Repsol da el salto a la inteligencia artificial agéntica, con 22 agentes autónomos en funcionamiento

Las claves nuevo Generado con IA Repsol ha implementado una plataforma de inteligencia artificial agéntica con 22 agentes autónomos en su Dirección General de Digitalización y Servicios, desarrollada junto a Accenture. La compañía ha invertido 9,9 millones de euros en CapEx durante 2025 en proyectos de inteligencia artificial y ha formado a 2.548 empleados en IA generativa. El proyecto de Reinvención de Repsol busca escalar el uso de inteligencia artificial generativa hacia modelos más autónomos, contemplando cuatro fases de desarrollo hasta finales de 2025.

A principios de año, el CIO de Repsol -Juan Manuel García- defendía ante DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que la inteligencia artificial era el gran catalizador de crecimiento para la energética española. En aquel momento, el directivo aspiraba a lograr un impacto de 800 millones de euros para 2027 gracias al uso de esta tecnología.

En aquel momento, la estrategia de Repsol estaba centrada en proyectos relativamente incipientes, ligados a la productividad individual de sus empleados (con el mayor despliegue de Copilot en España, por ejemplo). Sin embargo, en la visión de esta multinacional, esos casos no dejaban de ser "polvo de oro", sustanciales pero humildes mejoras en el día a día.

El verdadero potencial de la IA no residía, por tanto, en estas lides, sino en atacar las "pepitas de oro" (las mejoras de procesos) y, especialmente, las "minas de oro", donde se reinventan procesos, productos y servicios enteros con el poder de la tecnología.

Empero, no cabía esperar que el salto de una era de madurez a otra se sucediera con la velocidad que estamos viendo. Es el caso de la plataforma de inteligencia artificial agéntica que ha dado a conocer la enseña en el día de hoy. Desarrollada junto a Accenture, se trata de un sistema multiagente que ya cuenta con 22 agentes autónomos desplegados en la Dirección General de Digitalización y Servicios de la compañía.

Así pues, tres equipos de esta unidad de trabajo (de la que forman parte 700 trabajadores) ya llevan más de cuatro meses colaborando con agentes autónomos, hombres y máquinas hombro a hombro, para gestionar diferentes tareas. Las primeras en ser trasladas a estos entornos inteligentes han sido las relacionadas con la gestión del ciclo de vida de proyectos, ciclo de vida de desarrollo SAP y soporte e incidencias.

Los sistemas multiagentes de Repsol funcionan a través de un orquestador y un planificador que distribuyen tareas entre agentes especializados, apoyados en bases de conocimiento internas. Esta arquitectura permite que los agentes se comuniquen, razonen y tomen decisiones de forma coordinada, adaptándose al contexto operativo y a los objetivos marcados por los equipos humanos.

Pero el proyecto no se queda ahí. Tal y como ha podido saber DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, la plataforma integra además componentes como un taller de edición de agentes, un catálogo de herramientas, sistemas de memoria a corto y largo plazo, un tesauro o base de conocimiento interna, y módulos de monitorización y seguridad.

Apuesta total por la IA

Los resultados iniciales de la estrategia son significativos. Repsol cuenta ya con 22 agentes de IA en producción, 60 casos de uso de IA generativa y más de 4.000 licencias activas de Microsoft 365 Copilot, con un 82% de adopción promedio. En total, la compañía ha invertido 9,9 millones de euros en CapEx durante 2025 en proyectos de inteligencia artificial, y ha formado a 2.548 empleados en cursos sobre IA generativa y prompting, además de 196 directivos y 556 líderes de área en el programa “GenAI for Leaders”.

En ese sentido, el desarrollo de esta nueva plataforma forma parte del Proyecto de Reinvención, el plan interno con el que Repsol está escalando su uso de inteligencia artificial generativa hacia modelos más autónomos y especializados.

El proyecto, lanzado en 2024, contempla cuatro fases: conceptualización, construcción, escalado y despliegue operativo de agentes en producción, con un horizonte ya materializado a finales de 2025.