Ángel Castellanos (JTI): “La IA ya no es experimental, es una capacidad transversal del negocio”

Las claves

Las claves Generado con IA JTI ha integrado la inteligencia artificial como capacidad transversal, impactando procesos internos, eficiencia y toma de decisiones en la compañía. La empresa cuenta con iniciativas como la AI Academy, orientada a capacitar a sus empleados en el uso responsable y efectivo de la IA. El Global IT Hub de Madrid se consolida como centro estratégico internacional, liderando proyectos de IA y atrayendo talento tecnológico a España. JTI apuesta por la gobernanza ética de la inteligencia artificial, con un comité ejecutivo que supervisa su desarrollo bajo principios de transparencia y seguridad.

La inteligencia artificial ya está aportando resultados tangibles a las empresas que la han incorporado en distintos casos de uso corporativos. Pero hay organizaciones que deciden dar un paso más allá y abordan esta tecnología de una forma estructural, sumando con ello una serie de ventajas transversales y decisivas para su escenario competitivo.

Es el caso de JTI (Japan Tobacco International), que ha convertido la IA en una combinación de desarrollo tecnológico, transformación de negocio y capacitación interna mediante iniciativas como AI Academy. En este contexto, ha consolidado Madrid como sede de su Global IT Hub, un centro global de decisión y ejecución tecnológica con más de 20 años de trayectoria.

Y no sólo eso. Su director de Applied Intelligence, Ángel Castellanos, revela a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL que, además, la firma quiere liderar el uso ético y responsable de esta tecnología. “Desde el principio hemos establecido un comité de gobernanza a nivel del consejo ejecutivo para supervisar su desarrollo y adopción”, indica. “Creemos que la innovación tiene que avanzar acompañada de principios claros de transparencia, seguridad, supervisión humana y cumplimiento normativo”.

DISRUPTORES: ¿En qué momento ha dejado la IA de ser una tecnología experimental para convertirse en un tractor de negocio en JTI?

Ángel Castellanos: La inteligencia artificial ha pasado de ser una tecnología experimental a convertirse en una capacidad transversal con impacto real en la forma en la que trabajamos. Especialmente desde la irrupción de la IA generativa, hemos acelerado enormemente tanto la adopción como la integración en procesos de negocio.

Hoy la IA ya no se percibe como una iniciativa aislada o puramente tecnológica, sino como una capacidad transversal que ayuda a mejorar la eficiencia, acelerar la toma de decisiones y aumentar las capacidades de nuestros equipos.

D: ¿En qué ejemplos concretos esta tecnología acelera los procesos críticos de la compañía y se alinea con el modelo de negocio?

A.C.: La IA está teniendo un impacto especialmente relevante en procesos con un alto componente repetitivo o intensivo en información. Estamos trabajando en asistentes inteligentes, como ChatJTI, nuestra plataforma corporativa de inteligencia artificial generativa; en soluciones para mejorar la experiencia de los empleados, a través de aplicaciones como MARK, LARA o Zoe; y en herramientas de automatización y apoyo a la toma de decisiones, como Athena Demand Planning, orientada a mejorar la predicción de la demanda en nuestra cadena de suministro. Todas ellas permiten a los equipos acceder más rápido al conocimiento, reducir tiempos operativos y dedicar más tiempo a tareas de mayor valor añadido.

También estamos viendo un impacto importante en la forma en la que trabajamos desde IT. La evolución de las herramientas de asistencia al desarrollo de software está transformando cómo diseñamos, programamos y probamos aplicaciones, acelerando de forma notable determinados ciclos de desarrollo.

D: ¿Cuáles son las premisas que debe seguir toda estrategia de IA para que resulte exitosa?

A.C.: Hay tres elementos fundamentales. El primero es disponer de datos AI-ready: datos limpios, gobernados y preparados para alimentar sistemas de IA de forma fiable.

El segundo es el talento. No basta con desplegar herramientas, las personas tienen que entender cómo utilizarlas, cuáles son sus limitaciones y cómo integrarlas en su trabajo diario. Por eso iniciativas de upskilling como nuestra AI Academy son tan importantes.

Y el tercero es la gobernanza. La velocidad de esta tecnología no puede ir desligada de un marco sólido de uso responsable, seguridad y supervisión.

Ángel Castellanos, en las oficinas de JTI. JTI

“La innovación tiene que avanzar acompañada de principios claros de transparencia, seguridad, control humano y cumplimiento normativo”

D: Actualmente, muchos de los proyectos en distintas compañías se quedan en fase piloto debido a problemas de inversión, errores en el tratamiento de datos…

A.C.: Uno de los principales motivos es precisamente intentar aplicar IA sobre procesos o datos que todavía no están preparados. Si las políticas, los datos o las fuentes de información no están actualizados y gobernados correctamente, la IA va a producir resultados inconsistentes.

Además, muchas veces se subestima el componente de gestión del cambio. La adopción de IA no es solo un reto tecnológico, también cultural y organizativo. Los empleados necesitan entender cómo trabajar con estas herramientas y cómo cambian sus dinámicas de trabajo.

D: La inteligencia artificial se mueve ahora hacia la ola agéntica. ¿En qué punto de esta transición se encuentra JTI?

A.C.: La agentificación es una de las tendencias más relevantes del sector. Estamos pasando de herramientas que ayudan en tareas concretas a sistemas capaces de ejecutar flujos de trabajo más completos.

En JTI seguimos muy de cerca esta evolución y exploramos cómo aplicarla de forma responsable y alineada con nuestras necesidades de negocio. A día de hoy ya hemos empezado a desarrollar las herramientas para desplegar los primeros flujos de trabajo agénticos y hemos empezado a testearlos en casos de negocio.

D: Otro de los pilares es la formación del talento tanto interno como externo, mediante la AI Academy. ¿Qué nos puede contar sobre este proyecto?

A.C.: La AI Academy nace con el objetivo de empoderar a todos los empleados de JTI para que utilicen la inteligencia artificial de forma confiada, responsable y efectiva en su trabajo diario.

Es un programa multidisciplinar que cubre desde los fundamentos de la IA generativa y su uso cotidiano hasta formaciones más especializadas para practitioners y líderes. La idea es que todos los empleados desarrollen competencias esenciales para convertirse en profesionales aumentados por la inteligencia artificial.

D: Defendéis que la IA no va a sustituir puestos de trabajo, sino a complementarlos, ¿cómo será el futuro de esa unión entre humanos e IA? ¿Qué importancia tiene el reskilling para la compañía?

A.C.: Vamos hacia un modelo en el que cada profesional contará con capacidades de IA integradas en su día a día, una especie de compañeros digitales que asumirán tareas repetitivas y permitirán a las personas centrarse más en el criterio, la creatividad, las relaciones y la toma de decisiones.

Eso no elimina la responsabilidad humana. La IA puede asistir y acelerar, pero la responsabilidad sigue siendo de las personas. Por eso el reskilling y el upskilling son absolutamente fundamentales.

Los empleados necesitan desarrollar pensamiento crítico para saber cuándo utilizar IA, cómo validar sus resultados y cómo colaborar de forma efectiva con estos sistemas. La formación deja de ser un extra y pasa a ser una condición necesaria para trabajar en entornos cada vez más digitales.

D: A medida que la IA gana autonomía, ¿cómo se definen las políticas de gobernanza y uso responsable y ético de la misma?

A.C.: La gobernanza es una pieza clave. En JTI llevamos apostando por el uso responsable de la inteligencia artificial desde el principio y hemos establecido un comité de gobernanza a nivel del consejo ejecutivo para supervisar el desarrollo y la adopción de estas tecnologías. Creemos que la innovación tiene que avanzar acompañada de principios claros de transparencia, seguridad, supervisión humana y cumplimiento normativo.

D: ¿Qué importancia global tiene para JTI el hub de Madrid dentro de su ecosistema tecnológico internacional?

El Global IT Hub de Madrid tiene un papel especialmente relevante dentro del ecosistema tecnológico de JTI. Es el Hub más senior de la compañía y el que concentra más posiciones de liderazgo, por eso es conocido como el hub de “conocimiento y liderazgo”.

Desde Madrid no solo se ejecutan proyectos tecnológicos críticos para la organización, sino que también se participa en la definición de la estrategia acerca del desarrollo y el uso global de la inteligencia artificial, convirtiendo al hub en una referencia dentro de la organización.

D: ¿Cómo es la operativa dentro del centro?

A.C.: El hub trabaja como un centro global de capacidades tecnológicas, colaborando con equipos internacionales y dando soporte a las distintas áreas de negocio de la compañía.

La operativa combina perfiles muy especializados, trabajo multidisciplinar y una fuerte orientación a proyectos globales. Además, la naturaleza internacional del hub hace que exista una colaboración constante con equipos distribuidos en distintos países y regiones.

“Liderar iniciativas globales desde España ayuda también a posicionar el ecosistema local a nivel internacional”

D: ¿De qué modo está ayudando al impulso del ecosistema tecnológico español y a la atracción y retención del talento en el país?

A.C.: España cuenta con un talento tecnológico excepcional y JTI lleva más de 20 años apostando por él desde el Global IT Hub de Madrid. Liderar iniciativas globales desde España ayuda también a posicionar el ecosistema tecnológico español a nivel internacional.

El hub va a seguir creciendo tanto en capacidades como en talento. En los últimos años hemos visto una evolución muy significativa: comenzó en 2005 con apenas cinco personas y hoy cuenta con 220 profesionales. Desde 2020 ha incrementado su plantilla un 50% y solo en 2025 se han incorporado 30 nuevos perfiles especializados.

D: Por último, ¿puede detallar algún plan de futuro para el hub?

A.C.: Nuestro objetivo es seguir reforzando el papel estratégico del hub dentro de la agenda tecnológica global de JTI, especialmente en ámbitos como inteligencia artificial, innovación y desarrollo de capacidades globales, consolidando Madrid como un centro de referencia dentro del ecosistema internacional de la compañía.