Los top semanales del Índice de la Digitalización: una piel electrónica que lee las señales del cuerpo humano

Investigadores han creado un nanomaterial que detecta desde mínimas variaciones térmicas a movimientos asociados a la tos y la deglución. Pixabay

Las claves

Las claves Generado con IA Investigadores surcoreanos han creado un nanomaterial ultrafino capaz de detectar variaciones térmicas y movimientos corporales sutiles, útil para dispositivos médicos portátiles. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina ha desarrollado Karai INTA, una variedad de pasto que crece un 20% más en suelos salinos y anegados. Un equipo estadounidense ha presentado un microscopio portátil con IA que permite identificar lesiones cancerígenas en tiempo real sin necesidad de biopsias. Ingenieros de Northwestern University han diseñado un 'polígrafo' portátil que mide en tiempo real signos fisiológicos de estrés y transmite los datos a dispositivos móviles para su análisis.

El cuerpo humano está repleto de pequeñas señales involuntarias que desvelan información sobre nuestro estado de ánimo o nuestra salud. Algunas son quizás más perceptibles, como los cambios de temperatura que padecemos al enfermar, y otras, como los signos de cansancio que a veces transmiten nuestros ojos, son por el contrario más difíciles de captar.

Pero esos sutiles gestos que pasan desapercibidos para las personas suelen ser, en cambio, fácilmente identificados y procesados por la tecnología, que cada vez ofrece más y mejores soluciones para medir los vaivenes del cuerpo. En esta línea, investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (Unist), en Corea del Sur, han creado un nanomaterial que detecta desde mínimas variaciones térmicas a movimientos asociados a la tos y la deglución.

Su desarrollo podría inspirar así una nueva generación de dispositivos médicos portátiles y aparatos wearables que impulsarían la salud digital, la robótica inteligente o los sistemas de interacción entre humanos y máquinas. Todo ello a través de una capa tecnológica ultrafina que se adheriría al cuerpo y funcionaría como una segunda piel.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias.

En el top 10 de esta semana, y además del desarrollo de soluciones tecnológicas que miden nuestro estado de salud, figuran además una variedad de pasto más resistente que se adapta mejor a condiciones de salinidad extremas, un microscopio portátil equipado con IA que podría ayudar a detectar lesiones cancerígenas en los centros de salud, y un ‘polígrafo’ portátil que puede medir el estrés en tiempo real.

Tecnología ultrafina para medir la salud

El material desarrollado por los investigadores de Unist pertenece a una familia de nanomateriales conocida como MXene, formados por capas ultrafinas de metal combinadas con carbono o nitrógeno. Sus principales ventajas son su flexibilidad y su gran rendimiento como conductor de electricidad, dos características que los convierten en candidatos prometedores para las tecnologías médicas portátiles o los wearables.

Para demostrar sus capacidades, los científicos usaron el material para fabricar unos sensores que triplican las capacidades actuales de detectar cambios de temperatura, y que multiplican además por cuatro la sensibilidad a la presión. Una mejora que permite registrar señales corporales extremadamente sutiles, desde pequeñas vibraciones de las cuerdas vocales al hablar o toser hasta movimientos asociados a la deglución, pasando por parpadeos, los cambios de temperatura, el pulso o los patrones de las pisadas.

Un pasto que crece incluso en condiciones extremas

En Argentina, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) han desarrollado una nueva variedad de pasto usado en ganadería que mantiene niveles altos de crecimiento incluso en suelos con alta salinidad. El nuevo cultivar, denominado Karai INTA, puede producir alrededor de un 20% más de forraje en este tipo de ambientes.

El desarrollo fue realizado en la provincia argentina de Santa Fe a través de un programa de mejora genética basado en poblaciones de pasto adaptadas a ese entorno.

Los científicos realizaron una serie de ciclos de selección para identificar las plantas con mejor tolerancia a la salinidad y posteriormente validaron su comportamiento en pruebas de campo. Ello dio lugar a un pasto con mayor capacidad para crecer en terrenos afectados por sales y anegamientos temporales.

Según el equipo investigador, la nueva variedad podría convertirse en una alternativa para sistemas ganaderos que operan en suelos degradados o con limitaciones, donde la disponibilidad de pasto se reduce de forma considerable. Además de producir más biomasa, Karai INTA genera un mayor número de hojas y macollos, factores que favorecen la persistencia de las pasturas y la estabilidad de la producción ganadera en condiciones ambientales adversas.

Un microscopio con IA para detectar el cáncer

Investigadores de la Universidad de Rice y del MD Anderson Cancer Center, en Estados Unidos, han desarrollado un dispositivo portátil equipado con IA que podría ayudar a detectar lesiones cancerígenas en tiempo real sin necesidad de recurrir inicialmente a biopsias. El sistema, denominado PrecisionView, funciona como un microscopio de mano que permite observar estructuras celulares y vasos sanguíneos bajo la superficie del tejido con alta resolución.

El dispositivo tiene un tamaño comparable al de un bolígrafo y combina un sistema óptico diseñado mediante inteligencia artificial con algoritmos de reconstrucción de imagen en tiempo real. Según los investigadores, su tecnología amplía hasta cinco veces el campo de visión y multiplica por ocho la profundidad de enfoque respecto a los sistemas convencionales, todo ello sin perder resolución celular.

Este microscopio ya ha sido probado con éxito para examinar cavidades orales y muestras de tejido cervical con lesiones precancerosas, que fueron distinguidas del área sana. Asimismo, y más allá de la mejora de los diagnósticos tempranos, sus creadores destacan que el dispositivo no tendría un coste demasiado elevado, ya que su precio quedaría en torno a los 3.000 dólares (algo más de 2.500 euros), aunque inciden en que todavía son necesarios estudios clínicos más amplios antes de su aplicación generalizada.

Un ‘polígrafo’ que mide el estrés

Al mismo tiempo, en la Northwestern University de Estados Unidos, un equipo de ingenieros ha creado un dispositivo portátil inspirado en los polígrafos que mide señales fisiológicas asociadas al estrés en tiempo real. El sistema se adhiere al pecho como un apósito flexible y combina varios sensores para registrar simultáneamente la actividad cardíaca, los patrones respiratorios, la sudoración, la temperatura corporal y el flujo sanguíneo.

El dispositivo pesa menos de ocho gramos y transmite de forma inalámbrica los datos a móviles o tabletas, donde algoritmos de aprendizaje automático analizan los patrones relacionados con el estrés. Según los investigadores, esta tecnología podría ayudar a monitorizar pacientes con dificultades para comunicar dolor o malestar, como bebés, personas mayores o pacientes hospitalizados.

Además, el sistema podría emplearse para detectar trastornos del sueño, seguir la evolución de problemas de salud mental o identificar señales tempranas de complicaciones médicas. Ahora, el siguiente paso es probar la tecnología en grupos más amplios de pacientes y adaptar el sistema para su uso continuado tanto en hospitales como en entornos domésticos.