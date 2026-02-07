El salón del audiovisual ISE vive su edición más inteligente y masiva con nueva fundación a la vista para afianzar su legado.

“Barcelona se ha convertido en el hogar de ISE porque la ciudad comparte nuestra convicción en el poder de la innovación y la colaboración para construir un mañana mejor. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la comunidad local y de las instituciones, y seguimos comprometidos con construir aquí un legado duradero”, afirmó Mike Blackman, director general de Integrated Systems Europe (ISE), el salón líder mundial del sector audiovisual, celebrado esta semana en Barcelona bajo el lema Powering On, Together.

El legado anunciado por Blackman toma forma como Fundación ISE, entidad que pretende consolidar, escalar y ampliar los proyectos de impacto local impulsados en el marco del salón. La nueva plataforma, impulsada por ISE y sus copropietarios Avixa y Cedia, se estructurará en torno al desarrollo del talento, la innovación y el emprendimiento, y la responsabilidad social.

También se anunciaron los primeros programas que la fundación pondrá en las próximas semanas. En el ámbito del talento, Training the Trainers, para reforzar la capacitación del profesorado en competencias audiovisuales, y los AV Career Days, que conectará estudiantes, docentes y profesionales del sector.

En innovación y emprendimiento, apoyará a startups facilitando el acceso a financiación, mentoría y contactos en el sector, partiendo del Innovation Park de ISE, que en la edición de este año ha acogido a 130 startups, y que incluyó el Investor Forum, sesiones de pitching y el ISE Hackathon.

En responsabilidad social, la fundación tiene previstas alianzas estratégicas con organizaciones locales del ámbito de la salud, la educación o la cultura, con las que desarrollará iniciativas de alto valor.

Vista general del evento ISE en Barcelona esta edición.

Más espacio y más oferta. La edición de este año contó con siete zonas tecnológicas que agruparon a todos los líderes del sector como Epson, Microsoft, LG, Creston, LANS, Shure, Samsung, Panasonic, Simon, Mediapro o SONO. Los ocho pabellones que ocupó ISE fueron explosiones de color y sonido.

Las pantallas reinaron en el salón. Pensadas para el retail como substituto del papel, para las reuniones o los eventos corporativos y también para las aulas o los centros de control de emergencias, se muestran ya muy delgadas y flexibles, algunas transparentes, todas interactivas, con imágenes hiperrealistas y con conexión a múltiples dispositivos, incorporando por supuesto la IA.

Pantallas flexibles que cambian de color al tocarlas (Epson).

Y junto a las pantallas, los dispositivos que las acompañan, como la novedad que presentó Epson en esta edición, el EB-XQ2030B, “el proyector que cuenta con un 42% de peso menos y un tamaño un 32% menor que cualquier proyector que existe ahora en el mercado. Este es el más pequeño y ligero del mundo, con una resolución 4K, 30.000 lúmenes, un sistema de refrigeración avanzado y conectividad de última generación, pensado para la proyección en grandes espacios”, explicó Raúl Sanahuja, PR Manager de Epson Ibérica.

La tecnología audiovisual también está transformando las viviendas, oficinas, edificios públicos y el sector hotelero. Simon, una empresa centenaria especializada en soluciones tecnológicas de iluminación, control de luz, conectividad y material eléctrico, presentó en ISE el cambio estratégico de la empresa.

Inma Ruiz, Chief Global Brand en Simon.

“El reto ya no es solo incorporar tecnología a un edificio sino conseguir que sea útil y operable a lo largo del tiempo. Por este motivo nuestro foco está ahora en acompañar a promotores, operadores y usuarios con soluciones que aporten valor a largo plazo y adapten los edificios para el futuro”, explicó Inma Ruiz, Chief Global Brand en Simon.

Su plataforma digital LOLA ha evolucionado y se ha convertido en un ecosistema abierto para controlar y monitorizar los espacios. Según Ruiz, “su interfaz centraliza la gestión y ofrece una operativa intuitiva y personalizada para el huésped o residente, y herramientas avanzadas de control del agua y la energía para el gestor y mantenedor del activo”. Simon añadirá en breve la telemedicina integrada, “para que el huésped o residente pueda realizar una videoconsulta médica en tiempo real”.

Nuevos aliados para crecer

Una de las principales novedades de ISE 2026 fue Spark, un nuevo evento dedicado a las industrias creativas, pensado para conectar a profesionales de ámbitos como el broadcast, los eventos en directo, los videojuegos, el marketing o el diseño. Allí, Televisión de Cataluña mostró su juego inmersivo “Manairons”, unos pequeños duendes, en el que los visitantes podían interactuar directamente con las paredes convertidas en pantallas, sin necesidad de utilizar gafas de realidad virtual.

El salón también estrenó la primera edición del CyberSecurity Summit, porque no se quiere dejar al azar los retos de seguridad a los que se enfrenta el sector, y reforzó el área de la tecnología educativa aliándose con el salón EdTech Congress Barcelona, que se celebró en paralelo los días 4 y 5 de febrero, un área donde la IA ha entrado de lleno.

Logitech impulsó la iniciativa Connected Classroom, que por segundo año presentó experiencias inmersivas basadas en IA, realidad virtual y aumentada, y también de formato híbrido.

Más de 100.000 m2 de superficie total, un 9,7% más que el año anterior, y un total de 92.170 visitantes ha convertido la edición de 2026 en la más grande de la historia de ISE, unas cifras que pisa los talones al gran evento de las telecomunicaciones, el Mobile World Congress, que abrirá el 2 de marzo, superándolo ya en actividades extramuros, ofreciendo mappings en la modernista Casa Batlló de Barcelona para anunciar la llegada del evento o el vuelo diario de 700 drones sincronizados al finalizar la jornada ferial, además de música en directo y creaciones de artistas digitales. Todo un espectáculo.