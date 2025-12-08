El secreto de Danone no está solo en el yogur: así usa su CIO la IA y el cloud para convertir los datos en ventas

Las claves nuevo Generado con IA Danone ha migrado toda su infraestructura a la nube, apostando por un modelo multicloud para ganar en estabilidad, seguridad y flexibilidad. La compañía utiliza inteligencia artificial y machine learning para mejorar la precisión en previsiones de demanda, automatizar pedidos y optimizar rutas logísticas. El 80% de la plantilla ha recibido formación en datos, con más de 500 empleados capacitados y 70 data champions distribuidos en la organización. El hub de IA de Danone, ubicado en Barcelona, actúa como plataforma para escalar y compartir mejores prácticas de analítica avanzada y machine learning en Iberia y otros países.

Hace más de dos décadas, el hoy CIO del sur de Europa en Danone, Nicolas Cosqueric, decidió que la tecnología debía “estar al servicio del negocio”. Una premisa que ha sido su guía durante toda su trayectoria profesional y que resume en una frase: “Al digitalizarte, ganas”.

La repite varias veces durante la entrevista que mantiene con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL por videollamada y desde Barcelona. Cosqueric es francés. Su acento le delata, pese a residir en Castelldefels desde hace más de 20 años.

Ingeniero en Tecnologías de la Información con especialidad en matemáticas y estadística, pasó por el mundo de la consultoría en PwC, dedicó cerca de 12 años a la empresa de bienes de consumo Hillshire Brands, y trabajó en Damm.

Su llegada a Danone se produjo hace tres años y medio, justo en el momento en que la compañía decidió unificar sus negocios en cada país. “En Iberia [España y Portugal] encontré líneas de trabajo distintas”, recuerda.

Pero lejos de ser una dificultad, convirtió esa heterogeneidad en una oportunidad para “armonizar procesos, hablar el mismo idioma y liberar a los equipos de tareas repetitivas para dedicar tiempo a actividades de valor”. Aterrizó en la compañía con una convicción: “Digitalización para crecer y para ser más eficientes al servicio del cliente y del consumidor”.

Del 20% al 100% cloud

Su primera labor fue la de poner los cimientos para dar solidez a su estrategia y pasar del 20% de su infraestructura en la nube pública a un 100%. “No realizamos esta migración por inercia, buscábamos estabilidad y seguridad”, apunta el CIO.

Optaron por un modelo multicloud por su flexibilidad, “más exigente, sí, pero más adecuado por mercado y experiencia”.

De Barcelona a París Fundada en Barcelona en 1919 por Isaac Carasso -“Danone” viene del diminutivo de su hijo Daniel-, la compañía dio el salto cuando su sucesor llevó la marca a París en los años 20. Las fusiones con Gervais y BSN en los 60 consolidaron el conglomerado actual, que fijó su sede en la capital francesa.

Con esa base, definieron los dos andamiajes desde los que se abordaría la transformación de la compañía: “Obsesión por el cliente y el consumidor” y “simplificar y conectar el core”. Una planificación que también abarca al “paciente”, en consonancia con el vertical de nutrición de la firma.

Fue entonces cuando comenzó la construcción de diferentes proyectos en varias áreas de negocio, que abarcan desde gestión de la demanda hasta la cadena de suministro, la reposición y la entrega a 100.000 puntos de venta; y siempre con el dato y la inteligencia artificial como materia prima.

IA que mueve ventas

Para ilustrarlo, Cosqueric cuenta que en este tiempo han digitalizado rutas de distribución que eran analógicas para ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental, pero también para mejorar la calidad del servicio en tienda.

Asimismo, menciona el uso de reconocimiento de imagen en el punto de venta para saber “qué está pasando de verdad” con sus productos y han desplegado tecnologías como la identificación automática de botellas que retornan desde los distribuidores para conocer mejor el funcionamiento de su mercado.

Pero, sobre todo, han aplicado machine learning en dos frentes con los que ya han obtenido resultados. Sin dar la cifra concreta, asegura: "Hemos subido varios puntos la precisión del forecast tras combinar históricos con datos internos y externos, y generamos pedidos automáticamente en nombre del cliente cuando el modelo lo aconseja”.

La clave, dice, es la confianza: de nuestros clientes “conocemos su histórico, su zona y el mercado”. La producción ya estaba muy automatizada, “la ganancia reciente ha venido por datos e IA en la ejecución”.

Talento y adopción

Durante la entrevista con este medio, el directivo habla de herramientas, pero también de adopción. “En tres años hemos embarcado a más de 300 personas en proyectos de transformación”, asegura, para a continuación concretar más: “El 80% de la plantilla ha pasado por formación en datos, acumulamos más de 500 empleados capacitados y 70 data champions diseminados por la organización”.

De nuevo recurre a aplicaciones y resultados reales. Así, los equipos de Demanda pasan más tiempo con el cliente que realizando cálculos sobre sus peticiones, y en Finanzas se han marcado un compromiso: “Reducir entre un 30 y un 35% el tiempo en tareas de poco valor de cara al próximo cierre anual”.

“Llevamos varios trimestres creciendo en volumen y en ventas; y la tecnología tiene un papel fundamental”

Los resultados parecen acompañar esta estrategia: “Llevamos varios trimestres creciendo en volumen y en ventas; y en esto la tecnología tiene un papel fundamental”.

Preguntado sobre el volumen de inversión que la compañía realiza en estos conceptos, elude concretar afirmando que “la inversión tecnológica es coherente con la ambición. Se ha duplicado en tres años y se mantendrá; no es un ajuste, es una convicción”.

Por otro lado, su asiento en el comité de dirección da una idea de la relevancia de su posición. “El rol del CIO-CTO hoy es transformar el negocio, encontrar nuevas palancas de ventas y eficiencia. No hacemos tecnología por la tecnología”.

Para concluir hace mención a sus planes inmediatos: “Toca exprimir lo transformado, convertirlo en valor, maximizar datos e IA y pasar de lo descriptivo a lo predictivo en todas las áreas donde ya vemos señales maduras”.