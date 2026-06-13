Cosentino se convierte en el ‘frontier firm’ industrial español al integrar la IA en el centro de su modelo operativo

Las claves

Las claves Generado con IA Cosentino ha desarrollado junto a Microsoft el agente de IA CLAR, que reduce en un 36% el tiempo dedicado por sus equipos comerciales a tareas de gestión. La compañía será la primera empresa industrial española en implementar la plataforma Microsoft Discovery en sus laboratorios, potenciando así su I+D mediante inteligencia artificial. Cosentino apuesta por la digitalización profunda y la integración transversal de la IA, optimizando procesos internos y mejorando la experiencia tanto de empleados como de clientes. Presente en más de 129 países y con más de 6.000 empleados, Cosentino refuerza su posición como empresa pionera en transformación digital dentro del sector industrial español.

Cosentino y Microsoft unen nuevamente la experiencia empresarial de una y los conocimientos tecnológicos de la otra para impulsar el negocio de la compañía familiar de Almería, que ya cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria como productora de superficies de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño, conseguida con la extracción, transformación y venta de mármoles procedentes de la Sierra de los Filabres, en Almería, el desarrollo de nuevos materiales y la comercialización de sus marcas Dekton, Silestone, Eclos y Sensa.

La última colaboración estratégica entre las dos compañías ha generado CLAR, el agente de inteligencia artificial dirigido a sus equipos comerciales, desarrollado con tecnología de Microsoft, y que este pasado jueves presentó Rafael Domene, global CIO de la empresa almeriense, junto a María Vázquez, directora de Soluciones Empresariales de Microsoft España.

“Con este nuevo desarrollo buscamos reducir la dependencia de las personas en los ámbitos en los que éstas no son críticas. No queremos introducir tecnología porque es tecnología y nada más, pretendemos que esta reduzca las tareas administrativas para que nuestros comerciales ahorren tiempo y esfuerzo, y a la vez que nos ayude a incrementar las ventas”, explica Domene sobre CLAR.

El nuevo agente de IA permite a los equipos comerciales gestionar por voz y lenguaje natural tareas clave desde el móvil, como la preparación de reuniones, la consulta de la agenda, el redactado de correos electrónicos o el seguimiento de oportunidades que detecta.

De momento, y recién concluido el piloto del nuevo desarrollo, la compañía almeriense ya ha conseguido que CLAR reduzca en un 36% el tiempo que sus equipos comerciales dedican a los procesos de gestión.

IA para la I+D

Paralelamente, Cosentino también ha anunciado un paso más en la colaboración con la tecnológica, comunicando la decisión de incorporar en breve Microsoft Discovery en sus laboratorios, convirtiéndose así en la primera empresa industrial en España en implementar esta plataforma diseñada para impulsar la I+D a través de la inteligencia artificial.

Valentín Tijeras, Product, R&D and Quality corporate VP de Cosentino, junto con la menorquina Paz Carreras, directora de I+D de las marcas Silestone y Dekton de la firma, resumieron la trayectoria tecnológica, autodidacta en gran parte, de las 55 personas que conforman los cuatro equipos de investigadores que integran los 11 laboratorios de Cosentino.

Vista aérea de la fábrica de Cosentino en Almería.

“Entre nuestros investigadores tenemos doctores en nanotecnología, en biología avanzada... En definitiva, equipos multidisciplinares ansiosos de poder aplicar las nuevas tecnologías para originar nuevos materiales.

En este sentido, la plataforma nos pondrá en otro nivel. ¡Queremos dar el salto!”, asegura Tijeras, mientras Carreras nos confiesa que, “como aquí no se investiga en ningún sitio”.

Profunda transformación digital

En los últimos años, la multinacional ha impulsado una profunda modernización tecnológica con el objetivo de optimizar operaciones y acelerar la generación de valor para clientes, socios y empleados. Microsoft ha sido y está siendo un partner importante en esta transformación digital, adoptando la compañía almeriense un buen número de sus tecnologías clave, como Microsoft 365, Teams, SharePoint, OneDrive, Power BI y soluciones cloud.

La implementación de estas herramientas permitió a Cosentino reforzar sus capacidades de comunicación interna, colaboración global y toma de decisiones basadas en datos, además de sentar las bases de proyectos vinculados a la industria 4.0, como la sensorización de fábricas, el uso de IoT y la aplicación de IA para obtener una visión más precisa de sus operaciones. CLAR y la plataforma Discovery la convierten en una empresa pionera en situar la IA en el centro de su modelo operativo.

“Queremos ir evolucionando hasta convertirnos en una Autonomous Enterprise, un modelo organizativo en el que el futuro no pasa únicamente por automatizar tareas, sino por gestionar la empresa de manera más inteligente”, asegura Domene. Con sus decisiones sobre digitalización, Cosentino acelera la creación de valor en toda la organización.

Además, la firma almeriense, entre multitud de actuaciones respetuosas con el entorno y sus habitantes, forma desde hace años a los jóvenes de la provincia, “para que el talento se quede en el territorio y crezca profesionalmente junto a nosotros”, puntualiza Ángel Madariaga, VP Engineering, Construction & General Services de Cosentino.

Madariaga, un perfecto anfitrión con 21 años de trayectoria en la compañía, es un gran conocedor de todos los rincones de los cuatro millones de metros cuadrados -2,5 millones de ellos construidos de superficie total del parque industrial que el grupo tiene en Cantoria (Almería), sede mundial de una compañía familiar que ha sabido convertirse en referente en transformación digital del sector.