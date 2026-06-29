Gradiant pone coto al fraude digital y los 'deepfakes': "Veraquo brinda una capa de seguridad frente a amenazas complejas"

De izquierda a derecha: Alexandre T. Meany y Juan González, miembros de Gradiant, durante en la Conferencia RSA 2026, el evento de ciberseguridad más importante del mundo que se celebra en San Francisco (EEUU) y donde se presentó el proyecto Veraquo.

Las claves

Las claves Generado con IA Gradiant lanza Veraquo, una plataforma que detecta y verifica contenido sintético y manipulado generado por inteligencia artificial, combatiendo el fraude digital. Veraquo ofrece una capa adicional de seguridad a empresas, administraciones y usuarios, permitiendo la validación en tiempo real de imágenes, vídeos, audios y documentos. La herramienta fue presentada en el mayor evento de ciberseguridad mundial y está orientada a sectores críticos como el financiero y los medios de comunicación. Veraquo facilita el cumplimiento de nuevas normativas europeas sobre IA, reforzando la transparencia, trazabilidad y confianza en procesos digitales automatizados.

La rápida expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa en los últimos años ha provocado un crecimiento sin precedentes del fraude digital basado en imágenes, vídeos y audios sintéticos.

A este escenario se suma un dato especialmente preocupante: cerca del 97% de los sitios web son actualmente vulnerables a bots maliciosos, agentes automatizados impulsados por IA y rastreadores vinculados a modelos de lenguaje avanzados, configurando un ecosistema cada vez más expuesto a nuevas amenazas y ciberataques sofisticados.

Afortunadamente, el ecosistema innovador y tecnológico español cuenta con actores protagonistas de primer nivel que brindan a empresas, administraciones públicas y usuarios punteras herramientas para tratar de atajar esta desafiante coyuntura.

El centro tecnológico Gradiant es, sin duda, uno de los nombres propios en este ámbito. Con casi dos décadas de trabajo al más alto nivel en tecnologías estratégicas ligadas a conectividad, IA, ciberseguridad, fotónica o 5G/6G, y más de 900 proyectos desarrollados junto a más de 400 clientes en 30 países, la institución acaba de lanzar una plataforma que da de lleno al reto que supone el fraude digital y la desinformación.

La sociedad afronta un crecimiento sin precedentes de nuevas amenazas digitales, centrado no solo en un aumento del fraude basado en imágenes, vídeos y audios sintéticos, sino también en nuevos riesgos vinculados a la desinformación y la confianza digital, la reputación de organizaciones, las corrientes de influencia social e incluso la soberanía política.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Fernando Jiménez, gerente de Gradiant, para ahondar en Veraquo, la plataforma de detección multimodal impulsada por el centro tecnológico que analiza múltiples capas de riesgo en tiempo real para identificar contenido manipulado o sintético.

La solución, que ha sido desarrollada en el marco del proyecto fAIr, Fight Fire with fAIr, financiada por la Unión Europea NextGeneration y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través de INCIBE, orientado precisamente a reforzar la capacidad tecnológica frente a nuevos riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, es capaz de analizar imágenes, vídeos, audios y documentos a gran escala.

Fernando Jiménez, gerente de Gradiant.

El proyecto es la evolución natural de una decidida apuesta desde hace años en Gradiant por investigar y desarrollar soluciones orientadas a combatir los usos maliciosos de la IA generativa, desde la detección de imágenes y vídeos manipulados hasta la identificación de voces clonadas o contenidos sintéticos diseñados para suplantar identidades y comprometer procesos digitales.

"Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de herramientas contra el fraude digital, que abordan desde el análisis forense de material audiovisual hasta fraude documental y material relacionado con la ciberdefensa o cibercrimen", detalla Fernando Jiménez.

Veraquo es el resultado de todo ese conocimiento y experiencia acumulada. Se trata de una plataforma diseñada para ofrecer a empresas, administraciones y usuarios "una herramienta robusta y fiable que permite verificar la autenticidad del contenido digital y reforzar la seguridad en entornos cada vez más automatizados".

Más allá de la protección de activos digitales, Veraquo aporta veracidad a los procesos de transacción, validación y toma de decisiones en tiempo real, "un elemento cada vez más determinante para operar con garantías en mercados altamente competitivos y regulados", recalca el gerente.

"Veraquo ofrece a las organizaciones una capa adicional de seguridad frente a nuevas amenazas digitales cada vez más complejas y, todo ello, desde una única herramienta" Fernando Jiménez, gerente de Gradiant

En conjunto, Veraquo ofrece a las organizaciones la capacidad de identificar y verificar cualquier tipo de contenido sintético generado por inteligencia artificial generativa, proporcionando "una capa adicional de seguridad frente a nuevas amenazas digitales cada vez más complejas y, todo ello, desde una única herramienta".

Gradiant ha presentado recientemente esta avanzada herramienta en el evento de ciberseguridad más importante del mundo en San Francisco, lo que ha supuesto "una oportunidad para trasladar al mercado global un mensaje muy claro: en España existe capacidad tecnológica, conocimiento y talento para desarrollar soluciones punteras capaces de competir en los entornos más exigentes a nivel internacional", asevera Jiménez.

Puesta de largo en San Francisco

Para Gradiant, el foro se ha convertido en "un escaparate estratégico que nos permite presentar nuestras últimas innovaciones ante algunos de los principales actores de la industria tecnológica, financiera y de ciberseguridad a nivel mundial".

Más allá de Veraquo, Gradiant ha acudido con un portfolio más amplio de tecnologías orientadas a reforzar la seguridad, la integridad de procesos digitales y la protección de identidades en sectores altamente críticos.

Entre ellas, destaca SafeGate, una plataforma diseñada para gestionar infraestructuras criptográficas complejas, reducir riesgos operativos y reforzar aspectos clave como la trazabilidad, la resiliencia operativa y el cumplimiento normativo, especialmente en sectores altamente regulados como el financiero, donde la seguridad de los procesos resulta absolutamente estratégica.

Dentro de esta visión integral de protección digital, también se han dado a conocer soluciones complementarias como NovaWallet, su ,cartera digital diseñada para facilitar la adopción de la identidad digital europea por parte de empresas y administraciones; KeyConnect by Gradiant, centrada en la gestión segura de claves criptográficas en entornos cloud o IDhub by Gradiant, enfocada en la gobernanza de certificados digitales y en la gestión segura de procesos de autenticación y firma electrónica.

"En el escaparate de San Francisco hemos presentado nuestras últimas innovaciones ante algunos de los principales actores de la industria tecnológica, financiera y de ciberseguridad" Fernando Jiménez, gerente de Gradiant

Fruto de la participación en este foro de relevancia internacional, Jiménez lanza un mensaje sobre el papel que España y Europa deben desempeñar en esta coyuntura.

"No sólo están llamadas a adoptar tecnología, sino también a liderar el desarrollo de innovación propia en ámbitos tan estratégicos como la ciberseguridad, la identidad digital y la confianza en entornos cada vez más automatizados e impulsados por inteligencia artificial", destaca en la entrevista concedida.

El sector financiero se ha convertido en uno de los principales objetivos del fraude impulsado por inteligencia artificial generativa. En la actualidad, estas tecnologías permiten crear documentos falsificados, clonar voces o generar videollamadas sintéticas con un nivel de realismo cada vez más sofisticado, facilitando nuevas modalidades de fraude documental, suplantación de identidad y ataques dirigidos contra procesos críticos de validación.

Ahí es donde Veraquo aporta un valor diferencial. La plataforma puede integrarse fácilmente en la operativa de las organizaciones, tanto a través de API como mediante una interfaz web, permitiendo incorporar procesos de verificación en tiempo real dentro de los propios flujos internos sin alterar la experiencia de usuario ni la arquitectura existente.

Veraquo brinda una capa adicional de seguridad frente a nuevas amenazas digitales cada vez más complejas y, todo ello, desde una única herramienta.

"En el caso concreto del sector financiero, esto se traduce en una capacidad mucho mayor para anticiparse a intentos de fraude, prevenir pérdidas económicas derivadas de operaciones fraudulentas, reducir riesgos asociados a la suplantación de identidad y reforzar la protección de activos críticos en un entorno donde la confianza digital se ha convertido en un elemento central del negocio" argumenta el gerente.

Pero su potencial uso mira también a muchos otros sectores. En el caso concreto de los medios de comunicación, la combinación entre IA generativa, redes sociales y viralidad erosiona la confianza pública en la evidencia audiovisual y supone un importante desafío reputacional para medios, periodistas, marcas y plataformas digitales.

"Veraquo permite a los medios de comunicación validar el contenido antes de su publicación, garantizando así la transparencia y la fiabilidad de sus publicaciones", relata el experto.

El Foro Económico Mundial ha situado recientemente la desinformación por IA como uno de los mayores riesgos globales a corto plazo, lo que en el ámbito público se traduce en un reto global para la confianza de las sociedades democráticas.

Generar confianza en la esfera pública

Precisamente, las administraciones públicas y la relación de confianza con el ciudadano están también en el corazón de la propuesta de Veraquo.

"Se refuerza algo especialmente crítico: la confianza institucional. Veraquo ayuda a las administraciones a proteger la integridad de la información oficial, prevenir intentos de suplantación o desinformación y dotar a las organizaciones de una herramienta capaz de asegurar procesos de verificación fiables en momentos donde preservar la estabilidad institucional y la confianza democrática resulta más importante que nunca".

Lo mismo ocurre en el ámbito de la regulación con normativas europeas como la AI Act.

"Supone un cambio de paradigma en la forma en que organizaciones y administraciones deberán gestionar el uso de sistemas basados en inteligencia artificial".

"Estamos avanzando hacia un escenario en el que ya no será suficiente con desarrollar o utilizar estas tecnologías: será imprescindible garantizar transparencia, trazabilidad, supervisión y capacidad de auditoría sobre los contenidos y procesos digitales que se generan o validan mediante inteligencia artificial".

En este nuevo contexto regulatorio, la autenticidad digital adquiere un papel central. "Las organizaciones van a necesitar herramientas que les permitan verificar con garantías si un contenido ha sido manipulado, si ha sido generado artificialmente o si existe algún riesgo asociado a procesos automatizados que puedan comprometer la seguridad, la identidad o la confianza en sus operaciones".

"Ya no será suficiente con desarrollar estas tecnologías: será imprescindible garantizar transparencia, trazabilidad, supervisión y capacidad de auditoría sobre los contenidos y procesos digitales que se generan con IA" Fernando Jiménez, gerente de Gradiant

Precisamente ahí es donde Veraquo se posiciona como un aliado estratégico, ayudando a las organizaciones a incorporar mecanismos de control y validación que serán cada vez más necesarios para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios vinculados al uso responsable de la inteligencia artificial, argumenta Jiménez.

La IA presenta múltiples desafíos y amenazas pero, a la vez, brinda las herramientas para encontrar la solución.

Sólo en 2025 Gradiant captó para España 5,5 millones de euros de financiación europea para I+D, un 180,6% más que el año anterior, y actualmente participa como socio clave en 1HealthAI, la fábrica europea de inteligencia artificial liderada por el CESGA y coliderada por el CSIC.

"Desde Gradiant creemos que la IA será una parte fundamental de la respuesta frente a los nuevos riesgos digitales. Difícilmente podremos combatir amenazas automatizadas, capaces de evolucionar en tiempo real, utilizando únicamente mecanismos tradicionales de ciberseguridad. Para detectar contenidos sintéticos, identificar patrones de manipulación o anticipar nuevas formas de fraude, necesitaremos sistemas igualmente inteligentes, capaces de aprender, adaptarse y evolucionar al mismo ritmo que las amenazas".

Sin embargo, la inteligencia artificial no puede limitarse a ser eficaz; "también debe ser confiable". Para que su adopción sea sostenible y genere valor real, tiene que ser segura, robusta, explicable, auditable y alineada con los marcos regulatorios.

Por eso, en Gradiant trabajan desde hace años "en tecnologías que permitan detectar contenido generado por IA, identificar sesgos y alucinaciones, garantizar la trazabilidad de los modelos y reforzar la gobernanza de datos, contribuyendo así a construir sistemas más transparentes y fiables", concluye el gerente del centro tecnológico.