La Luna como banco de pruebas para impulsar el tejido aeroespacial español y mejorar su competitividad global

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LO ESENCIAL Las claves Meetech Spain 2026 se celebrará en Madrid los días 14 y 15 de octubre, reuniendo a más de 500 profesionales y 60 centros tecnológicos. El evento usará la hipótesis de vivir en la Luna como banco de pruebas para impulsar soluciones tecnológicas aplicables a la industria española. Habrá demostraciones de innovaciones como generadores eólicos para Marte y agricultura vertical hidropónica, mostrando la transferencia de tecnología espacial a otros sectores. El encuentro analizará la competitividad de la industria europea ante EEUU y China, y el papel estratégico de los centros tecnológicos en el desarrollo industrial.

Cuando pensamos que un evento de innovación está inspirado en cómo vivir en la Luna, podríamos creer fácilmente que solo interesa al sector aeroespacial. Sin embargo, el planteamiento de Meetech Spain 2026 va mucho más allá.

El encuentro anual de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) se celebrará los próximos 14 y 15 de octubre en Madrid y, aunque el lema de este año es “Hecho en España, apto para otros mundos”, su objetivo es acercar a empresas, grandes y pequeñas, las capacidades y tecnologías de los centros tecnológicos y mostrar cómo pueden aplicarse ya a retos concretos para mejorar su competitividad.

Fedit ha elegido la hipótesis de una futura presencia humana en la Luna como un banco de pruebas extremo.

Como comenta Áureo Díaz-Carrasco, director general de Fedit: “Si somos capaces de idear soluciones que sirvan en escenarios tan complejos como este, donde no hay margen para el error, no sobra ni energía, ni agua o la producción de alimentos o los materiales utilizados serían mucho más exigentes, estos desarrollos podrán solucionar, sin lugar a duda, muchos problemas de la industria actual”.

“La Luna es la excusa” -explica-, “la competitividad industrial española, el destino real”.

Cinco escenarios, un solo mensaje

Fedit ha preparado un amplio programa de ponencias y mesas redondas que tratarán temas estratégicos como infraestructura y energía, autosuficiencia y soporte vital, robótica y operaciones, comunicaciones y datos.

Esta parte, que se ha llamado Foro Tecnológico, contará con ponentes como el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, y empresas y organizaciones como Naturgy, Lanzo Batteries, Hispansion, IENAI Space, GMV, Airbus y la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española. Además, se dará a conocer el proyecto Melissa de la Agencia Espacial Europea (ESA), coordinado desde la Universitat Autònoma de Barcelona.

MeetechSpain 2026. DISRUPTORES Fedit.

Otro de los ejes del evento será la celebración de un Challenge Tecnológico en el que tecnólogos de diferentes centros tecnológicos de todo el territorio nacional trabajarán en grupos para solucionar un reto real planteado por la empresa GMV.

La multinacional cuenta con actividad en ámbitos como espacio, aeronáutica, defensa y seguridad, ciberseguridad, automoción, sistemas inteligentes de transporte, sanidad y tecnologías de la información. Su trayectoria en el sector espacial incluye, entre otros campos, navegación por satélite, infraestructuras espaciales, observación de la Tierra, telecomunicaciones y robótica espacial.

Tecnología que sale del laboratorio

La zona Tech&Touch será uno de los espacios centrales del encuentro. En ella se podrán conocer unos 15 demostradores, prototipos y soluciones desarrollados por los centros tecnológicos. El espacio permitirá ver innovaciones en funcionamiento, interactuar con algunas de ellas y conversar directamente con los equipos que las desarrollan,

Entre los desarrollos que se mostrarán figura Horace, un generador eólico triboeléctrico diseñado para producir electricidad con el viento de Marte: e Hiperion III, que explora la fabricación aditiva de piezas metálicas en una atmósfera equivalente a la marciana. Ambos proyectos son de Tekniker.

Otro de los desarrollos que se podrán ver en vivo es una solución de Itecam para producir alimentos mediante agricultura vertical hidropónica, integrada con energía solar, baterías e hidrógeno.

El programa se completa con el Club de Innovación, que reunirá a un grupo reducido de empresarios y tecnólogos para analizar, desde una perspectiva estratégica, los retos planteados por esta edición e identificar posibles oportunidades de colaboración y nuevos proyectos. A ello se sumarán diferentes espacios de networking para facilitar el contacto entre empresas y centros tecnológicos.

De la Luna a la industria

Por último, el encuentro también abrirá un análisis y debate sobre los grandes temas que están sobre el tablero a nivel internacional, como la competitividad de la UE frente a EEUU y China, la autonomía tecnológica o la reindustrialización.

En este sentido, Laura Olcina, presidenta de Fedit, ha destacado que “durante Meetech Spain podremos conocer hacia dónde se están orientando la tecnología, la política industrial y la inversión en I+D+i, y abordar el papel estratégico que juegan los centros tecnológicos ante los grandes desafíos tecnológicos al ser los agentes que mejores resultados consiguen para impulsar la competitividad empresarial”.

El encuentro, continúa, será un “escaparate en el que los asistentes podrán ver decenas de tecnologías maduras en las que estamos despuntando y que nos permitirán mejorar la competitividad de nuestras empresas y depender menos de terceros”.

A esta nueva edición de Meetech Spain se espera la asistencia de más de 500 profesionales, 60 centros tecnológicos, 80 entidades y 40 ponentes.

La cita cuenta con el apoyo de CDTI, la Comunidad de Madrid, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE). Además, colaboran la Cámara de Comercio de Madrid y la Cámara de Comercio Brasil-España, entre otras organizaciones vinculadas con la innovación y la industria, como ASEBIO, APTE, Biovegen, INDUCIENCIA, Ineustar, Packnet, PTEC, Transfiere y PONS IP.