las grandes empresas la siguen incorporando con rapidez, para las pymes continúa siendo un proceso complejo.

"La foto no ha cambiado mucho: mientras las grandes compañías avanzan rápido, para las pymes sigue siendo complejo"

Una realidad que el presidente de IndesIA califica de “especialmente preocupante” si se tiene en cuenta que representan la inmensa mayoría del tejido productivo español.

Pero disponer de la tecnología no significa que las empresas la adopten: "El problema no es el hardware". Marín alude a programas como Kit Digital, que han demostrado que renovar ordenadores o equipamiento resulta relativamente sencillo.

“La verdadera dificultad aparece cuando la tecnología obliga a modificar la forma de trabajar”. Y eso ocurre con el software, y especialmente con la IA.

Implantar IA implica cambiar procesos, formar a los trabajadores y dedicar tiempo a una transformación que muchas pequeñas empresas simplemente no pueden asumir. "No pongo recursos porque no tengo tiempo y no cambio mi forma de trabajar porque no pongo recursos. Ese círculo es el que nos está matando", asegura.

“La verdadera dificultad aparece cuando la tecnología obliga a modificar la forma de trabajar”

Esto explica por qué, para el presidente de IndesIA, el gran reto sigue siendo el mismo que hace dos años: el cambio cultural.

Precisamente por ello, defiende que el futuro pasa por desarrollar soluciones cada vez más simples de utilizar. Está convencido de que la propia evolución de la inteligencia artificial reducirá muchas de las barreras actuales y permitirá que las pequeñas empresas incorporen estas herramientas con mayor rapidez durante los próximos años.

Convencer a las pymes

Tan importante como desarrollar tecnología es conseguir que las empresas la conozcan. Para ello, IndesIA trabaja con organizaciones empresariales, administraciones públicas y asociaciones sectoriales con el objetivo de llegar a un mayor número de compañías.

"No es una actividad comercial. Somos una asociación sin ánimo de lucro y tenemos que hacer esa labor de divulgación para que las empresas conozcan la plataforma", explica.

"Ese círculo es el que nos está matando"

Confía en que la evolución de la propia inteligencia artificial terminará eliminando muchas de las barreras actuales y facilitará que las pequeñas empresas puedan utilizar estas herramientas sin grandes inversiones ni proyectos complejos.

"Los productos serán cada vez más intuitivos y esa barrera de entrada será mucho más sencilla de superar". Y formula un deseo: "Espero que en los próximos años nuestro barómetro empiece a reflejar un cambio de tendencia".

Para facilitar esa adopción, IndesIA ha desarrollado lo que Marin menciona como su mayor hito: una plataforma propia que reúne cinco herramientas basadas en inteligencia artificial para resolver tareas concretas de las empresas. Entre ellas, asistentes para gestionar el conocimiento interno, agilizar licitaciones, tramitar subvenciones o analizar la evolución de las ventas.

Según explica Marín, algunos de estos recursos permiten reducir entre un 40% y un 60% el tiempo necesario para completar determinados procedimientos, y es el "hecho diferencial" respecto a otras asociaciones que trabajan la formación, la aceleración o el networking.

Los espacios de datos no despegan

Uno de los asuntos que ya aparecía en la conversación de hace dos años era el desarrollo de los espacios de datos, una de las grandes apuestas impulsadas desde Europa.

Aunque el centro demostrador creado junto a la Comunidad de Madrid continúa funcionando, Marín admite que la evolución está siendo más lenta de lo esperado. "Genera mucho interés cuando lo presentamos, pero sigue costando muchísimo traccionar este tipo de iniciativas", reconoce.

"Sigue costando muchísimo traccionar este tipo de iniciativas"

En su opinión, muchas empresas continúan priorizando la explotación de sus propios datos antes que compartirlos con terceros y todavía persisten dudas sobre seguridad, privacidad o pérdida de ventaja competitiva.

"Si no conseguimos resolver esas dudas entre la Administración y el sector privado, será muy difícil impulsar proyectos realmente relevantes. Y sería una pena porque podrían generar muchísimo valor para el país".

Más inversión y menos regulación

La entrada en una nueva fase del AI Act europeo, prevista para agosto, sale a colación en la conversación. Preguntado por el cambio de calendario, Marín no cuestiona la necesidad de regular la inteligencia artificial, pero considera que Europa ha puesto demasiado el foco en ese debate y demasiado poco en fortalecer su capacidad tecnológica.

"Que exista una regulación es bueno, pero el debate debería girar hacia otra cuestión: si Europa está invirtiendo mucho o poco para desarrollar su propia inteligencia artificial". Defiende que la prioridad ha de ser reducir la brecha con Estados Unidos y China y reforzar la soberanía tecnológica europea.

Tampoco considera "especialmente relevante" el retraso que está sufriendo la aplicación de algunas partes del reglamento. "El debate no debe ser la regulación. El debate que tendría que estar sobre la mesa es si estamos poniendo todos los recursos necesarios, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir esa brecha, que sigue siendo notable".

El problema, sostiene, no reside únicamente en la cantidad de inversión, sino también en la forma en la que se ejecuta. En el caso de España, cree que continúa fragmentando demasiado la ejecución de proyectos tecnológicos entre distintas administraciones y territorios, cuando sería más eficaz concentrar los esfuerzos en menos iniciativas, pero de mayor alcance.

"La prioridad ha de ser reducir la brecha con Estados Unidos y China"

"Cuando hablamos de tecnología es mejor impulsar pocos proyectos, pero de alto impacto", afirma.

En ese sentido, defiende que las inversiones deben orientarse hacia proyectos "más maduros y con capacidad de generar un retorno económico a corto plazo", sin dejar de apoyar la investigación básica que desarrollan universidades y centros tecnológicos.

Con vocación nacional

La colaboración con las administraciones públicas es, precisamente, uno de los pilares sobre los que se apoya IndesIA. Experiencias con instituciones como la Comunidad de Madrid (que ya ha puesto a disposición de sus pymes la plataforma de IndesI)A, el Gobierno vasco o la Secretaría de Estado de Digitalización han sido "muy enriquecedoras" y demuestran que son conscientes de la importancia de la inteligencia artificial para la competitividad del país.

Con estos mimbres, la asociación ya se ha marcado un nuevo objetivo: que la plataforma desarrollada junto a la Comunidad de Madrid deje de ser una iniciativa de ámbito regional y pueda convertirse en una infraestructura operativa para toda España.

"Cuando hablamos de tecnología es mejor impulsar pocos proyectos, pero de alto impacto"

Un reto que pasa por seguir ampliando la red de colaboradores y sumar nuevos socios de distintos sectores económicos.

La asociación continúa creciendo y, según explica su presidente, cada incorporación confirma que la inteligencia artificial ya es una prioridad transversal para todos los actores del tejido económico. Ya cuenta con 66 socios y, en conjunto, un ecosistema de más de 100 empresas, entidades y organismos.

Cumplido un lustro desde su nacimiento, el gran desafío de IndesIA no es desarrollar herramientas de inteligencia artificial, sino conseguir que quienes más la necesitan, las pymes, puedan beneficiarse de ella. Porque, como dicen Marín, la brecha no está en la tecnología, sino en la capacidad para incorporarla.