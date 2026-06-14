Robótica humanoide y movilidad conectada: así ve el gigante alemán Bosch el futuro de la automatización

Las claves

Las claves Generado con IA Bosch apuesta por la convergencia entre hardware y software en la industria 4.0, impulsando robots humanoides y movilidad conectada. El 61% de la facturación de Bosch proviene del sector automotriz, mientras que los bienes del hogar representan solo el 23%. La compañía ha creado Robert Bosch Robotics GmbH para desarrollar soluciones robóticas y colabora con startups para potenciar la inteligencia artificial aplicada. Bosch advierte sobre el riesgo de una sobrerregulación en Europa que podría frenar la innovación en inteligencia artificial, especialmente frente a la competencia global.

De sobra conocido por su gama de electrodomésticos, lo cierto es que el gigante alemán Bosch cuenta con una muy fuerte diversificación de negocios en distintos sectores y su conversación actual pasa por acelerar la convergencia entre el hardware y el software en la industria 4.0, con robots humanoides, y en la movilidad conectada.

Aunque para nada le sienta mal ese cartel mediático, los números son clarividentes: el 61% de su facturación procede de los vehículos, mientras que los bienes de hogar no superan el 23%.

De este modo, la compañía se siente cómoda a la hora de guiar el futuro en tecnologías como la inteligencia artificial y de sentar las bases para atravesar los retos jurídicos, éticos y laborales asociados a este cambio de paradigma.

Por lo menos, en estos términos discurrió el evento ‘Bosch Connected World 2026’, que ha cumplido su décimo aniversario esta semana en Berlín (Alemania), y que cada dos años aterriza en el país las principales innovaciones que trata de llevar al mercado.

Algunas ya en órbita, como la sensórica en los automóviles para evitar accidentes, y otras un tanto futuristas, como el robot humanoide que promete tener sentido del tacto.

¿Podremos ver una máquina gobernada por inteligencia artificial que diferencie, por ejemplo, entre un huevo crudo y una pieza de fruta? ¿Qué importancia tiene esta apreciación a la hora de que una empresa relance su productividad?

Para el CEO de la empresa, Stefan Hartung, ninguna de las dos preguntas es baladí. A la primera responde que Bosch es capaz de llevar su experiencia del sector de la automoción a las plantas de fabricación. Y, a la segunda, que, en una Europa con problemas demográficos, con una población ciertamente envejecida, la IA aporta capacidades extra ante la falta de mano de obra.

“No intentamos recrear la creación humana, porque la naturaleza ha alcanzado un nivel de integración que no se puede replicar. Pero sí podemos usar sus principios”, aseguraba el directivo durante su intervención en la jornada.

En este sentido, la firma ha creado Robert Bosch Robotics GmbH, una unidad especializada en el desarrollo y comercialización de nuevas soluciones robóticas. Asimismo, ha afianzado alianzas con distintas startups de todo el mundo para impulsar la inteligencia aplicada a este escenario y hacer de una visión corporativa una realidad tangible.

"La IA no puede ser tratada como la energía nuclear"

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de preguntar al directivo, en un muy reducido pool de medios nacionales, en profundidad sobre estos temas.

Hartung admite que Bosch está todavía en una fase muy inicial en el desarrollo de robots humanoides, pero considera que el salto cualitativo que aportan los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) ha cambiado por completo el paradigma. “Hasta ahora un sistema de IA aprendía leyendo libros o procesando datos; ahora puede aprender caminando y experimentando como lo hacemos los humanos”.

La complejidad técnica sigue siendo enorme y la seguridad será la gran frontera antes de que estos sistemas puedan abandonar las fábricas y entrar en la domótica.

En cualquier caso, la enseña no quiere entrar de lleno en la carrera multimillonaria que lideran gigantes como Tesla. Su aproximación pasa por colaborar con startups, ofrecerles acceso a sus fábricas, su software y su experiencia. Para Hartung, el verdadero reto de Europa es demográfico. Tendremos un problema si no obtenemos más productividad”, asevera. Según explica, habrá trabajos que desaparezcan, pero otros muchos seguirán siendo exclusivamente humanos.

El experto asume que robots e inteligencia artificial asumirán tareas repetitivas, mientras que la creatividad, el diseño y la interacción social seguirán siendo componentes humanos. Pero no todo depende de la tecnología. El Viejo Continente se juega el futuro en la legislación. “Europa corre el riesgo de asfixiar la innovación con una sobrerregulación que convierta la inteligencia artificial en un coste antes incluso que en oportunidad. La IA no puede ser tratada como la energía nuclear”.

Para él, el IA Act -la norma europea que regula la inteligencia artificial-, está excesivamente centrada en el riesgo. Lo que está en juego es quién será capaz de fabricar mejor, más rápido y más barato en la próxima década.

La automoción, gran apuesta de Bosch

La movilidad continúa siendo el gran motor y estratégico de Bosch. Más de seis de cada 10 euros que factura proceden de este segmento. Hartung admite que la presión competitiva es máxima. Sobre todo, por la entrada de fabricantes chinos, que empiezan a tensionar toda la cadena de componentes.

Su diagnóstico, sin embargo, vuelve a ser menos tecnológico que político. Cree que Europa sigue cometiendo un error de base al analizar esta transición desde una lógica nacional y no continental. Para Bosch, una planta en España, Alemania o Italia no debería competir entre sí, sino operar como parte de un único sistema industrial capaz de plantar cara a Estados Unidos y China. “La batalla del coche conectado no se jugará solo en el software, sino en la capacidad de Europa para actuar como bloque”, concluye.