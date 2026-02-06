Dassault Systèmes y Nvidia se asocian para dar infraestructura al gemelo digital industrial

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, es una verdadera rockstar del momento tecnológico y no hay que sorprenderse de que le robe el show a cualquiera cuando aparece en escena, por muy impactantes que sean las novedades que el anfitrión del evento esté anunciando. Es un poco lo que le pasó a Pascal Daloz, CEO de Dassault Systèmes (DS), en el 3DExperience World, celebrado en Houston, llevando al líder de la empresa más valiosa del momento a la keynote en el que hizo oficial un pacto con Nvidia. Una asociación por la que, en su estrategia ‘3D universes’ para llevar el gemelo virtual a toda la industria, “todo va a ser producido sobre Nvidia”, indica Daloz.

El acuerdo que ambos califican de “histórico” e “inevitable”, induce un cambio en la industria, impulsado por la convergencia entre computación acelerada, inteligencia artificial física (Physical AI) y los gemelos virtuales industriales. Daloz afirma que la fuerza del acuerdo reside en “el profundo conocimiento industrial acumulado” por su compañía, que se une a “la tecnología acelerada de IA que Nvidia está generando”.

El otro punto clave de la conferencia es la puesta en marcha de agentes IA especialmente destinados a colaborar con los ingenieros que desarrollan los gemelos virtuales con el software de Dassault Systèmes.

El CEO de DS pone énfasis en ese concepto de “inteligencia artificial física”, es decir, vinculada al mundo real, y reivindica que “hay que saber hacer industria” para que los modelos “no solo entiendan el mundo, sino también cómo construirlo”. Con un toque poético, Daloz señala que “la vida existía antes que nosotros. Tenemos que aprender su lenguaje”.

Huang, asume un papel más prosaico y atribuye a la IA un papel de “recurso básico”. Dice el CEO de Nvidia que “La inteligencia artificial es una infraestructura, como el agua o la electricidad”. Lo cual reclama inversiones masivas en fábricas de chips, centros de datos y “factorías IA” en todas las economías desarrolladas y emergentes, “desde la India hasta Israel”.

Agentes IA para ingenieros

Daloz subraya la carta de identidad de su compañía, los gemelos digitales, considerando imprescindible combinar los de “la planta [la fábrica], el equipamiento y los flujos”. Y añadir los de los robots, incluidos humanoides si los hay. Huang afirma que desde ahora “cada ingeniero tendrá acompañantes [companions] IA”, multiplicando su capacidad creativa y técnica, en tanto que Daloz redefine el significado del CAD: “Ya no es Computer Aided Design, sino Cognitive Augmented Design”. Las mismas siglas, con diferentes significados. Y los dos están de acuerdo en que esta asociación aborda un gran mercado en “industrias físicas que mueven 90.000 millones de dólares”.

Lo que al periodista le falta son detalles del intercambio establecido entre ambas compañías gracias a este acuerdo. Podría haberse aclarado en la posterior y multitudinaria rueda de prensa conjunta de ambos CEO. Pero casi la mayoría de los colegas optó por preguntas más relacionadas con la propia actividad de Nvidia que por el alcance del anuncio. Así que, finalmente, Disruptores optó por preguntárselo a Gian Paolo Bassi, vicepresidente de Dassault Systèmes para innovación de negocio y experiencia de clientes. Este, a su vez, derivó la cuestión a Philippe Laufer, vicepresidente ejecutivo de 3DS marcas globales, alegando que es su “jefe”. Como se puede colegir, cuando Nvidia está de por medio, y sobre todo ahora en pleno frenesí de variados acuerdos entre tecnológicas, el asunto adquiere cierta solemnidad.

Pero la respuesta de Laufer también reporta claridad: “¿Qué obtenemos nosotros de Nvidia? En primer lugar, cuando ejecutas estos ‘companions’, y ni siquiera hablamos de experiencias generativas, que están creando automáticamente sistemas masivos, necesitamos infraestructura para escalar. Y, por supuesto, Nvidia proporciona esta infraestructura. Porque, como dijo Gian Paolo [Bassi], si empiezas a tener ocho millones de usuarios utilizando Leo, Marie y Aura [los tres ‘companions’ presentados en el evento], hará falta cierta infraestructura”.

“Lo segundo es que [Nvidia] también tiene algunos modelos fundacionales IA que están entrenados en biología y en fabricación”, prosigue Laufer. “Todos los robots, por ejemplo, los modelos físicos, ya lo han incorporado. Así que no tiene sentido que volvamos a desarrollarlos. Así de entrada vamos a confiar en su infraestructura, su fábrica de IA y también en algunos de los modelos fundacionales que han construido. Los tomaremos como componentes”.

Acuerdo de toma y daca

Y a cambio, ¿qué aporta Dassault Systèmes a Nvidia?: “Hay que agilizar la forma en que se despliega en las fábricas en todos los países la creación del gemelo virtual y poder simularlo de antemano. Así, el día que le llega al cliente, sólo tiene que activar su puesta en funcionamiento. Ahora [Nvidia] está usando nuestra solución para ello. Por tanto, es una colaboración de dar y recibir”, concreta Laufer.

El otro gran asunto del 3DExperience son esos tres ‘compañeritos’, companions, de los que ya se ha hecho mención, que DS espera ver convertidos en el apoyo constante de sus usuarios. Son tres agentes IA, orientados a diferentes tipos de tareas.

Pascal Daloz, CEO de Dassault Systèmes (DS), en el 3DExperience World, celebrado en Houston.

El primero, es Aura que, recuerda Bassi, fue anunciado el pasado año. Su ámbito de acción es la estrategia de negocio y la gestión de proyectos, conectando conocimiento interno y externo de la organización. Su tarea es “orquestar el conocimiento y el contexto para que los requisitos proyecten los cambios”, dice Daloz, atribuyéndole género femenino al agente.

El segundo agente, Leo, es ‘el técnico’: “Ofrece ingeniería, mecánica, estructura, movimientos, simulaciones, fabricación…”, explica Daloz, dando ocasión a una demostración práctica en el escenario, a cargo de Manish Kumar, CEO de Solidworks, que utilizando lenguaje natural en conversación con el compañero, modifica una pieza, la recompone y evalúa posibilidades para optimizarla en apenas minutos, sin otra herramienta que sus palabras y a la vista de un entregado auditorio. El nombre de Leo, por cierto, evoca a Leonardo Da Vinci.

Sobre este asunto del uso de lenguaje natural, Morgan Zimmermann, CEO de 3DExperience (el organigrama de Dassault Systèmes es algo complejo), aclara a Disruptores que en DS tienen “mucha confianza” en su funcionamiento porque conocen bastante bien “la ontología de los diseñadores”. En lo que concierne a Leo, confían extremadamente “en conseguir una alta precisión en la interacción”.

Zimmermann concreta que “no se trata de usar palabras exactas, porque no se espera que los diseñadores lo hagan. Al contrario: se espera que no lo hagan”.

IA para generar ontologías

“Pero creemos que tenemos suficiente conocimiento semántico del vocabulario utilizado por los diseñadores para ser muy buenos”, prosigue Zimmermann. “Hicimos una adquisición importante como parte de la estrategia de IA hace cuatro años. Se llama Proxem [era una empresa que desarrolló un software SaaS]. Ahora forma parte de la experiencia 3D. Está un poco oculto, pero es muy importante. Es IA generativa para ontología. E hicimos esa adquisición antes de que llegara ChatGPT”.

Con ese software, concreta, son “capaces de construir la ontología de una industria, los roles que se desempeñan y la ontología de los clientes”.

“Todos y cada uno de los arquitectos o expertos con los que he hablado coinciden en que, si no tienes una combinación de ontología y modelo de lenguaje grande, acabas en muchos malentendidos. La ontología no es solo la comprensión de todos los tipos de conceptos que puedes manejar, sino también la lexicalización de todos estos conceptos, todo el vocabulario posible para cada nodo de esa ontología y en qué contexto correspondería este mundo lexicalizado concreto a un nodo específico dentro de la ontología”, remacha Zimmermann.

Queda por aclarar la tarea del tercer agente, Marie, cuyo nombre es un homenaje a Marie Curie. Su especialidad son “las disciplinas científicas”, describe Daloz. “Materiales, química, formulaciones, regulaciones…”. Puede ofrecer sugerencias sobre esas materias con una buena base de conocimiento.

El gran argumento, en la llegada de la séptima generación del software de DS para diseño 3D y creación de gemelos digitales de objetos físicos o conceptuales (flujos de trabajo, cadena de suministros), es que los ingenieros cuenten con la eficacia de ayudantes digitales que les faciliten conocimiento y experimentación, para paliar la escasez de tales profesionales.

Kumar asevera que el gran cambio tecnológico es que, si hasta ahora se había logrado hacer realidad el “text to CAD” (diseño asistido por ordenador a partir de texto), a partir de ahora será “speech to CAD” (diseño de viva voz).