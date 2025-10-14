ING elige Madrid para impulsar su 'core' bancario: "Éramos una fintech antes de que se creara este término”

Equipo de ING junto al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Las claves nuevo Generado con IA ING elige Madrid para establecer su Hub Tecnológico, reafirmando su compromiso con la digitalización y transformación bancaria. El CEO de ING España y Portugal destaca que la entidad fue pionera en la banca digital en el país, antes de que se acuñara el término fintech. El nuevo hub en Madrid se enfocará en servicios de seguridad de la información e infraestructura, con planes de expansión a 1.000 profesionales para 2029. La plataforma móvil es clave para ING, con el 99% de los contactos y el 68% de la actividad bancaria realizándose a través de este canal.

Lo digital siempre ha formado parte de su ADN. Una frase manida a estas alturas, pero que sirve para reflejar a la perfección la filosofía y estructura de esta entidad financiera desde que llegó a nuestro país, hace ya más de 25 años.

“ING trajo la banca digital a España” afirmó con orgullo Alfonso Tolcheff, CEO de ING España y Portugal. “Fuimos una fintech antes de que se creara este término”.

Lo dijo en el auditorio de la sede del banco en Madrid. Dos edificios gemelos, uno blanco y otro negro, con sendas terrazas en la planta superior. Su interior responde a los actuales cánones de diseño a favor del bienestar de los empleados: espacios amplios y abiertos, tonos suaves -salpicados del naranja corporativo- y grandes ventanales por los que entra la luz natural.

En ese auditorio, una comitiva aguardaba la intervención de Tolcheff y la del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acompañados por el embajador de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, una representación institucional acorde a la ocasión: la inauguración del Hub Tecnológico de ING en España.

La intervención de López se centró en la “economía sobresaliente” de España para atraer este tipo de inversiones, y puso de relieve la calidad del capital humano “reforzado por una reforma educativa, no sólo en la universidad, también en la formación profesional”.



Una nueva etapa

La llegada del equipo del ministro, del embajador, directivos, asistentes y prensa se produjo después de una rápida visita al hub, en la segunda planta. Una sucesión de espacios de trabajo donde lo que sucederá a partir de ahora no se ve (al fin y al cabo se trata de software), pero sí impactará en los clientes del banco, en la forma de relacionarse con ellos y en la apertura de nuevas vías de negocio.

“Nuestra ambición es ser el banco para todo y para todos, siendo fieles a nuestro estilo, en el que prima el talento, la sostenibilidad y la transparencia; y con planes muy ambiciosos”, adelantó el CEO de España y Portugal.

Alfonso Tolcheff, CEO de ING España y Portugal; Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública; Rocío Lóoez, CIO de ING; y Konstantin Gordievitch, director general de ING Hubs España, durante la visita al nuevo hub tecnológico.

Esos planes incluyen la apertura de nuevas divisiones de banca privada, banca de empresas y banca de pymes. Una nueva etapa para la que “nos apoyaremos en este nuevo hub tecnológico”.

El de España es el sexto centro de estas características de la red global de ING, que se suma así a los de Filipinas, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Turquía. Todos ellos suman cerca de 13.000 profesionales, “dedicados a garantizar que nuestras operaciones son consistentes, eficientes y de muy alta calidad”, explicó Konstantin Gordievitch, director general de ING Hubs España.

El objetivo en nuestro país es crecer hasta los 1.000 profesionales para 2029. A finales de este año, esperan contar con un equipo de más de 40 ingenieros trabajando en capacidades digitales para poner en marcha el proyecto.

“Nos centraremos principalmente en los servicios de seguridad de la información e infraestructura en España”, concretó Gordievitch.

Transformación del 'core' bancario

Un gran paso que consolida aún más la apuesta del banco por España y, sobre todo, por la digitalización desde sus comienzos. Durante la vista al hub, Rocío López, CIO de ING, recordó que “el gran desembarco se produjo en 1999, primero como banca telefónica y, poco después, plenamente digital”.

La incorporación de su plataforma móvil no hizo más que confirmar ese ADN mencionado al principio. Según la directora de Tecnología, el 99% de los contactos con clientes ya se produce por el canal móvil y el 68% de la actividad también transcurre por esta vía.

En su repaso, López también subrayó que ING fue pionero en operar su infraestructura en nube privada. “Una decisión que ha permitido reducir los tiempos de proceso en más de un 60%”, aseguró.

El siguiente paso ya está en marcha: la transformación tecnológica del core bancario para integrar nuevas innovaciones, como la IA generativa, “no sólo en la capa técnica, también en la manera de relacionarse con el cliente”. El nuevo hub en Madrid será, explicó, la plataforma desde la que acelerar esa hoja de ruta.